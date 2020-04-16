 МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции.

"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", - сообщил Томсен.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

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