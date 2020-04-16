 Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

"Управление по делам Майдана ГБР осталось "без суда". Уже неделю все ходатайства следователей возвращаются - невозможно ни отстранить от должности, ни продлить меру. Так в пятницу может остаться без меры пресечения подозреваемый в убийстве Олега Ушневича", - пишет она.

Закревская приводит текст заявления Подольского суда, в котором говорится о критической нехватке судей для рассмотрения дел, а промежуток в судебных заседаниях может достигать одного года.

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В заявлении подчеркивается, что у руководства ГБР есть право выбора органа досудебного расследования и Подольский суд, где сейчас работает наименьшее количество судей, не является единственным таким органом.

"7.04.2020 приказом и.о. директора ГБР за Управлением по делам Майдана закреплено основное место расположения в Подольском районе. То есть теперь вместо того чтобы подавать ходатайство в Печерский суд следователям нужно идти в Подольский.

Однако уже 9.04.2020 Подольский суд размещает у себя на сайте такое заявление ко всем органам власти и правоохранительным органам - в т.ч. к и.о. директора ГБР Соколову и к Генеральному прокурору И. Венедиктовой.

Суть заявления - критически малое количество судей, критически большая нагрузка. 8 следственных органов, с местонахождением в Подольском районе. Собственно Подольский суд говорит - мы не сможем рассматривать ваши ходатайства. И возвращает представленные ходатайства следователям.

Аналогично ведет себя Печерский суд - есть приказ - местонахождение в Подольском районе - до свидания.

Что делает руководство ГБР?

Ничего", - говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы.