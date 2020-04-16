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 Верховный Суд отказал судье во взыскании морального ущерба с ВККС из-за квалифоценивания

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по делу № 9901/604/18 по иску к Высшей квалификационной комиссии судей Украины о нарушениях во время квалификационного оценивания судьи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе суда.

Истец в исковом заявлении просил признать противоправными действия и бездействие ВККС Украины во время проведения его квалификационного оценивания, а также взыскать с ответчика в свою пользу моральный ущерб.

Полный текст судебного решения будет подготовлен в течение пяти рабочих дней. Решение может быть обжаловано в Большую Палату Верховного Суда в течение 15 дней со дня изготовления полного текста решения.

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Однако, как разъяснил судья-докладчик по делу, в связи с мерами, направленными на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий, которые введены из-за распространения коронавирусной болезни, срок обжалования продолжается до окончания карантина и еще на 15 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3189417
 
 
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