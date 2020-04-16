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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Киевские новости, Общество
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 С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко

С сегодняшнего дня, 16 апреля, усилен контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы установили 9 пропускных пунктов, где все авто, въезжающие в город, проверять медики и правоохранители. Такие строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры. Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий, к работодателям: в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в праздничные дни усиленную службу в столице будут нести правоохранители. Будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах, парках и скверах, возле храмов.

"Я обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: не едьте без необходимости никуда на праздники. Не идите в церковь, не гуляет в парках! Это - ваша безопасность и ваша жизнь!", - заявил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3189464
 
 
 Топ комментарии
 
Короче ЧМЫРДЯ которые до этого имели контакт с тысячами людей будут лезть к вам в машину!)))
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
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Короче ЧМЫРДЯ которые до этого имели контакт с тысячами людей будут лезть к вам в машину!)))
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
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С сегодняшнего дня усилен контроль на въездах в Киев, - Кличко



а почему он не был усилен 2 недели назад, месяц назад??



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Торава-ё Пусан-хан-э! (Это всё, что я могу сказать по-корейски. Значит "Вернись в Пусан")
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Братуха спасибо шо просветил.Я набрал Пуасан,а это Канада.Кстати ,читал за Ванкувер,там говорят сборище голубых.Чесно.Чувак на ж.ж. писал.
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Измерение температуры, это - офигенное усиление контроля... Вирус - NO PASARAN !
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Проверят медики и правоохренители!
Я что то нарушил что бы они меня проверяли???
Шо это за буйня? Виталя...ты Конституцию читал....удареный ты в голову...
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Странный украинский народ.
Месяц назад ввели карантин. Все каменты были на тему "ууу!! фидарасы!! закрыли мою наливайку!! имею право гулять!!"
Сейчас усилили карантин. Все каменты на тему "какого хрена не усилили месяц назад?"
Тому що послидовни
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Это украинская тема!
Алеша...водки нет!
Иди домой!)))
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Ещё надо для водителей ввести штрафы за заторы на дорогах перед КПП.
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Киев рассадник кроновируса - его полностью необходимо закрыть на карантин
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та хоть трусами махайте - як вже завезли і не мало . наоборот з Київа невипускати тож вже розплодник получається.
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