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 Общество, Здоровье
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 Мытье рук - основа. Без него ношение маски и перчаток создает ложное представление о защите, - Супрун

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун призвала украинцев не пренебрегать мытьем рук в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ

"Еще раз подчеркиваю, маска - это не панацея. Она действует только когда ею правильно пользоваться, а также не защитит от вируса, особенно, если грязными руками касаться своего лица или той же маски", - отметила Супрун.

Бывший руководитель Минздрава подчеркнула большую важность уже сейчас привыкать тщательно и часто мыть руки, ведь вирус сразу же не исчезнет вместе с завершением карантинных мероприятий.

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Другой способ, которым пользуются многие для защиты от вируса - это регулярное ношение одноразовых перчаток. Супрун развеяла миф об этой "броне от коронавируса" и объяснила, почему носить перчатки может быть опасно.

При длительном ношении перчаток, без частой смены и мытья рук, бактерии на коже быстро размножаются благодаря теплой влажной среде, так как в перчатках руки больше потеют. Если перчатки рвутся или снимаются неправильно, существует риск, что все накопившиеся на них патогенные микроорганизмы окажутся на руках или поверхностях. Ношение перчаток может создавать ложное ощущение безопасности и иллюзию чистоты, что увеличивает вероятность игнорирования других важных мероприятий - особенно, мытья рук.

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Кроме того, во время ношения перчаток важно помнить о понятии перекрестного загрязнения, добавляет Супрун.

"Представьте ситуацию: вы одеваете перчатки выходя из дома, в них нажимаете кнопки в лифте, открываете дверь в подъезде, заходите в супермаркет, касаетесь там продуктов и различных поверхностей, а затем теми же перчатками касаетесь своей одежды, телефона или кошелька, садитесь в авто и так далее. Только по приходу домой, вы можете снять перчатки безопасно и помыть руки. За это время на них накапливается множество микроорганизмов, которые очень легко перенести на все, к чему вы прикасаетесь. И даже к своему лицу", - написала экс-глава Минздрава.

"Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток носить их не имеет смысла", - резюмировала Супрун.

Мытье рук - основа. Без него ношение маски и перчаток создает ложное представление о защите, - Супрун 01
Мытье рук - основа. Без него ношение маски и перчаток создает ложное представление о защите, - Супрун 02
Мытье рук - основа. Без него ношение маски и перчаток создает ложное представление о защите, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3189462
 
   
 Топ комментарии
 
Не слухай цю жабу - не носи маску і не мий руки.))
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Піди оближи унітаз в ТЦ назло Супрун.
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кацапские шлюхи, прозвучала фамилия Супрун. слушай мою команду: "ГАВКАТЬ"!
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Аллергики страдающие от пыльцы амброзии или берёзы давно бы носили маски и не болели, учитывая, что пыльца растений в сотни раз крупнее вируса. Но нет, летит эта пыльца на десятки километров и проникает через любую маску. Теперь нам объясняют, что оказывается этот вирус мыла боится.
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Супрун, зачем ты СЭС в Украине ликвидировала, или ты готовила всё к этому вирусу? Смешно получается, СЭС нет, а главный санитарный врач есть.
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У нас уже не руки, а крюки , до костей смыленные. Шо занадто, то не здраво. Кожа, поврежденная мытьем без разума, теряет свои защитные свойств. Маска как раз и нужна для того, чтобы лишний раз рука к лицу не тянулась.
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