 COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает NHK.

Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур, его объявили до 6 мая.

"Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну", - говорится в сообщении.

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По данным японского Минздрава, 16 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были выявлены на круизном лайнере Diamond Princess. Скончался в Японии 191 человек, в том числе 13 человек - на круизном судне.