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 Обмен пленными проходит в формате "всех на всех", забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

По его словам, взаимные освобождения - это всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки.

"Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - отметил Ермак.

Ермак отметил, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме.

"Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы. Всё это – ради украинцев, которых мы должны вытянуть из ада плена", - заявил он.

Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К Зеленскому положительно относятся 44% украинцев, к Шмыгалю - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Обмен пленными проходит в формате всех на всех, забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189451
 
 
 Топ комментарии
 
А матери патриотов пытаются с гарантом встретиться по поводу своих детей - патриотов, которые в плену сейчас.
Видимо патриоты не входят в понятие "Всех".
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Всех на всех это забираем 19 человек ???
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Всех на всех это забираем 19 человек ???
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В днр уже поменяли 9 на 9. В лнр меняют 11 в Украину, 7 в лнр.
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в какое ещё лнр-днр ?

оккупированные территории это называется.
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эти так называемые "обмены" мне уже напоминают
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным

перед религиозными праздниками Обмен пленными проходит в формате "всех на всех", забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак - Цензор.НЕТ 6208
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Правильно. И под эту программу отпустить всех уродов, которых нам с той стороны уравновесят непонятно кем.
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Саме так. Бо саме військовополонених орки не повертають.
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А матери патриотов пытаются с гарантом встретиться по поводу своих детей - патриотов, которые в плену сейчас.
Видимо патриоты не входят в понятие "Всех".
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Єрмаку за них не заплатили, його брат не встиг "порішати"...
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Урод же уникальный! Даже при Януковиче такого отребья не было. На каких кастингах их отбирают?!
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это точно , те хоть по солидней выглядели ... эти из болота сразу в князья Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8404 !!
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зачем Зеленскому Патриоты ?

Сенцов и Балух формально "освобожденные" Зеленским (на самом деле мировыми лидерами и общественностью), тем не менее

чморят ЗЕ-Чмо
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Отправьте за ними борт президентский в донецкий аэропорт)
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не получиться, бубочка сегодня летит в Мукачево
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если бы не карантины в странах, то определенно мочил бы свои колокольчики где-нибудь на морях или океанах, а так вынужден мучиться в застенках Украины
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Кто заплатил брату ермака, того и забирают! Что тут непонятного )
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Власть предателей не может освободить украинцев,

она может только ПРЕДАТЬ
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Ну звичайно: «укри, бєндєровци, і нацикі», то ж не укрАнцьі.....
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Завхоз канцелярії мабуть почитує що пишуть на Цензорі і вирішив відмазати оманського Брехуна.
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Забираем всех: проституток, бомбил, насильников с военными не очень пока выходит, но так поступают сильные страны. Какое млять днище((( Зесептиконы как вам вашь и.о президента?
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Гиви был гражданином Украины

Плотницкий

Захарченко
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В первые 3 месяца войны с братом кремля Гитлером попало в плен 3 миллиона 670 000 солдат и офицеров РККА,после сентября 1941 года товарищ Джугашвили не вернул никого...,даже своего сына Якова,попавшего в плен в июле 1941 года
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19 (?) громадян , но "В четверг, 16 апреля, Украина начала обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". По состоянию на 10:00 завершился первый этап процедуры.Он состоялся возле оккупированной Горловки. Украинская сторона передала 10 человек, террористы - 9. Второй этап запланирован в районе КПВВ у Станицы Луганской. Украина получит бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.10:43 - Обмен пленными между "ЛНР" и Киевом на Донбассе пройдет по формуле "11 на 7", сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева." Итого 16
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Ты тоже упоротый? Никаких лыныры и дыныры НЕТ!!!
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Вы видите, что это не моя прямая речь, а цитата взятая из СМИ "Обозреватель" и если честно, то не обратила внимания.Выше замечание справедливо. Но посмотрите как красиво "завернули" в тексте террористические Л/ ДНР
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Тому, пані, не читайте цей ресурс. Тим паче, не поширюйте.
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С 22 июня 1941 года по сентябрь 1941 года пленных немцев почти не было от слова совсем...менять было не на кого почти 4 миллиона людей....бедный товарищ Джугашвили,что же у него за такая армия была ,что здалась в ПЛЕН?
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Що я не так написав? Єрмак не агент Кремля?
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А хтось нашкрабав, що "лолита агент". Вас обох і стерли, паритетно...
Ну, як і з оцим обміном...
Не забувай, що тубусов - сабаковський. Принаймі - рік тому був.
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Хм, а отдают в ордло тогда кого - кацапов или украинцев?
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забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак

