 32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека. Из них - один медик. За прошедшие сутки в столице еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случаи заболевания COVID-19 ", - рассказал он.

Отмечается, что коронавирусом заболели 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и 2-летняя девочка. А также 20 мужчин - от 19 до 60 лет. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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