 В России за сутки зафиксировано почти 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - информирует оперативный штаб.
При этом в Москве зарегистрировано 1370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 - в Санкт-Петербурге.
Оперштаб также сообщил, что число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, выросло в России за сутки на 34 - до 232.
Оперштаб также сообщил, что свыше 300 человек выздоровели после перенесенной новой коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки, из них почти 190 - в Москве.
Компанія «Аверс-Агро» запустила лінію з виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN у Дніпрі. Виробнича потужність лінії становить 20 одиниць на добу
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії у Facebook.
Інженери та технологи компанії «Аверс-Агро» запустили лінію з виробництва апаратів штучної вентиляції легенів OxyGEN. "Аверс-Агро" є українським виробником сільськогосподарської техніки власної розробки. Компанія має конструкторське бюро та виробничі потужності, які розташовуються в Дніпрі. Апарати OxyGEN розроблені іспанською компанією Protofy.xyz при науковій підтримці фахівців з клінік Germans Trías i Pujol та Clínic de Barcelona та серійно випускається на автомобільному заводі SEAT. Конструкторська документація на апарат OxyGEN викладена у вільний доступ, тож будь-яка компанія може налагодити у себе виробництво апарату.
В компанії «Аверс-Агро» зазначили, що зі стрімким розповсюдженням коронавірусної інфекції стрімко зростає попит й попит на апарати ШВЛ. Апарат OxyGEN відрізняється невисокою ціною, простотою конструкції та мобільністю, завдяки чому його можна встановити у лікарняного ліжка будь якого пацієнта, якому потрібен апарат ШВЛ.
В начале 18 века всех подряд активно лечили кровопусканиями, и на этом фоне появилась и добилась успехов гомеопатия. Оказалось, что если перестать выпускать из пациентов кровь, а вместо этого давать сахарные шарики, смоченные заряженной водой, так больше пациентов выздоравливают - ну хотя бы потому, что их оставили в покое.
Похоже сейчас ситуация аналогичная. Все больше мыслей о том, что ИВЛ при коронавирусном поражении легких не столько помогает человеку, сколько коронавирусу и что старая добрая кислородная подушка, дающая возможность «просто подышать кислородом» - оказывается многократно менее рискованным способом лечения.
Очень показательная статья, в плане иллюстрации
https://www.linkedin.com/pulse/over-80-covid-patients-placed-ventilators-new-york-have-colangelo?fbclid=*************************************************************
Очень показательно!