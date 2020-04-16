 Суды закрыли 25% коррупционных дел, возбужденных в 2019-м. Приговоры получили 50% обвиняемых

Об этом говорится в проекте доклада НАПК о принципах реализации антикоррупционной политики в 2019 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші"

"В 2019 году каждое четвертое (25%) дело было закрыто судом, годом ранее этот показатель был еще существеннее - 31%.

Всего в прошлом году за совершение коррупционного или связанных с коррупцией преступления было осуждено 1479 человек (+10%), оправдано было 526 человек (+33%), относительно 702-х производства были закрыты".

В документе отмечается, что с каждым годом в судах увеличивается количество производств связанных с коррупцией. По состоянию на 31 декабря 2019 года в судах уже находилось 9054 производств.

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В то же время объемы рассмотрения дел в судах в 2019 году почти идентичны показателям 2018 года.

В 2018-2019 годах суды принимали решения в чуть более чем половине уголовных производств - 53% и 57% соответственно. Среди причин таких показателей НАПК называет и возможно низкое качество досудебного расследования и "незаинтересованность" судов в рассмотрении именно коррупционных производств.