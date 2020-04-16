EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  206  6
Материалы по теме:
Все про:карантин (3193) Минздрав (2545) врачи (758) Степанов Максим (169) COVID-19 (3975) коронавирус (2607)

 Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций врачей с более опытными коллегами, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины запускает в тестовом режиме онлайн платформу для консультации врачей с более опытными колегами.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы в тестовом режиме запустили онлайн-платформу для консультаций ведущими анестезиологами страны всех остальных реаниматологов, которые работают, прежде всего в тех больницах, которые определены для борьбы с COVID-19", - рассказал он.

По его словам, к платформе присоединились около 100 медучреждений, в ближайшее время присоединятся и другие больницы.

Степанов подчеркнул, что важно, чтобы анестезиологи и реаниматологи имели возможность онлайн-консультирования со своими коллегами, с более опытными анестезиологами, которые будут давать советы, как себя вести в тех или иных случаях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

Источник: https://censor.net.ua/n3189419
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Минздрав запустил платформу для онлайн-консультаций врачей с более опытными коллегами, - Степанов

C такой же квалификацией, как у онлайн-учителей?
 показать весь комментарий
 
Ну якщо вже залучають до цього студентів без досвіду, то з вами все ясно.
 показать весь комментарий
 
А вот посмотрите, какие зверства устраивает в метро полиция Испании

https://twitter.com/i/status/1250387955925028869
 показать весь комментарий
 
О, новий хайп.
Тепер кабмін нехай зробить челедж по онлайн консультаціям зі старим складом. Бубочка з прошлим (и) президентами. Чьо вже там, мають же право на помилки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх