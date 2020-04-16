 "Новую газету" заставили удалить разгневавший Кадырова материал о коронавирусе в Чечне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Так, заблокировать статью потребовала Генпрокуратура России, найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности".
В статье журналистки Елены Милашиной иллюстрируется ситуация с эпидемией коронавируса в Чечне. В ней "рассказывается о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции".
Статья вызвала недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова. "До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новая газета"? - написал Кадыров, обратившись за помощью к "могучей цитадели нашего суверенитета", как он назвал ФСБ. Дальнейшие выступления Кадырова в "Новой газете" расценили как угрозы Милашиной.
https://theins.ru/news/213936
им что делать нечего больше...?
пускай вон готовятся к параду Пабеды над фошистами...
кому яка різниця.