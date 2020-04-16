 Пасха именно дома, онлайн, должна остановить распространение COVID-19, - Степанов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - подчеркнул Степанов.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большие скопления людей на богослужениях очень опасны, поскольку это прямой способ заражения коронавирусной инфекцией.
Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома.
В свою очередь главный санврач Виктор Ляшко заявил, что если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина.
Таня Бойко
@Kharkov_2019
·11 ч
Дякую нашим медикам за оптимізм!!!
Танцює Луцький центр первинної медичної допомоги!
"AntiCorona Dans" !!!
https://twitter.com/i/status/1250528212544823297
В Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.
.Від *потрепавших * . що не змогли поїсти *кулічі * (кац) ?
А остальным - потерпеть и посидеть дома еще 2-3 недели безвылазно вообще. Слава Украине!
Ваши варианты
майские дома, онлайн, должно остановить...
лето дома, онлайн, должно остановить...
осень дома, вторая волна онлайн, должно остановить...
рождество, новогодние дома, онлайн, должно остановить...
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после того, как все спи...т, в течение пары дней все вылечатся, аки по Божественному велению... истерика на телевидении прекратится, все свободны, все могут идти в парки, на работу,... пока возле Земли не пролетит очередной астероид с очень опасными бактериями...