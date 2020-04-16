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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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Все про:обмен (952) пленные (864) Резников (30)

 "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех"

В списках на обмен на данный момент находится около 200 людей, однако точное количество удерживаемых можно установить только после полной верификации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в рамках обмена "всех на всех" Украина готова обмениваться без каких-либо условий.

"На сегодняшний день происходит один из этапов обмена "всех на всех". Эта формула означает, что мы готовы обмениваться без каких-то предостережений и условий. Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают. Потому что для нас важнее жизнь, свобода и здоровье каждого гражданина Украины, который хочет вернуться домой", - объяснил он.

По словам Резникова, сейчас речь идет об около 200 лицах, которые подлежат этому обмену. Однако на сегодняшний день есть еще большое количество людей, которые находятся в статусе "пропавшие безвести".

"Мы спрашиваем ту сторону, но не получаем подтверждения, что человек находится на временно оккупированной территории. Иногда бывает, что это человек уже, к сожалению, неживой. Потому точное количество можно назвать только после верификации, в том числе тех останков, которые находятся после боевых действий, начавшихся в 2014 году в связи с агрессией Российской Федерации, нападением на Украину", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.

Также читайте: Обмен пленными проходит в формате "всех на всех", забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3189454
 
 
 Топ комментарии
 
Норм схема они нам любую шушару которая потом назад вернется мы им преступников и убийц. Как вам Зебилоиды?
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Только одному мне такая позиция не нравится? "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех" - Цензор.НЕТ 9359
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Норм схема они нам любую шушару которая потом назад вернется мы им преступников и убийц. Как вам Зебилоиды?
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"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 6929вобщето про видрубани руки цитата порошенка.....

то чуство когда "есперты" выставляя картинки недумают о содержании

Порошенко і відрубані руки корупціонерів

и в добавок выпуст Щура за 2017 как задержали замминистра за подозрениев в корупции --- как итог взял на поруки гладковскийютуб с Щуром
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А все остальное то правда, придурь с шестой палаты?
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где вас такое быдло набрали? кремлеботов набрали агитировать за петю?

а то вроде строите вид что за петю голосовали интелектуалы..а только за зе одни дураки

а посмотришь на тебя.. обычное тупое быдло.. не обременное разумом.

а 6ая палата к чему? там живешь:?

"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 64

а по поводу " все остальное -правда"

Если в книге восемьдесят процентов правды, значит она на сто процентов лжива "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 4326
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Человек назвавший себя Владыка Света спрашивает почему он псих.больной с манией величия. это риторический вопрос?
Ты даже не понял в чем ложь клована о "отрубленным рукам"? Тогда ты идиот.
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о уже сьезд на личности. да))) вас с тупым айкью берут))) видать более умные на петю работать не хотят

почему мания? просто на фоне игры пристолов по приолу))
а посмотришь на вас порохоботов место ника -сплошной набор букв

некий порошенко который прямо сказал -- буду рубать руки.. ))) где у нас хотяб 10ок отрубаных рук?? в самой корумпированой стране европы???

где 10ки посаженых рыгов...
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Поясню идиоту, так и быть. Клован соврал на стадионе, когда обвинил Пороха в отсутствии "отрубленных рук", так как согласно международным рейтингам, Украина, медленно но уверенно подымалась в рейтинге противодействия коррупции. То что ты "не видел" это вполне понятно, кроме Сватов и Квартала ты же только Игрой престолов интересуешься.
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Пожалуйста не спамьте этого зебила. Пускай люди оценят интеллектуальный уровень 73%.
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о еще один быдло ольгинец на подработке у пети)))))

вас легко определить)))

кося под патриотов насамом деле оскорбляете всегда всех. пытаетесь у любую новость добавить слова "зебил" и прочее))
обычная мания преследования))) у вас там новые тренн печенюги и половцы


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Только одному мне такая позиция не нравится? "Главное, чтобы нам отдали всех наших, а мы тогда будем отдавать всех, кого они запрашивают", - Резников о формате обмена "всех на всех" - Цензор.НЕТ 9359
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Ні, не тільки одному! І мені не подобається!
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Це просто жах що ці зрадники творять і з кожним днем все більше!
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Малоросы, ваша афера называемая "обмен" уже раскрыта. Придется отвечать за все, что вы натворили.
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А этот Резников, он вообще адекватный?
Или он нас, украинцев, считает дебилами???
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Згідно результатів виборів 21.04.2019, він має право на таку думку.
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Згідно виборів, він взагалі не думає, бо нічим, так само, як і його вибрці. Тепер приходить час плоти за свій вибір, дуже дорого платити і це неабияк тішить. "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9872
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...те що прийдеться плати і дорого, погоджуюсь. Але це не тішить, бо платитимуть усі, от тільки ізбєратєлі зє-лоха, цього не усвідомлюють, бо кожний з них прєЗЄдєнт - віслюк.
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если шмыгаль, по каким-то причинам, - шмыг-шмыг-шмыг, его обязанности будет выполнять резников...резни-резни-резни
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резников подтвердил, что Украиной правят идиоты.
зеленые кретины готовы обменять кого-угодно из дыры на любого убийцу украинцев. т.е освобождать воинов ВСУ, зебилы не собираются.
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Резников с Ермаком в своей обменке установили самый невыгодный курс . меняют террористов на таксистов . как бы эффективно не работала СБУ но абизянам ловить оленей шастающих через линию фронта все равно на много легче "Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9974
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А если арестовать всех попов московского шаманата там агенты ФСБ каждый второй если не первый и обменять на патриотов и воинов?! Можно ещё и нашей ваты как Ефремова и Портнова с Новинским на обмен предложить!
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Да , вы правы, "однако точное количество удерживаемых можно установить только после полной верификации."Источник: https://censor.net.ua/n3189454 вопрос- кто может провести верификацию, если представителей украинской стороны в тюрьмы не пускают? Вероятно - Международный Красный Крест.Упоминалось ли в итоговом документе, подписанном в Париже в декабре 2019 о допуске МКК о полном и безусловном допуске МКК ко всем удерживаемым лицам ? Да, это зафиксировано в итоговом документе.А теперь к вам вопрос на который должен быть четкий ответ- допущен ли МКК и если нет, что предпринято ЗЕленой властью для принуждения выполнения этого пункта. Имейте мужество говорить правду народу, а не заботиться о рейтингах и имидже "величайшего офтальмолога"
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это нытье уже не проходит, дятел.Все уже увидели в прошлый раз что вы наменяли
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Питання в тому хто для «рєзнікавих» свої?
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Это не вопрос . Путин януковощ рыгоаналы мертвечук ему свои и моника зелински
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Один-президент, другий-прем'єр, третій, четвертий...їм кінця немає! Я був про них набагато кращої думки.
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всєх (19 ?!?!?!?!?!) Там же сотні три тільки веріфікованих!!!! І не бабок з бомбілами, а бійців ЗСУ
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tZE inform
Из 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
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«А где же наши?». Кого собираются передать в Украину под Пасху
Украинский омбудсмен Людмила Денисова не называет имена-фамилии тех, кого собираются передать Украине накануне Пасхи. Но для родственников удерживаемых в «ЛДНР» украинских патриотов уже не новость, что люди, которые не один год сидят за свои убеждения, снова не попадают в обмен. Хотя еще 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий.
Не будет в обмене кактусовода Юрия Шаповалова.
Уже в третий раз коллаборанты вычеркнули из списков предпринимателя Валерия Матюшенко - жителя г.Комсомольское, которого задержали летом 2017 года и приговорили к 10 годам за сбор информации об «ихтамнетах». Его жена еще перед «новогодним» обменом стояла в одиночном пикете на Банковой с просьбой к Президенту обратить внимание на эту ситуацию.
На фото со страницы С.Печенкина в ФБ - пленник «ДНР» Валерий Матюшенко, которого оккупационная администрация перестала подтверждать, хотя имеет «приговор».
Не будет и сына жительницы Харцызска Зинаиды Мальцевой, которая вернулась из плена в декабре 2019 г. на инвалидной коляске. Попала «на подвал прицепом» к главному «шпиону». Таким в «республике» сделали ее сына, инвалида детства Максима Тимофеева. В тюрьме псевдореспублики удерживают его с 11 октября 2017 года.
Не ожидается в «Пасхальном обмене» ни одного из трех десятков военнопленных и гражданских, которые сидят на 32й колонии (Макеевка) и ждут обмена годами. Тем более не будет тех, кто сейчас находится на территории бывшего арт-центра «Изоляция» - там, как в бермудском треугольнике. Существование той тюрьмы и узников в ней «ДНР» признает только в своих отчетах перед ФСБшым начальством.
Зато представители оккупационных администраций объявили, что Донецк хочет передать Киеву под Пасху члена террористической организации «МВД ДНР» Владимира Карася - «ополченца», который - то ли что-то не поделил с товарищами, то ли забрасывается к нам с преступными целями.
Не прочь «омбудсмен ДНР» подсунуть нам и еще несколько персонажей с «Миротворца». А в целом, как заявляет представительница оккупанта Дарья Морозова, речь идет о передаче 9 украинских граждан в обмен на 11 «граждан ДНР».
Из известных украинцев в «ДНРовском» списке на выдачу двое. Это: 21-летний разведчик десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко, который попал в плен во время выполнения боевого задания 23 января 2019 и 50-летний прапорщик Виктор Шайдов, один из тех 8 украинских военных, которые в мае прошлого года на военном грузовике заехали в плен возле КПВВ «Новотроицкое». «Как случилось, что они решили сократить маршрут, почему на КПВВ у них не спросили направления и цели поездки через линию разграничения?» - удивлялась в соцсети волонтер, опекающая батальон, где служили бойцы. А вот что сообщалось об этом происшествии в документе: «При подъезде к посту «Березовое 2» транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу, резко начало набирать скорость, двигаясь в сторону оккупированных территорий. С целью остановки было произведено 5 предупредительных выстрелов из АКС-74. От граждан, пересекающих линию разграничения поступила информация, что на блокпосту «Еленовка» («ДНР») стоит военный «Камаз», а 7 человек в военной форме лежат на земле лицом вниз».
Луганск готов отдать Киеву 11 арестантов в обмен на 8-рых луганчан - об этом заявил «ЛНРовец» Родион Мирошник («заслуженный журналист» - по версии НСЖУ). И тут, похоже, украинская сторона снова подыгрывает «хотелкам республиканцев», потому что в луганском списке всего один узнаваемый узник - студент колледжа культуры Сергей Русинов, который приговорен к 6 годам тюрьмы за патриотические публикации в соцсетях. Об остальных предлагаемых на обмен не слышали ни украинские СМИ, ни волонтеры, которые разыскивают пропавших без вести в ОРДЛО, ни бывшие пленные.
Кого взамен должна передать Украина? Украинские уполномоченные лица и тут «застенчиво» помалкивают. Зато оперативно обнародовал протокол заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сайт беглого пособника Януковича Александра Клименко. В список из 16 лиц, которых хотят заполучить в «ЛДНР», включены: российский диверсант Леонид Харитонов, который готовил взрыв на военном аэродроме в Умани , российский агент Алексей Лазаренко который, работая на стратегическом авиазаводе «МиГремонт», шпионил в пользу РФ, сливал документы, и способствовал крушению боевых самолетов: https://www.youtube.com/watch?v=ZnRfKqzOLbk&feature=emb_title
А так же - организаторы «референдумов», инструкторы незаконных формирований, «военнослужащие республик».
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У них есть целые города "наших" и это тысячи заложников.
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Резников!! А кто по вашему "наши"? Это те оставшиеся в ОРДЛО предатели и боевики,. которые надеются и приезжают на авось, что их не посадят или те кто ложился под наши БТРы и Танки не пропуская их в глубь донецка и луганска летом и осенью 2014 года или те кто плевал и пинал наших воннопленных на улицах Донецка?? По моему всех наших патриотов, кто заслужил внимания, давно обменяли! А сегодняшний обмен предателей, воров, проституток и убийц из ОРДЛО-это никому не, нужная показуха -пиар Зеленского, Вора Кучмы и вора А. Ермака.
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Щоранку починаєш читати новині з думкою- що ж там ще такого отчебучать ці дурні...
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