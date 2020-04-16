 "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в рамках обмена "всех на всех" Украина готова обмениваться без каких-либо условий.

"На сегодняшний день происходит один из этапов обмена "всех на всех". Эта формула означает, что мы готовы обмениваться без каких-то предостережений и условий. Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают. Потому что для нас важнее жизнь, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой", - объяснил он.

По словам Резникова, сейчас речь идет об около 200 лицах, которые подлежат этому обмену. Однако на сегодняшний день есть еще большое количество людей, которые находятся в статусе "пропавшие безвести".

"Мы спрашиваем ту сторону, но не получаем подтверждения, что человек находится на временно оккупированной территории. Иногда бывает, что это человек уже, к сожалению, неживой. Потому точное количество можно назвать только после верификации, в том числе тех останков, которые находятся после боевых действий, начавшихся в 2014 году в связи с агрессией Российской Федерации, нападением на Украину", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.

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