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 Политика Украины, Общество
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 Родные украинских пленников требуют встречи с Зеленским: "На обмен попадают люди, не имеющие отношения к конфликту, а мы после каждого обмена заливаемся слезами". ВИДЕО

Родственники удерживаемых российскими террористами украинских пленников записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовали встречи для обсуждения принципов формирования обменных списков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано на странице Татьяны Матюшенко, муж которой с 2015 года удерживается российскими террористами.

"Это видео записываем как крик души. Все мы родственники пленных, которые несмотря на обещания власти до сих пор не пополи в очередной обмен и на протяжении долгих лет находятся в плену. Мы рады, что проводится очередной обмен, но нам надоело смотреть, как в списки на обмен попадают люди не имеющие отношение к конфликту на Донбассе. И после очередного обмена заливаться слезами. Господин президент, вы знаете, что в нечеловеческих условиях находяться сотни преданных Украине людей. Может вам стоит обратить внимание именно на таких людей", - говорит в обращении Матюшенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова об обмене удерживаемыми лицами: Среди освобождаемых - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, попавший в плен в 2019 году

Источник: https://censor.net.ua/n3189415
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский обменивает террористов на российских агентов. Инфильтрация под прикрытием идет по плану.
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Чему удивляться? Важен дешевый пиар, а не люди, или, не дай бог, Патриоты...
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Зелі аби обмін задля піарної галочки провести, та під шумок державу фуйлу продати.
А гонору скільки - я обміняв, я обміняв ! Петя не зміг, а мені фуйло-миротворець полонених віддав. Щоправда, я майже знищив оборонно-ракетну галузь держави на вимогу московитів, ну то таке - дізнаєтесь, малята, потім...папізже.
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тому що "обмєн" перетворено на торгівлю заручниками...
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Кого обмінюють? Дівчину, яка вирішила жити в динирі - близчe др коханого (чи нe сeпара), а іі повязали, щоб збити викуп. Чия цe проблeма? Украіни? Вона зробила свій вибір і жила там чому ми повинні міняти іі на вбивць украінських солдат. Сeпари завжди нахапають таких "украінців" на вулицях Донeцька, а нам міняти на тих, кого ціною крові взяли в полон украінські військові? Хлопці солдати, нe бeріть в полон сeпарню , іх нe обміняють на ваших побратимів. Отримайтe з них більшe інформаціі на місці і кінчайтe іх на місці
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Дерьмак и Кизяк в действии, вислюк безмолствует...
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Зеленке надо показать какие-то свои победи, на фоне развала України, вот и устраивает цирк, под названием "возвращем своих", на самом деле отдают бандитов за каких-то маргиналов и алкашей с Лугандона. Поетому и списки утаивают, что би никто не знал, кого меняют. Дешевий пиар Шмакли!
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Зеленский обменивает террористов на российских агентов. Инфильтрация под прикрытием идет по плану.
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Чему удивляться? Важен дешевый пиар, а не люди, или, не дай бог, Патриоты...
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Зелі аби обмін задля піарної галочки провести, та під шумок державу фуйлу продати.
А гонору скільки - я обміняв, я обміняв ! Петя не зміг, а мені фуйло-миротворець полонених віддав. Щоправда, я майже знищив оборонно-ракетну галузь держави на вимогу московитів, ну то таке - дізнаєтесь, малята, потім...папізже.
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9 из 19 - ушлепки из ордло. Брово зеля. Квартиры им еще дай тут. Им же тут жить негде.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Шайтанову завдання ставили підлеглі путіна. За це його арештували.
Медведчуку завдання ставить сам путін, без посередництва підлеглих.
Тому СБУ не має до Медведчука жодних претензій.
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Ортодоксального уклониста от службы слезы не возбуждают!
Ему дали команду и оно несёт пургу ......
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Шо, опять таксисты и водилы маршруток? Зато какой пиар!
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К the обращаться, всё равно, что кричать в темноту! Глупо и безрезультатно! У него сразу будет отмазка, что в этом вопросе он делает всё, что возможно. Но, от него не всё зависит. А, посему, пусть остаётся всё как есть.
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зеленскому всё равно, все едины для него, сепар, ватник, совок се се се р, регионал, патриот Украины.
Был бы обмен, из всех обещаний, он хоть как то может на картинку только это.
А вот взять медведчука, рабиновича, шуфрича, ирку бондаренко и т.д., и обменять на 100 солдат в плену он не может и не хочет.
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А какая разница ? Все мы Украинцы - скажет среднестатистический зебил...
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Знову обміняють сепарів та вбивць українців на таксистів і українських військових там не буде! Для зевлади головне у цій справі - піар.
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Жіночко, цей обмін - для того, щоб бубочка ще раз подивився в очі *****! А не для того, щоб звільнити Вашого чоловіка!
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Просто Бубочка с утра впопыхах надел браслет Мендель. А там имена таксистов, барменов, журналистов...
Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами" - Цензор.НЕТ 1772
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Наивные вы люди, хоть я вам очень сочувствую.
Раз Ермака устраивает, значит, Зелю тоже. Ему нужен процесс, а кого отдавать/забирать, не важно!
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После фразы господин президент все становиться ясно!
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Та всё он знает. Он завербован. Он предатель.
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Зеленый п*дар-малорос который видит в ясных глазах фашиста-Путина, на руках которого кровь сотен тысяч убитых по всему миру, желание завершить убивать украинцев Вам не поможет!
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Разводит пуйло по обмену, однозначно..кого надо не отдает...
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Йому насрати на людей... Головне - фішечки й рейтинги, як у кварталі...
Щоби звільнити українців тре не підлабузництвом до путєна займатись, а давити йому яйця, як роблять зараз саудіти, як робив Порох, створивши антипутинську коалицію...
Зеленський - то суцільна нікчема...
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встречи не будет, Палац Украина закрыт на карантин!
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