Какие-то подозрительные слова, имхо. Что в этот раз нас ожидает? Кто в этот раз?
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Когда забирали моряков, порошенковские ресурсы волали, а зачем, а почему они вообще в плен попали
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чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Leo Leo 0473333b - нагла і цинічна брехня
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===В итоге он делает закономерный вывод: все утверждения о том, что РФ и так бы освободила украинских военных моряков, а иначе бы начались «страшные и ужасные санкции», являются заведомо ложными. Более того, Любович подозревают, что их специально делают, чтобы ввести людей в заблуждение.
Таким образом, два аргумента касательно «зрады» обмена между Украиной и Россией являются несостоятельными. А их использующие либо введены в заблуждение, приняв на веру господствующую в соцсетях точку зрения, либо сознательно дурачат украинцев.===
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когда забирали моряков...

правильно писать - когда отдавали Цемаха.

а моряков бы и так вернули через пару дней без всякого обмена по решению морского трибунала

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Плешивый Хмырь загнан в угол,и виноват в этом он сам ,Хмырь.Гаага расcтавит все точки над i... ждём-с...........
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Ще непонятно, яких садовникових з цемахами відадуть замість тих, хто сказав "а нафік мені оте днр здалось"...
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Порохоботы врут всегда. Садовника отпустил Порошенко
===Юрий Луценко.
«В случае с Цемахом всё сложнее. У меня было несколько разговоров о нем с голландскими коллегами по международной следственной группе и с президентом и его командой. Для всех, кто шепчет или кричит о «зраде», хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положений Конституции. Судить его голландцы могут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырех подозреваемых, - заочно», - отметил он.===
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Головне щоб дєрмак забрав труп брата,якого з вини Пороха вбили.
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Едут пленные в автобусе,в масках все как положено.вдруг один из них,...апчхиииии на весь автобус...,все притихли Маки насунули выше глаз...а чихнувший говорит,спакойно пацаны,а не КоронвиРУСный,у меня туберкулез...,остальные сняли Маски и давай травить Анекдоты... Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4524 Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4524
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Сильні країни знищують террористів, не дивлячись на їх громадянство.
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уточняй: сильними є ті країни, в яких обирають сильних керівників, а не клоунів з кварталу.
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так там все кто живут - граждане Украины. Давайте блд всех пенсов и алкоголиков заберем и каждому тут по квартире выдадим.
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Дякую всім службам, всім причетним до звільнення. Дякую
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Не забудьте того ж генерала СБУ включить,которого пару дней назад приняли,а то Путин обидится.
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tZE informИз 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
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Тварь прокацапская. Тебя гнида Ермак точно веревка на каштане ждет.
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Банкова Зеленського дедалі більше нагадує "квартальну" імітацію Банкової Януковича
16.04.2020, 12:44 • 3 • 0

Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9934
Андрій Єрмак
"У команді Офісу президента поповнення: політтехнолог Михайло Подоляк став антикризовим радником голови ОП Андрія Єрмака."
Чорт забирай.
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Почитайте, що це за кадр, отут.
Зокрема він просував Думчева, піарив Медведчука, мав справи із Льовочкіним, захищав Іванющенка, поширював фейки тощо.
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Банкова Зеленського дедалі більше нагадує "квартальну" імітацію Банкової Януковича.
Хотів би я подивитися в очі тим, хто голосував за Зеленського, але "не думав, що так буде".
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Олексій ПАНИЧ
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коли йєрмак каже "забирайємо всіх граждан України", підразумєваєцца, шо всіх, кого та сторона предложить - бомжів, уголовніков, всякий непотріб...
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У Путина их по разным подсчетам до 8 миллионов ( ОРДЛО , Крым, Севастополь, заробитчане, гости, туристы) Пусть не всех но 3-4 миллиона он может выставить на "обмен", на кого "всех на всех менять будем"
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Чому корупціонер і посібник російських окупантів Єрмак, досі не заарештований??? Багато запитань до теперешньої влади.
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"Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - отметил Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3189451

Мабуть чмо прокремлівське стидається визнати що вояки ЗСУ і добровольці з волонтерами досі залишаются у полоні сепаратистів, а замість них видають таксистів і порушників комендантського часу в Донецьку, Луганську Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак - Цензор.НЕТ 275
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"забираем всех украинцев, без исключения" - мой патрон Пуйло Владимирович все равно еще нахватает каких-попало украинцев в Крыму и Пуйлостане /Ермак/.
Настоящих патриотов пару человек нам вернут, мы же отпустим всех реальных уродов кацапских и местных предателей. Зеленая арихметика, фуле...
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Мразь. Вроде пишут, что патриотов не включили в списки.
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А. Ерамк!! сколько получишь за каждого пленного??
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