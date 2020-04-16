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 Политика Украины
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 За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Украине подтвердили 104 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3189413
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то быстро косит их. Когда начнут просить другие страны прислать своих в помощь? Или на студентах и аспирантах мед.вузов думают выехать?
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Оце так. А медики не ростуть як гриби після дощу.
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Оце так. А медики не ростуть як гриби після дощу.
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Что-то быстро косит их. Когда начнут просить другие страны прислать своих в помощь? Или на студентах и аспирантах мед.вузов думают выехать?
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Ну такая работа. Они что думали гомеопатии выписывать будут только и откаты с аптек получать?
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І скільки з них ізольовані у лікарні 6 закритого київського Медмістечка?
А чи це такий спосіб примусової мобілізації медперсоналу?..
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Информация для тех, кто не может найти работу.
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В Италии медицинские работники инфекционных отделений во время пика заражения Covid-19 одевали 6 и более слоёв химической защиты на всю смену вперёд. Причём сообщалось, что самый большой риск для работников был не во время непосредственного контакта с заражёнными гражданами, а во время переодевания в конце смены, то есть когда работники снимали инфицированные костюмы защиты, даже после их обработки дезинфицирующими химическими средствами. То есть, даже учитывая 6 и более слоёв химической защиты и дезинфекцию после конца смены, работники всё равно могли заразиться.
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А как же спасительные костюмы, антисептики от олигархов?
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Хтось чув щоб зеля з аваковим та косатою купували захисні костюми? Чи може коломойський з боголюбовим? Я, ні
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а чого ж оді зю скликав олігархів в свою ОПу як не для боротьби з коронавірусом ?
чи вони статки тих персон обговорювали ? щоб те паньсьтво не збіднішало ?
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Так, сумно. Якщо влада не може забезпечити захисним одягом усіх медпрацівників, дуже сумно. Мабуть пріорітети не ті у нашій владі.
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Это тупая безалаберность и некомпетентность врачей. А то привыкли все на царя валить. Как дети маленькие.
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Медики умывают руки - правильно делают.
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Я бы тоже не стал работать в таких условиях, за копейки. Тем более к врачам в Украине народ относится как к жадному вороватому дерьму. Никакого уважения. Потом еще всех собак на них повесят.
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А шо, таких нет? Да валом, они как раз и останутся с Ипидемией бороться.
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А ти все лайном плюєшся. Побажати одужання хворим, атеїзм не дозволяє?
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украинцы не могут провести тесты средств защиты? так тупо)))))))))
распылите аэрозоль (краску) в комнате, запустите туда человека в костюме на 5-200 минут, - оцените его слизистые, носоглотку и сделайте выводы.
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Я в шоке, их только решили проверить на корону), это писец, прикиньте сколько они пациентов через себя пропустили и передали эту хрень. Степанов, медикам тесты каждый нужно делать, не жлобись, а то сами и попадёте в жопу.
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