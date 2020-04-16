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Все про:суд (23014) судья (2234) Высший совет правосудия (336) увольнение судей (47)

 Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке еще пяти судей. СПИСОК

Массовые увольнения судей продолжаются. Сегодня, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникаций ВСП, передает Цензор.НЕТ.

Высший совет правосудия решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Фрич Марию Николаевну - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области;

Стеганцова Сергея Михайловича - с должности судьи Шевченковского районного суда Харьковской области;

Николаенко Ирину Викторовну - с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Якименко Татьяну Александровну - с должности судьи Котелевского районного суда Полтавской области;

Кофанова Андрея Валентиновича - с должности судьи Вольнянского районного суда Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи массово уходят в отставку: ВСП удовлетворил сразу 17 заявлений

В то же время Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов об освобождении Тищенко Ларисы Ивановны с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области, поскольку судья направила заявление с просьбой отложить рассмотрение ее заявления об отставке.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 9 апреля этого года, Высший совет правосудия удовлетворил сразу 17 заявлений об отставке судей, среди них преимущественно судьи апелляционных судов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189463
 
 
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Чи подасть заяву на звільнення суддя, котрий "годується" з "роботи"?
І хто залишиться? І де ми шукатимимо правосуддя?
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когда не работает правосудие работать начинает товарисч Линч...
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Все нормально, бо у СН завжди є заміна! От Сивохо поки без роботи...
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Умные судьи бегут без оглядки. Проще потом восстановиться через конкурсный отбор, чем быть замешанными в то, что сейчас происходит. При этом не просто так основное число увольняющихся - судьи апелляционных судов.
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Дело в финансировании почти у всех судей - никто не хочет бесплатно пахать.
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Думаю, это просто был предлог. Не рискнет сейчас никто устроить демарш, озвучивая причины. Пара месяцев урезания зарплат для судей не критичны.
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ніхто не буде відновлюватися. Просто дуже велика пенсія, десь від 40 тис грн і вище. Тому і звільняються, досягнувши відповідного строку вислуги - політика тут ні при чому.
А апеляційних - тому, що там більші стажі роботи і зарплата була вища для пенсіє, там мабуть від 50 тис - пенсія. От і вся конспірологія.
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Да не в этом дело - им сейчас зарплату режут законодательно, мол бюджет в опасности, обойдётесь.
Выходит - нагрузка бешеная (потому что куча вакансий незаполненных), денег не платят нормальных (как для специалиста высокого уровня) + все тебе в спину плюют, потому что СМИ создали за годы такой образ, что каждый судья - исчадие ада (хотя далеко не каждый - да, проблемных тоже не мало, но не 100%).
И получается, если у судьи есть стаж 20 лет работы, при котором ему государство будет платить пожизненное содержание (типа пенсия, но по ставкам судейской зарплаты), то какой смысл в этом дурдоме работать и получать копейки, если можно свалить на пенсию, не работать, получать те же деньги + ещё себе адвокатствовать, например, или преподавать и зарабатывать дополнительно ???

Правильно делают. Если общество не ценит их работу, то пусть потом это же общество ждёт годами рассмотрения судебных дел, которые некому рассматривать, и не жалуется.

P.S. Я не оправдываю тех судей, которые замешаны в коррупции или по иным причинам принимают предвзятые решения. Я комментирую ситуацию, пытаясь мысленно поставить себя на место нормального судьи.
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крысы бегут с тонущего корабля. бубочка , в чем дело? бабло не платишь уродам в мантиях?
или перестали давать взятки? )))))
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та все пусть увольняются, нах они нужны, какая от них польза ? Дворник и грузчик в супермаркете гораздо более полезны чем эти дармоеды
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Ага, не приведи Господи придётся Вам в суд обратиться . . . Тогда будете караул кричать, что дело долго не рассматривается. Не забудьте тогда вспомнить эти свои слова "та пусть все увольняются".
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