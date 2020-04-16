 Родные украинских пленников требуют встречи с Зеленским: "На обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту, а мы после каждого обмена заливаемся слезами". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на странице Татьяны Матюшенко, муж которой с 2015 года удерживается российскими террористами.
"Это видео записываем как крик души. Все мы родственники пленных, которые несмотря на обещания власти до сих пор не пополи в очередной обмен и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело смотреть, как в списки на обмен попадают люди не имеющие отношение к конфликту на Донбассе. И после очередного обмена заливаться слезами. Господин президент, вы знаете, что в нечеловеческих условиях находяться сотни преданных Украине людей. Может вам стоит обратить внимание именно на таких людей", - говорит в обращении Матюшенко.
А гонору скільки - я обміняв, я обміняв ! Петя не зміг, а мені фуйло-миротворець полонених віддав. Щоправда, я майже знищив оборонно-ракетну галузь держави на вимогу московитів, ну то таке - дізнаєтесь, малята, потім...папізже.
1 год ·
Шайтанову завдання ставили підлеглі путіна. За це його арештували.
Медведчуку завдання ставить сам путін, без посередництва підлеглих.
Тому СБУ не має до Медведчука жодних претензій.
Ему дали команду и оно несёт пургу ......
Был бы обмен, из всех обещаний, он хоть как то может на картинку только это.
А вот взять медведчука, рабиновича, шуфрича, ирку бондаренко и т.д., и обменять на 100 солдат в плену он не может и не хочет.
Раз Ермака устраивает, значит, Зелю тоже. Ему нужен процесс, а кого отдавать/забирать, не важно!
- ЭТО КАК ПОНЯТЬ ?!,
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3эбилы ??
.
дайте ответ ??!!
Щоби звільнити українців тре не підлабузництвом до путєна займатись, а давити йому яйця, як роблять зараз саудіти, як робив Порох, створивши антипутинську коалицію...
Зеленський - то суцільна нікчема...