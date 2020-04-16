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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Днепровском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +2
- Дарницкий - +9
- Деснянский - +1
- Днепровский - +8
- Оболонский - +2
- Печерский - +4
- Подольский - 0
- Святошинский - +2
- Соломенский - +1
- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 184. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 67 случаев коронавируса, в Дарницком - 105, в Шевченковском - 67, Голосеевском - 47, Оболонском - 33, Подольском - 28, Днепровском - 46, Деснянском - 40.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 25.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах 01

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189468
 
 
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Якісь неймовірні цихри для мегаполісу. Хіба одним тестом 10 чоловік тестують.
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У кожного мегаполісу свій стиль. Просто селюки керують - від Пасічника до карлика порядного дядька-президента не було, не кажучи вже про селюків Верховної Ради.
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Обрабатывайте улицу огнемётом ! Простуда боится температуры !
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Пора перекрыть все дороги . Филатов умный человек , 600 ямок выкопал .
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Так в Драницком районе делают лекарства? Вот и пусть лечат. Цитрамон там, анальгин, помазать лоб зеленкой и наложить подорожник.
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надо просто перестать короновать вирусов и сделать разведение марганцовки и дать выпить нашелюдям!
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