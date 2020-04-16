 "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, в рамках обмена "всех на всех" Украина готова обмениваться без каких-либо условий.
"На сегодняшний день происходит один из этапов обмена "всех на всех". Эта формула означает, что мы готовы обмениваться без каких-то предостережений и условий. Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают. Потому что для нас важнее жизнь, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой", - объяснил он.
По словам Резникова, сейчас речь идет об около 200 лицах, которые подлежат этому обмену. Однако на сегодняшний день есть еще большое количество людей, которые находятся в статусе "пропавшие безвести".
"Мы спрашиваем ту сторону, но не получаем подтверждения, что человек находится на временно оккупированной территории. Иногда бывает, что это человек уже, к сожалению, неживой. Потому точное количество можно назвать только после верификации, в том числе тех останков, которые находятся после боевых действий, начавшихся в 2014 году в связи с агрессией Российской Федерации, нападением на Украину", - добавил вице-премьер.
Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.
то чуство когда "есперты" выставляя картинки недумают о содержании
Порошенко і відрубані руки корупціонерів
и в добавок выпуст Щура за 2017 как задержали замминистра за подозрениев в корупции --- как итог взял на поруки гладковскийютуб с Щуром
а то вроде строите вид что за петю голосовали интелектуалы..а только за зе одни дураки
а посмотришь на тебя.. обычное тупое быдло.. не обременное разумом.
а 6ая палата к чему? там живешь:?
а по поводу " все остальное -правда"
Если в книге восемьдесят процентов правды, значит она на сто процентов лжива
Ты даже не понял в чем ложь клована о "отрубленным рукам"? Тогда ты идиот.
почему мания? просто на фоне игры пристолов по приолу))
а посмотришь на вас порохоботов место ника -сплошной набор букв
некий порошенко который прямо сказал -- буду рубать руки.. ))) где у нас хотяб 10ок отрубаных рук?? в самой корумпированой стране европы???
где 10ки посаженых рыгов...
вас легко определить)))
кося под патриотов насамом деле оскорбляете всегда всех. пытаетесь у любую новость добавить слова "зебил" и прочее))
обычная мания преследования))) у вас там новые тренн печенюги и половцы
Или он нас, украинцев, считает дебилами???
прєЗЄдєнт- віслюк.
зеленые кретины готовы обменять кого-угодно из дыры на любого убийцу украинцев. т.е освобождать воинов ВСУ, зебилы не собираются.
отдадут 2 укрсолдата и 22 уголовника
а ты давай отдавай уже генерала, пойманного вчера сбу
ахахаха
tZE inform
Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова не называет имена-фамилии тех, кого собираются передать Украине накануне Пасхи. Но для родственников удерживаемых в «ЛДНР» украинских патриотов уже не новость, что люди, которые не один год сидят за свои убеждения, снова не попадают в обмен. Хотя еще 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий.
Не будет в обмене кактусовода Юрия Шаповалова.
Уже в третий раз коллаборанты вычеркнули из списков предпринимателя Валерия Матюшенко - жителя г.Комсомольское, которого задержали летом 2017 года и приговорили к 10 годам за сбор информации об «ихтамнетах». Его жена еще перед «новогодним» обменом стояла в одиночном пикете на Банковой с просьбой к Президенту обратить внимание на эту ситуацию.
На фото со страницы С.Печенкина в ФБ - пленник «ДНР» Валерий Матюшенко, которого оккупационная администрация перестала подтверждать, хотя имеет «приговор».
Не будет и сына жительницы Харцызска Зинаиды Мальцевой, которая вернулась из плена в декабре 2019 г. на инвалидной коляске. Попала «на подвал прицепом» к главному «шпиону». Таким в «республике» сделали ее сына, инвалида детства Максима Тимофеева. В тюрьме псевдореспублики удерживают его с 11 октября 2017 года.
Не ожидается в «Пасхальном обмене» ни одного из трех десятков военнопленных и гражданских, которые сидят на 32й колонии (Макеевка) и ждут обмена годами. Тем более не будет тех, кто сейчас находится на территории бывшего арт-центра «Изоляция» - там, как в бермудском треугольнике. Существование той тюрьмы и узников в ней «ДНР» признает только в своих отчетах перед ФСБшым начальством.
Зато представители оккупационных администраций объявили, что Донецк хочет передать Киеву под Пасху члена террористической организации «МВД ДНР» Владимира Карася - «ополченца», который - то ли что-то не поделил с товарищами, то ли забрасывается к нам с преступными целями.
Не прочь «омбудсмен ДНР» подсунуть нам и еще несколько персонажей с «Миротворца». А в целом, как заявляет представительница оккупанта Дарья Морозова, речь идет о передаче 9 украинских граждан в обмен на 11 «граждан ДНР».
Из известных украинцев в «ДНРовском» списке на выдачу двое. Это: 21-летний разведчик десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который попал в плен во время выполнения боевого задания 23 января 2019 и 50-летний прапорщик Виктор Шайдов, один из тех 8 украинских военных, которые в мае прошлого года на военном грузовике заехали в плен возле КПВВ «Новотроицкое». «Как случилось, что они решили сократить маршрут, почему на КПВВ у них не спросили направления и цели поездки через линию разграничения?» - удивлялась в соцсети волонтер, опекающая батальон, где служили бойцы. А вот что сообщалось об этом происшествии в документе: «При подъезде к посту «Березовое 2» транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу, резко начало набирать скорость, двигаясь в сторону оккупированных территорий. С целью остановки было произведено 5 предупредительных выстрелов из АКС-74. От граждан, пересекающих линию разграничения поступила информация, что на блокпосту «Еленовка» («ДНР») стоит военный «Камаз», а 7 человек в военной форме лежат на земле лицом вниз».
Луганск готов отдать Киеву 11 арестантов в обмен на 8-рых луганчан - об этом заявил «ЛНРовец» Родион Мирошник («заслуженный журналист» - по версии НСЖУ). И тут, похоже, украинская сторона снова подыгрывает «хотелкам республиканцев», потому что в луганском списке всего один узнаваемый узник - студент колледжа культуры Сергей Русинов, который приговорен к 6 годам тюрьмы за патриотические публикации в соцсетях. Об остальных предлагаемых на обмен не слышали ни украинские СМИ, ни волонтеры, которые разыскивают пропавших без вести в ОРДЛО, ни бывшие пленные.
Кого взамен должна передать Украина? Украинские уполномоченные лица и тут «застенчиво» помалкивают. Зато оперативно обнародовал протокол заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сайт беглого пособника Януковича Александра Клименко. В список из 16 лиц, которых хотят заполучить в «ЛДНР», включены: российский диверсант Леонид Харитонов, который готовил взрыв на военном аэродроме в Умани , российский агент Алексей Лазаренко который, работая на стратегическом авиазаводе «МиГремонт», шпионил в пользу РФ, сливал документы, и способствовал крушению боевых самолетов: https://www.youtube.com/watch?v=ZnRfKqzOLbk&feature=emb_title
А так же - организаторы «референдумов», инструкторы незаконных формирований, «военнослужащие республик».