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 Политика Украины
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Все про:ВР (24828) госзакупки (854) местное самоуправление (160) регламент (191) внеочередное заседание (120)

 Рада сегодня рассмотрит изменения в Регламент, вопросы оборонных закупок и местного самоуправления

В четверг, 16 апреля, Верховная рада вновь соберется для проведения внеочередного заседания парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на заседании планируется рассмотреть следующие законопроекты:

  • законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому надо собирать голоса для изменений в Регламент ВР, необходимых для принятия "антиКоломойского" законопроекта, - Бутусов

  • проект №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение)
  • законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение)
  • проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)
  • законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение)
Источник: https://censor.net.ua/n3189458
 
 
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Стадо долбоклюїв, воно вже нарішало на зашморг для КОЖНОГО.
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В закон про зміни в Регламенті бєніни люди внесуть мільйон поправок і він буде заблокований.
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