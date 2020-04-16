 Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.
"Управление по делам Майдана ГБР осталось "без суда". Уже неделю все ходатайства следователей возвращаются - невозможно ни отстранить от должности, ни продлить меру. Так в пятницу может остаться без меры пресечения подозреваемый в убийстве Олега Ушневича", - пишет она.
Закревская приводит текст заявления Подольского суда, в котором говорится о критической нехватке судей для рассмотрения дел, а промежуток в судебных заседаниях может достигать одного года.
В заявлении подчеркивается, что у руководства ГБР есть право выбора органа досудебного расследования и Подольский суд, где сейчас работает наименьшее количество судей, не является единственным таким органом.
"7.04.2020 приказом и.о. директора ГБР за Управлением по делам Майдана закреплено основное место расположения в Подольском районе. То есть теперь вместо того чтобы подавать ходатайство в Печерский суд следователям нужно идти в Подольский.
Однако уже 9.04.2020 Подольский суд размещает у себя на сайте такое заявление ко всем органам власти и правоохранительным органам - в т.ч. к и.о. директора ГБР Соколову и к Генеральному прокурору И. Венедиктовой.
Суть заявления - критически малое количество судей, критически большая нагрузка. 8 следственных органов, с местонахождением в Подольском районе. Собственно Подольский суд говорит - мы не сможем рассматривать ваши ходатайства. И возвращает представленные ходатайства следователям.
Аналогично ведет себя Печерский суд - есть приказ - местонахождение в Подольском районе - до свидания.
Что делает руководство ГБР?
Ничего", - говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы.
Блукає снів примарних світом сила.
Нема уже на клоунах перук,
і грим з мармиз потворних справи змили.
Немов опара сходить пишно лють.
Думки поволі гаснуть кольорові,
бо упирі з минулого повзуть
на запах недосмоктаної крові.
"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розібралася встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у Шевченківському районі міста Києва, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15" - https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/5e3a7b8fa7a8d/
Як мінімум, три ухвали Київського апеляційного суду зазначають, що ДБР знаходиться в юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва.