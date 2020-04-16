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Все про:Госпогранслужба (3762) граница (3375) нарушения (788) самоизоляция (1)

 Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны

Сотрудники Государственной погранслужбы с начала ограничительных мер остановили на границе 70 нарушителей карантина, которые пытались выехать из страны, несмотря на то, что должны были находиться на самоизоляции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Четырех из них во время мероприятий пограничного контроля обнаружили 15 апреля. Так, в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины ранее установленного срока самоизоляции", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что еще двух таких путешественников-нарушителей обнаружили в пунктах пропуска "Краковец" и "Порубное". Мужчины направлялись в Польшу и Румынию. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь до установленного срока самоизоляции.

Полицейские составили на нарушителей протоколы по ст.44-3 КоАП.

Эта статья влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен).

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Источник: https://censor.net.ua/n3189457
 
 
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Так а зачем останавливать - пусть валят откуда приехали.
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в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они нарушили карантин и планировали выехать из Украины

ехали в рашу
зачем останавливать? Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции, которые пытались выехать из страны - Цензор.НЕТ 9693
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Идиот, прежде чем писать , поинтересуйся где находятся Новые Яриловичи. Это пункт пропуска на границе с Беларусью.
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Навіщо зупинили? Випустити і назад не впускати довбодятлів
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" Пограничники завернули 70 нарушителей " В скотч завернули ? Поменяйте редактора на грамотного человека...
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Зачем при закрытой границе вы пропускаете их шлятся туда сюда и привозить людям горе,
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Позвозили дебілів, а вони як таргани знову розповзаються ..
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первые ласточки. щас после "паски" свидетели пришестия гундяя, приезжавшие "попразныкувать" сэред родычив, начнут пытаться вернутся обратно к месту работы. а за ними и массово будут пытаться сделать тоже самое, очконувшие заробитчаны, которые имели все законные права не вьезжать в Украину, а оставаться по месту работы. основное шоу должно стартовать через пару недель.
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Завернули! А должны были бы задержать и передать полиции, которая должна была бы принудительно изолировать в совсем уже другое заведение. Потому что такая безответственность и тупость - преступление! И врожденный идиотизм - не оправдание!
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