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 Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, открытого огня в Чернобыльской зоне нет, - ГСЧС

По состоянию на 7:00 в зоне отчуждения и безусловного отселения открытого огня нет, подразделениями ГСЧС осуществляется проливка и тушение тлеющих пней и остатков древесины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

К тушению привлечены 530 человек и 103 еденицы техники, из них от ГСЧС 425 человек и 90 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радиационный фон в столице в пределах нормы, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3189426
 
 
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Примерно так заявляло ЦК КПУ 1мая 1986г.
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а позавчора ніт




Selvestor Vivat

@S_vivat


З-за пажараў у Чарнобылі ўзровень радыяцыі ў рэгіёне падняўся ў 14 разоў.
Накірунак ветроў сёння.

Радіаційний фон у Києві та області в межах норми, відкритого вогню в Чорнобильській зоні немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1077
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