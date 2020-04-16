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 Политика Украины, Общество
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Все про:Портнов (531) Стерненко (71)

 Портнов блефует, когда говорит, что результаты третьей экспертизы якобы подтверждают, что это умышленное убийство, - адвокат Стерненко Коломиец

Адвокат активиста Сергея Стерненко Виталий Коломиец заявил, что бывший замглавы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов блефует, когда говорит, что результаты третьей экспертизы в деле активиста якобы подтверждают, что он совершил умышленное убийство Ивана Кузнецова.

Об этом говорится в материале издания "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

"Все спорные моменты этого дела создаются исключительно медийно. Для процесса их нет. Последнее заявление Андрея Портнова о результатах третьей экспертизы, которая якобы подтверждает, что это умышленное убийство, - блеф. Экспертиза не дает ответов на такие вопросы. Она говорит только о характере нанесенных повреждений, последовательности нанесения ран, положении жертвы и нападавшего и прочее", - отметил адвокат.

"Наши оппоненты достаточно успешно спекулировали на двух предыдущих экспертизах. При этом были опубликованы только результаты второй экспертизы (проведенной в Одессе), где утверждалось, что некоторые раны Кузнецову нанесены в горизонтальном положении и он, мгновенно потеряв сознание, не мог пробежать и нескольких метров. Однако результаты самой первой экспертизы, где эксперт предположил обратное - положение Кузнецова в процессе противостояния могло меняться, и после нанесения смертельного ранения он несколько десятков секунд мог оказывать сопротивление и передвигаться, - опубликованы не были. Третья экспертиза, по нашей информации, разочарует наших оппонентов еще больше. Для того чтобы это понять, стоит всего лишь открыть специальные методички и прочитать, что в юридической практике были случаи, когда люди с ранениями левого желудочка сердца жили до 30 минут. Причем некоторые из них были спасены. И это те факты, которые исключают любые манипуляции", - добавил Коломиец.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3189433
 
   
 Топ комментарии
 
Портянка чомусь вирішив що він чахлик невмирущий, хоча історія України доводить помилковість таких думок.
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а до чого тут взагалі ця паскуда Портнов?
він шо, якийсь посадовець?
одне те, що якась ліва гидота лізе у розслідування, повинно викликати недовіру до слідства!
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Правильно і мужньо вчинив Стерненко, я приємно вражений, що серед нас є такі молоді люди.
Характерним є те , що вся погань сичить на нього. Вся антиукраїнська, антимайданівська рускайязичная сволота. Стерненко- це індикатор українського політикуму. Хто проти Стерненка- той проти кожного українця.

Підтимаймо Сергія Стерненка і звільнимо Україну від її ворогів!

Думаю, це- майбутній лідер нашого народу. Дай йому, Боже, здоров'я.

Дивіться Стерненка на його ютуб-каналі
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Портянка чомусь вирішив що він чахлик невмирущий, хоча історія України доводить помилковість таких думок.
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Портонв сейчас власть, он можеть говорить что угодно.
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В поліцейській державі так, в демократичній він вже наговорив в фейсбуці та інших соц. мережах на 5 статей КК. Але суті мого коментаря це не змінює. На все свій час.
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Портонв сейчас власть. Что касается сути коментария дествовать нужно было вчера.

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Какой тупой адвокат. Он думает что при власти украинские сили.
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Не,ну если б хотели, Портнова уже б давно замочили.А так все чешут про него,а сами наверное при делах.
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Йому повірить Зе, влада і суди.
Ця зараза має картбланш
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У адвоката железные аргументы, надо идти в суд и снимать обвинения. Ну а если виноват, значит должен сидеть в тюрьме.
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Если ему нравится, что СБУ нежно держит его за яйца, просит сидит на жопе ровно.
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а до чого тут взагалі ця паскуда Портнов?
він шо, якийсь посадовець?
одне те, що якась ліва гидота лізе у розслідування, повинно викликати недовіру до слідства!
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Коли вже курва риговська здохнешь від тоі корони??Хто б з інфікованих плюнув йому в очи !?
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Она говорит только о характере нанесенных повреждений, последовательности нанесения ран, положении жертвы и нападавшего и прочее

Действительно. Ну говорит экспертиза, что смертельный удар ножом был нанесен догоняющим по убегающему человеку за сотню метров от места "нападения" - разве это свидетельствует об убийстве? Гдевашидаказательства? Выфсеврети!
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Секта Петушария и не такое схавает.
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порток - это галимое, сцикливое кацапское чучело. оно настолько боится за свою шкуру, что ********* из Украины еще раньше януковича с азировым, а возвращалось в Украину имея десяток бениных телохранителей. даже сейчас это ****** продолжает охранять, но уже гос охрана.
а теперь сравните Стретенко, которые не только навалял двоим нападавшим мордоворотам, но и завалил одного из них.
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Правильно і мужньо вчинив Стерненко, я приємно вражений, що серед нас є такі молоді люди.
Характерним є те , що вся погань сичить на нього. Вся антиукраїнська, антимайданівська рускайязичная сволота. Стерненко- це індикатор українського політикуму. Хто проти Стерненка- той проти кожного українця.

Підтимаймо Сергія Стерненка і звільнимо Україну від її ворогів!

Думаю, це- майбутній лідер нашого народу. Дай йому, Боже, здоров'я.

Дивіться Стерненка на його ютуб-каналі
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"Думаю, це- майбутній лідер нашого народу."

Хоча я цілком підтримую Стерненка по цій справі із самообороною, але з приводу лідера народу - ні в якому разі. На лідера він не тягне, можливо - поки що.
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Тягне більше ніж Петя вже зараз так точно
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Ніколи не голосував за Петю, але не погоджуся. Арестовіч - той так, потягне, бо розумний, має стратегічне мислення і розуміння напрямку розвитку країни, що абсолютно необхідне для лідера народу.
А Стерненко поки що - просто задиристий півник - жодних задатків стратегічного мислення у ньому поки що не простежується.
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Арестович наразі теж норм, та Степаненко до 35 років його перевершить якщо вціліє в цій псарні звісно.
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"Портнов блефует, когда говорит, что результаты..." - да какая разница, что говорит Портнов. Он кто такой вообще, какое он имеет отношение к экспертизам, расследованиям и проч.? Уже давно пора заняться уже самим Портновым...
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