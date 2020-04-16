 За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.

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