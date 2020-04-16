 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Днепровском районах. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +2

- Дарницкий - +9

- Деснянский - +1

- Днепровский - +8

- Оболонский - +2

- Печерский - +4

- Подольский - 0

- Святошинский - +2

- Соломенский - +1

- Шевченковский - +3

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 184. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 67 случаев коронавируса, в Дарницком - 105, в Шевченковском - 67, Голосеевском - 47, Оболонском - 33, Подольском - 28, Днепровском - 46, Деснянском - 40.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 25.