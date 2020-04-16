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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
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 В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (+14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - информирует оперативный штаб.

При этом в Москве зарегистрировано 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 - в Санкт-Петербурге.

Оперштаб также сообщил, что число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, выросло в России за сутки на 34 - до 232.

Оперштаб также сообщил, что свыше 300 человек выздоровели после перенесенной новой коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки, из них почти 190 - в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа российского Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2015 года. Новое ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189444
 
   
 Топ комментарии
 
Прекратите засорять сайт и постить подобніе новости...Ну кому интересно сколько их там заболело....Сообщайте только сколько уже закопано
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Они поздно усрались. На начальном этапе они скрывали и упустили момент. 1 в 1 как с Чернобылем, как со СПИДом. Ни хрена не у них поменялось и гимн такой же. В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5760
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Один концлагерь пугает другой.
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Судячи з учорашніх світлин з метрополітену Мокши, можна сміливо множити на х1000.
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потому что они каникулы назвали карантином..поэтому у них строже..
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Они поздно усрались. На начальном этапе они скрывали и упустили момент. 1 в 1 как с Чернобылем, как со СПИДом. Ни хрена не у них поменялось и гимн такой же. В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 5760
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К победобесию кацапы готовятся. Будут кашлять залпом вместо салюта.
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Прекратите засорять сайт и постить подобніе новости...Ну кому интересно сколько их там заболело....Сообщайте только сколько уже закопано
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не,мы должны знать перспективы на 2 недели вперед.поэтому количество заболевших тоже важно В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 3081
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сейчас побольше таких хороших новостей нужно, чтобы иммунитет от радости укреплялся.
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вирусь ипаш там усех - бох апасля рассартируеть
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Хочу поделиться странной информацией про ковид. ИВЛ. Только ухудшает состояние. Лучше использовать кислородную подушку или пакет, или трубку в нос . В ИВЛ подается с давлением, а там - человек сам дышит.
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С отеком легких человек сильно сам дышать не сможет.
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Шесть лет никто не решался закрыть границу с рашей . Маленький невидимый вирус всё решил.
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Український виробник сільгосптехніки запустив лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів

Компанія «Аверс-Агро» запустила лінію з виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN у Дніпрі. Виробнича потужність лінії становить 20 одиниць на добу
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
Інженери та технологи компанії «Аверс-Агро» запустили лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN. "Аверс-Агро" є українським виробником сільськогосподарської техніки власної розробки. Компанія має конструкторське бюро та виробничі потужності, які розташовуються в Дніпрі. Апарати OxyGEN розроблені іспанською компанією Protofy.xyz при науковій підтримці фахівців з клінік Germans Trías i Pujol та Clínic de Barcelona та серійно випускається на автомобільному заводі SEAT. Конструкторська документація на апарат OxyGEN викладена у вільний доступ, тож будь-яка компанія може налагодити у себе виробництво апарату.
В компанії «Аверс-Агро» зазначили, що зі стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції стрімко зростає попит й попит на апарати ШВЛ. Апарат OxyGEN відрізняється невисокою ціною, простотою конструкції та мобільністю, завдяки чому його можна встановити у лікарняного ліжка будь якого пацієнта, якому потрібен апарат ШВЛ.
В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 1592
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бабы новых нарожают!!!... по такому принципу живет население этих територий уже несколько столетий... гундяй им в помощь...
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Я конечно человек несведущий в медицине, но вот ссылка на Комаровского, который ссылается на американцев, которые говорят, что 80% пациентов умирает под ИВЛ.
В начале 18 века всех подряд активно лечили кровопусканиями, и на этом фоне появилась и добилась успехов гомеопатия. Оказалось, что если перестать выпускать из пациентов кровь, а вместо этого давать сахарные шарики, смоченные заряженной водой, так больше пациентов выздоравливают - ну хотя бы потому, что их оставили в покое.
Похоже сейчас ситуация аналогичная. Все больше мыслей о том, что ИВЛ при коронавирусном поражении легких не столько помогает человеку, сколько коронавирусу и что старая добрая кислородная подушка, дающая возможность «просто подышать кислородом» - оказывается многократно менее рискованным способом лечения.

Очень показательная статья, в плане иллюстрации
https://www.linkedin.com/pulse/over-80-covid-patients-placed-ventilators-new-york-have-colangelo?fbclid=*************************************************************
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Да что там заряженные шарики! Вот пирамидки Гордона убивают вирус за 2,5 часа!
Очень показательно!
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это чисто медецинская специфика.им и решать,а конкретно лечащему врачу.посты в тырнете никак не влияют на качество дыхания,разве что на учащенность от возмущения содержанием постов В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 6958
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А вот блогер пишет, что ученые предполагают, что ковид - это скорее болезнь крови, а легкие. - это уже последствие. Вирус уничтожает красные кровяные тельца и кровь не переносит кислород, а легкие - здоровые вначале. Ковид нас обманул.
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С 4-го апреля МО РФ официально запретило сообщать о ситуацию с распространением короновируса в рядах ВС РФ...
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