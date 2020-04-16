 Обмен пленными проходит в формате "всех на всех", забираем всех украинцев, без исключения, - Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
По его словам, взаимные освобождения - это всегда очень кропотливая работа. Есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки.
"Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - отметил Ермак.
Ермак отметил, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме.
"Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы. Всё это – ради украинцев, которых мы должны вытянуть из ада плена", - заявил он.
Напомним, ранее Офис Президента сообщил, что начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются.
оккупированные территории это называется.
обмен поздравительными ОТКРЫТКАМИ между Зеленским и Путиным
перед религиозными праздниками
Видимо патриоты не входят в понятие "Всех".
Сенцов и Балух формально "освобожденные" Зеленским (на самом деле мировыми лидерами и общественностью), тем не менее
чморят ЗЕ-Чмо
она может только ПРЕДАТЬ
Плотницкий
Захарченко
Ну, як і з оцим обміном...
Не забувай, що тубусов - сабаковський. Принаймі - рік тому був.
Какие-то подозрительные слова, имхо. Что в этот раз нас ожидает? Кто в этот раз?
Таким образом, два аргумента касательно «зрады» обмена между Украиной и Россией являются несостоятельными. А их использующие либо введены в заблуждение, приняв на веру господствующую в соцсетях точку зрения, либо сознательно дурачат украинцев.===
правильно писать - когда отдавали Цемаха.
а моряков бы и так вернули через пару дней без всякого обмена по решению морского трибунала
===Юрий Луценко.
«В случае с Цемахом всё сложнее. У меня было несколько разговоров о нем с голландскими коллегами по международной следственной группе и с президентом и его командой. Для всех, кто шепчет или кричит о «зраде», хочу сказать: украинская сторона отложила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положений Конституции. Судить его голландцы могут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырех подозреваемых, - заочно», - отметил он.===
tZE informИз 19 "обмена" 1 военнослужащий. А кто остальные? И кого и сколько мы отдаем? Это не обмен - это какой то теневой рынок рабов.
16.04.2020, 12:44 • 3 • 0
Андрій Єрмак
"У команді Офісу президента поповнення: політтехнолог Михайло Подоляк став антикризовим радником голови ОП Андрія Єрмака."
Чорт забирай.
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Почитайте, що це за кадр, отут.
Зокрема він просував Думчева, піарив Медведчука, мав справи із Льовочкіним, захищав Іванющенка, поширював фейки тощо.
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Банкова Зеленського дедалі більше нагадує "квартальну" імітацію Банкової Януковича.
Хотів би я подивитися в очі тим, хто голосував за Зеленського, але "не думав, що так буде".
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Олексій ПАНИЧ
Мабуть чмо прокремлівське стидається визнати що вояки ЗСУ і добровольці з волонтерами досі залишаются у полоні сепаратистів, а замість них видають таксистів і порушників комендантського часу в Донецьку, Луганську
Настоящих патриотов пару человек нам вернут, мы же отпустим всех реальных уродов кацапских и местных предателей. Зеленая арихметика, фуле...