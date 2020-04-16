 С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы установили 9 пропускных пунктов, где все авто, въезжающие в город, проверять медики и правоохранители. Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры. Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий, к работодателям: в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что в праздничные дни усиленную службу в столице будут нести правоохранители. Будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.
"Я обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: не едьте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляет в парках! Это - ваша безопасность и ваша жизнь!", - заявил Кличко.
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
а почему он не был усилен 2 недели назад, месяц назад??
Я что то нарушил что бы они меня проверяли???
Шо это за буйня? Виталя...ты Конституцию читал....удареный ты в голову...
Месяц назад ввели карантин. Все каменты были на тему "ууу!! фидарасы!! закрыли мою наливайку!! имею право гулять!!"
Сейчас усилили карантин. Все каменты на тему "какого хрена не усилили месяц назад?"
Тому що послидовни
Алеша...водки нет!
Иди домой!)))