 Пасха именно дома, онлайн, должна остановить распространение COVID-19, - Степанов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - подчеркнул Степанов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большие скопления людей на богослужениях очень опасны, поскольку это прямой способ заражения коронавирусной инфекцией.

Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома.

В свою очередь главный санврач Виктор Ляшко заявил, что если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но просим остаться дома на Пасху, - Степанов. ВИДЕО