 За сутки в Украине коронавирусом заболели 104 медика, - Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 397 граждан, из них 29 детей и 104 медицинских работника. Госпитализированы 87 человек, из них трое детей и 12 медработников", - заявил Степанов.
А чи це такий спосіб примусової мобілізації медперсоналу?..
чи вони статки тих персон обговорювали ? щоб те паньсьтво не збіднішало ?
распылите аэрозоль (краску) в комнате, запустите туда человека в костюме на 5-200 минут, - оцените его слизистые, носоглотку и сделайте выводы.