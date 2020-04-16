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 32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 32 человека. Один случай - летальный.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека. Из них - один медик. За прошедшие сутки в столице еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случаи заболевания COVID-19 ", - рассказал он.

Отмечается, что коронавирусом заболели 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и 2-летняя девочка. А также 20 мужчин - от 19 до 60 лет. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также читайте: За сутки в Киево-Печерской Лавре выявили еще один случай COVID-19, в Ионинском монастыре - еще три, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3189460
 
 
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Один Кличко самый честный. Ещё бы пощедрее был - цены б ему не было.
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32 подтвержденных случая COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 644 заболевших, - Кличко



будет 60 000 заболевших, 3%=2000 чел умрет

такая статистика по миру

за 1 год в Киеве в среднем умирает 30 000 чел
будет столько же
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Кличко,людям отказывают в госпитализации,тестов не делают,о каких 644 особах речь? Попробуй на минимум 20 умножить,и то мало будет.
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