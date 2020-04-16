 В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - информирует оперативный штаб.

При этом в Москве зарегистрировано 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 - в Санкт-Петербурге.

Оперштаб также сообщил, что число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, выросло в России за сутки на 34 - до 232.

Оперштаб также сообщил, что свыше 300 человек выздоровели после перенесенной новой коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки, из них почти 190 - в Москве.

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