 За сутки в ВСУ зарегистрированы пять новых случаев заболевания COVID-19, всего - 28, - Командование Медсил

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 274 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек", - сказано в сообщени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

Так, за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания COVID-19:

Отмечается, что коронавирус выявлен у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа, и с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. Спустя 5 дней военнослужащий вышел на службу и из-за повышенной температуры был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Кроме того, COVID-19 подтвержден у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Их состояние здоровья также удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медиков.

Также еще один случай заболевания зафиксирован у сотрудника ВСУ Харьковского гарнизона, которая с 13 апреля находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ. Ее состояние здоровья удовлетворительное, она продолжает лечение в домашних условиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав



