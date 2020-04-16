 Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, открытого огня в Чернобыльской зоне нет, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

К тушению привлечены 530 человек и 103 еденицы техники, из них от ГСЧС 425 человек и 90 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радиационный фон в столице в пределах нормы, - Кличко