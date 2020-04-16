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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
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 COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА

По состоянию на 9:00 16 апреля в Одессе подтверждены еще 3 случая заболевания коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Новые заболевшие - 42-летняя работница Пенсионного фонда Беляевки и ее 20-летний сын. Ранее болезнь была обнаружена у мужа и коллеги пациентки. Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка.

Также заболела 54-летняя жительница Ширяевского района. Она недавно вернулась в Украину из-за границы", - сообщил он.

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По словам главы ОГА, вирус уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесской области. По данным Минздрава, пик заболеваемости ожидается в ближайшие 2 недели.

"Будьте ответственными и не выходите на улицу без крайней необходимости. Берегите себя и близких", - резюмировал Куцый.

COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189431
 
 
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Вон как "лечат" в Москве COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА - Цензор.НЕТ 8422

https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1250444637602545665

\\\\\\\"Раз в два дня, может быть, ей воду через шприц как-то заливали. Они ждали, пока она умрет. И вот она сегодня умерла". Инфицированная коронавирусом пациентка московской больницы показала, как там лечат людей:\\\\\\\

Так ведь у нас скоро "братьев" не останется))) COVID-19 уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесчины. За сутки три новых случая, среди заболевших сотрудница Пенсионного фонда, - ОГА - Цензор.НЕТ 6451
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Знакомых полечили от орз за 25000 грн, орали короновирус. Чего то капали. Главное верить!
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