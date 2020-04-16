 Больница работает. Информация в интернете - полный фейк, - главврач Крижевский о закрытии отделений в Медгородке из-за COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил директор Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевский.

"Больница работает. То, что дали в интернете - это полный фейк, в настоящее время сотрудники режиме работы. У нас в больнице есть контактные лица, получившие положительные результаты ПЦР-тестов, это 15 человек, которые работают у нас. Из этих 15 человек - 14 тестировали у нас в больнице, один сдавал ПЦР-тест на первичном звене. Они все находятся под нашим наблюдением на амбулаторном лечении и сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет. Среди тех, у кого тестирование было положительным, не только врачи, но и медсестры, санитарки", - рассказал Крижевский.

Он сообщил, что начиная с 17 марта больница принимала больных пневмонией. Всего с того времени было принято 112 пациентов с пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка коронавируса среди врачей обнаружена в киевском Медгородке, - СМИ

"Им всем делали тестирование методом ПЦР. Все 112 пролечены и сейчас остались два пациента, которые лечатся в терапии. Из 112 пневмоний 12 было положительных, эти пациенты переведены в инфекционные больницы", - сказал Крижевский.

Руководитель больницы также добавил, что в отделениях, где находились больные пациенты, проводят санацию. Все отделения работают. Всего в больнице работает 690 сотрудников. В настоящее время, по информации Крижевского, в больнице находятся 133 пациента.

На сегодняшний день, по словам директора больницы, медучреждение обеспечено средствами индивидуальной защиты.

"У нас полностью есть все средства: есть защитные костюмы - 420 штук, маски - 11 тысяч, шапочки - 5 тысяч, респираторы - 305, очки - 205", - сказал Крижевский.

Вечером в среду, 15 апреля, в СМИ появилось сообщение, что Киевскую городскую клиническую больницу №6, расположенную на территории Медгородка, закрыли из-за внезапной вспышки COVID-19.