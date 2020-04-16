 Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке еще пяти судей. СПИСОК

Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникаций ВСП, передает Цензор.НЕТ.

Высший совет правосудия решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Фрич Марию Николаевну - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области;

Стеганцова Сергея Михайловича - с должности судьи Шевченковского районного суда Харьковской области;

Николаенко Ирину Викторовну - с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;

Якименко Татьяну Александровну - с должности судьи Котелевского районного суда Полтавской области;

Кофанова Андрея Валентиновича - с должности судьи Вольнянского районного суда Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи массово уходят в отставку: ВСП удовлетворил сразу 17 заявлений

В то же время Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов об освобождении Тищенко Ларисы Ивановны с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области, поскольку судья направила заявление с просьбой отложить рассмотрение ее заявления об отставке.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 9 апреля этого года, Высший совет правосудия удовлетворил сразу 17 заявлений об отставке судей, среди них преимущественно судьи апелляционных судов.