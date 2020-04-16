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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (785) МВФ (2890)

 МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

В Международном валютном фонде сообщили, что поддерживают изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми увеличили дефицит бюджета до почти 300 млрд грн или втрое.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", - сообщил Томсен.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финансирование систем здравоохранения и бизнеса, подготовка к восстановлению, - МВФ представил план спасения глобальной экономики

Источник: https://censor.net.ua/n3189441
 
 
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" .. сажать за правду о преступлениях коммунистов"

жиды боятся что расскажут правду Голодоморе, ведь у тех коммуняк были лица.
то можно рассказывать про страдания евреев, а про их преступления уже преступление
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мвф говорит что большая дырка в бюджете лучше кучи напечатаных фантиков и дикой инфляции...
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МВФ на днях десятке стран списала долги...
Просто так - без условий...
Украина, которая страдает от войны и вируса даже не рассматривается...
Увеличивайте дефицит и инфляцию - потом мы вас купим всех за дешево..., и все что у вас есть...
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МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Хотите увидеть в этом списке Украину?
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Зебилы,кто отдавать то будет,занятые и просранные вашим тупым выбором деньги? Ситуация остаться в долгах и в жопе всех устраивает? Похоже у тимошенко наметился конкурент по заниманию и просеранию денег.
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от бачите, який бубочка молодець: його МВФ підтримує!
ги
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