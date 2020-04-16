 МВФ поддерживает увеличение Украиной дефицита Госбюджета в 3 раза

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции.
"Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем", - сообщил Томсен.
Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственного бюджета, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.
Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.
https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
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3***** !!
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ДАЙТЕ ОТВЕТ !!
жиды боятся что расскажут правду Голодоморе, ведь у тех коммуняк были лица.
то можно рассказывать про страдания евреев, а про их преступления уже преступление
Просто так - без условий...
Украина, которая страдает от войны и вируса даже не рассматривается...
Увеличивайте дефицит и инфляцию - потом мы вас купим всех за дешево..., и все что у вас есть...
Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.
Хотите увидеть в этом списке Украину?
ги