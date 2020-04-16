 Высший совет правосудия удовлетворил заявления об отставке еще пяти судей. СПИСОК

Об этом сообщает Управление информации и обеспечения коммуникаций ВСП, передает Цензор.НЕТ.
Высший совет правосудия решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Фрич Марию Николаевну - с должности судьи хозяйственного суда Ивано-Франковской области;
Стеганцова Сергея Михайловича - с должности судьи Шевченковского районного суда Харьковской области;
Николаенко Ирину Викторовну - с должности судьи Киевского районного суда города Харькова;
Якименко Татьяну Александровну - с должности судьи Котелевского районного суда Полтавской области;
Кофанова Андрея Валентиновича - с должности судьи Вольнянского районного суда Запорожской области.
В то же время Высший совет правосудия отложил рассмотрение материалов об освобождении Тищенко Ларисы Ивановны с должности судьи Гадячского районного суда Полтавской области, поскольку судья направила заявление с просьбой отложить рассмотрение ее заявления об отставке.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 9 апреля этого года, Высший совет правосудия удовлетворил сразу 17 заявлений об отставке судей, среди них преимущественно судьи апелляционных судов.
І хто залишиться? І де ми шукатимимо правосуддя?
А апеляційних - тому, що там більші стажі роботи і зарплата була вища для пенсіє, там мабуть від 50 тис - пенсія. От і вся конспірологія.
Выходит - нагрузка бешеная (потому что куча вакансий незаполненных), денег не платят нормальных (как для специалиста высокого уровня) + все тебе в спину плюют, потому что СМИ создали за годы такой образ, что каждый судья - исчадие ада (хотя далеко не каждый - да, проблемных тоже не мало, но не 100%).
И получается, если у судьи есть стаж 20 лет работы, при котором ему государство будет платить пожизненное содержание (типа пенсия, но по ставкам судейской зарплаты), то какой смысл в этом дурдоме работать и получать копейки, если можно свалить на пенсию, не работать, получать те же деньги + ещё себе адвокатствовать, например, или преподавать и зарабатывать дополнительно ???
Правильно делают. Если общество не ценит их работу, то пусть потом это же общество ждёт годами рассмотрения судебных дел, которые некому рассматривать, и не жалуется.
P.S. Я не оправдываю тех судей, которые замешаны в коррупции или по иным причинам принимают предвзятые решения. Я комментирую ситуацию, пытаясь мысленно поставить себя на место нормального судьи.
или перестали давать взятки? )))))