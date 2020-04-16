EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Общество
  2335  23
Все про:СБУ (14578) Стерненко (71)

 СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам, но они этого не делают, - Стерненко

Активист Сергея Стерненко считает, что СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам в его деле, но не делает этого.

Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам. Стоит только протянуть руку к Исайкулу, Подобедову и Ко. Но они этого не делают", - сказал изданию Стерненко.

По его словам, причин может быть две.

"С одной стороны, таким образом меня пытаются держать в подвешенном состоянии, параллельно выгодно накаляя в обществе тему "националистов-убийц". И с этой задачей неплохо справляются Портнов и Шарий. С другой — у новой команды Офиса генпрокурора и СБУ нет политической воли проводить работу по этим делам. Они просто не могут идти на конфликт с МВД и лично с Аваковым, который прекрасно знает, что происходит в Одессе, и как к нападениям причастна сама полиция", - добавил активист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнов блефует, когда говорит, что результаты третьей экспертизы якобы подтверждают, что это умышленное убийство, - адвокат Стерненко Коломиец

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3189436
 
   
 Топ комментарии
 
Бо там зюзін баканов, чьорт запорєбріковий.
 показать весь комментарий
 
Golos Durdoma - хм..

с каких это пор психам в дурдомах разрешили пользоваться интернетом...?
положи ноутбук дежурной сестры на место....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Какой тупой екземпляр. Неудивительно что им воспользовались как шлюхой.
 показать весь комментарий
 
 
Golos Durdoma - хм..

с каких это пор психам в дурдомах разрешили пользоваться интернетом...?
положи ноутбук дежурной сестры на место....
 показать весь комментарий
 
 
С 21.04.2019 года волей 73%. Кстати некоторие наши во влаcть служить пошли целих 254 особи.
 показать весь комментарий
 
 
Не видно чтоль? Я решил остатся в палатке. Здесь хорошо) Бесплатное питание, тирнет, медсестри, по телику квартал показивают. Да и грядущие собития меня не каснутся))
 показать весь комментарий
 
Ні ні ні!!! Ти що не бачиш нік? ГОЛОС ДУРДОМУ!! Не паРаші, а ДУРДОМУ! ДУРДОМУ! Ну там де за головного клоун з зеленим ковпаком.

 показать весь комментарий
 
Бо там зюзін баканов, чьорт запорєбріковий.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Или его будут держать за яйца, или надо идти в суд.
 показать весь комментарий
 
а в Украине разве есть суд после того как его отреформировал портянка?
 показать весь комментарий
 
 
Расследовать покушения на АКТИВИСТА и найти заказчика ..команды не было!
Проще ловить бл*дей по борделям и крышевать потоки....
 показать весь комментарий
 
 
Хлопче, ашоштакоє?
В обсиранні Порошенка, ти був заодно, з Портновим і Шарієм.
Поссорілісь?
 показать весь комментарий
 
кацапское чучело труханов заказывает убийство активиста. активист оказался не промах и навалял нападающим, один их них даже откопытнулся. а теперь зеленско-портновское говносудие судит активиста, за то что он посмел оборонятся. Карл, судят не заказчика убийства, не исполнителей, а оборонявшегося! *****, до чего же довели страну эти зеленые идиоты!
 показать весь комментарий
 
 
ФСБ (сбу) это рашисты, пора понять это, особенно это бандформирование агрессивно действовало при парашенко, когда ними были убиты и по сфальсифицированым делам посажены много проукраинских активистов или просто людей настроенных против режима парашенко
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх