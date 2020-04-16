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 Политика Украины, Общество
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Все про:Шевцов (41) Устинова (37)

 Следователь полиции Шевцов, публично оскорбивший нардепа "Голоса" Устинову, подал на нее иск о защите чести. ДОКУМЕНТ

Заместитель руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгений Шевцов, допустивший хамские высказывания в адрес депутата "Голоса" Александры Устиновой, обратился в суд с иском о защите чести и достоинства.

Об этом сообщила сама нардеп, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните заместителя Главного следственного управления Полиции Евгения Шевцова, который публично обозвал меня "обезьяной", "тупой овцой" "умственно отсталым чучелом" и многими другими эпитетами? Обозвал за то, что я собрала подписи депутатов, чтобы провести расследование по его возможным коррупционным действиям.Тогда после скандала горе-полицейский, вернее высокая "шишка" в полиции, как настоящий офицер удалил свой пост, а потом не поверите... подал на меня в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Да, это не первоапрельская шутка, я сама глаза 3 раза протерла, читая эту повестку в суд. Фото прилагаю", - написала Устинова.

Следователь полиции Шевцов, публично оскорбивший нардепа Голоса Устинову, подал на нее иск о защите чести 01

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Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.

Следователь полиции Шевцов, публично оскорбивший нардепа Голоса Устинову, подал на нее иск о защите чести 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189428
 
   
 Топ комментарии
 
абинєбаріга, акакаяразніца. хужєнєбудет!
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странный этот мусорок, как можно защищать то, чего у него никогда небыло.
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https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
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https://zn.ua/POLITICS/vyatrovicha-vyzyvayut-na-dopros-otnositelno-provedeniya-foruma-po-golodomoru-351313_.html
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
,ЗЭБИЛЫ !
,
ДАЙТЕ ОТВЕТ ?!!
,
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абинєбаріга, акакаяразніца. хужєнєбудет!
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Дмитрику, ти чого нервуєш? Просто ж нагадав тобі. І що, не подобається? Дивно, і чому б то?
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Нервуються *песики * що їхню *свиню * від корита відсунули !
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Та при чому тут песики, дурнику. Тут головне, що вам то вдалось. РАЗОМ!
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Ну зараз наприклад, проводиться тендер на "ремонт та реконструкцію" нац. інституту пам'яті. Увага на 605 млн. гривень.
Шістьсот **** мільйонів гривень!!! На ремонт!
Саме зараз, коли коронавірус і срака в економіці.!!!
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Да. За такое бабло можно танковую дивизию сколотить и до границы за 3 часа доехать.
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какие танки? дази строить надо, любовниц на шопинги отправлять, о внуках думать, брычки обновлять, танки самолеты)) рвать копейку надо пока дурко при власти.
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А зебіли не дадуть. Вони зара як щури сидять і не пищать. А якщо десь і вилазять то відповідають Шо за зебіла не гАлАсували...
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Возможно, он имел в виду не конкретного депутата, а членов портии Голос.
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делаем ставки на чьей стороне будет суд....явно не на стороне депутатши...она даже не слуга урода
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Ну, знаешь, тут 50 на 50. Депутаты все таки тоже не лохи какие то. Не как избиратели в смысле...
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странный этот мусорок, как можно защищать то, чего у него никогда небыло.
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Думаю "шишки" в наших судах и не такое могут защитить!
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Як кажуть любітєлі опрокінуть стакан, всьо завісіт от полноти налітого стакана Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі - Цензор.НЕТ 5674
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Господа редакторы, это не просто следователь, это один из руководителе Нацональной полиции.
Так что, заголовочек надо бы исправить...
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Думала, что опять какая то слуга урода ноет... Ну что тут скажешь, хочешь быть депутатом -надо пройти и воду, и огонь, и медные трубы-набивай кулак...
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Про честь политиков, как в прочим и про силовиков - это что-то из области фантастики? Или мифы?
Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі - Цензор.НЕТ 722
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ну что товрисЧи идем семимильными шагами к тоталитаризму. УРА товарисЧи.
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Это почему? Бо мусорок обиделся на правду и накатал кляузу?
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Эй, порохоботы! В 2016-м году помещение попало им в собственность! Ваш хозяин- реальный барыга!
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Хакеры взломали)))Выглядело всё как взломали хакеры.
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Таинственные неустановленные хакеры. И следователь по самым запутанным и сложным делам видать!
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Зебіли, це ваші "нових ліва"? Які ж вони обидві і корумповані!? Може пора їх прикрасити зоною!?
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Зебіли, це ваші "нових ліва"? Які ж вони обидві і корумповані!? Може пора їх прикрасити зоною!?
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Чуть выше почитай, ботик. В 16-м году, при твоем хозяине дела делались.
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Вибрали беззаконня. То як, хуженебудет?
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Тыы тоже чуть выше почитай, когда эти дела творились все
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Давно замечаю, что зелёные почему-то предпочитают воевать с женщинами. Они наверное латентные... или не латентные...
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"честь&достоинство" ...так і виперає зі штанів ...
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В нормальной стране эта мразь вылетела с работы через 3 дня. А тут еще честь защищает. Вы представляете как они ведут себя с простыми людьми?
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