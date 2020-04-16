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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 "Новую газету" заставили удалить разгневавший Кадырова материал о коронавирусе в Чечне

Издание "Новая газета" по требованию Роскомнадзора удалило материал "Смерть от коронавируса - меньшее зло", в котором шла речь о критической ситуации с коронавирусом в Чечне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, заблокировать статью потребовала Генпрокуратура России, найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности".

В статье журналистки Елены Милашиной иллюстрируется ситуация с эпидемией коронавируса в Чечне. В ней "рассказывается о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции".

Статья вызвала недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова. "До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новая газета"? - написал Кадыров, обратившись за помощью к "могучей цитадели нашего суверенитета", как он назвал ФСБ. Дальнейшие выступления Кадырова в "Новой газете" расценили как угрозы Милашиной.

Читайте также: Кадыров из-за коронавируса полностью закрывает Чечню: она станет первым изолированным регионом РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3189420
 
 
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"Новая газета" это фигня по сравнению с тем как Бубочка выпрашивал прощения у Дырова
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вовочка выживет...практичный байстрюк "Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 2120
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«Падишах не обязан вас кормить». Женщина, попросившая Кадырова купить ей продукты, извинилась в прямом эфире ЧГТРК «Грозный»

https://theins.ru/news/213936

"Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 9877
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Редакция извинилась на коленях или их уже обезглавили "за клевету" в сторону "чеченского заместителя пророка Мухаммеда" ?
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Жаба с гадюкой. Единственная интересная новость из России это какие-то катастрофы. Всё остальное это отрежессированный Кремлем спектакль.
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поддерживаю кадырова - нехрен рюським сувать свой нос в дела Чечни... "Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 5230
им что делать нечего больше...?
пускай вон готовятся к параду Пабеды над фошистами...
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ну,фуле...суверенная своюбода слова "Новую газету" заставили удалить материал о коронавирусе в Чечне, разгневавший Кадырова - Цензор.НЕТ 8197.и ваще повнимательнее,может это ваш будущий царь
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свобода слова по козломордски....и мечта зеленой плесени
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та нехай дохнуть ті кацапи тихо і неофіційно...
кому яка різниця.
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Они там раше все чем-то болеют страшнее короновируса .
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Кадиров такий, він навіть майбутніх президентів заставляє вибачатися.
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вот и нарисовалсо новый президент Рашкостана. "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова - Цензор.НЕТ 6538
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