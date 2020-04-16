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Все про:евромайдан (6903) Небесная Сотня (321) Закревская Евгения (68)

 Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни

После решения руководства ГБР выбрать Подольский суд Киева в качестве органа досудебного расследования в делах Майдана остановились все процессы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. 

"Управление по делам Майдана ГБР осталось "без суда". Уже неделю все ходатайства следователей возвращаются - невозможно ни отстранить от должности, ни продлить меру. Так в пятницу может остаться без меры пресечения подозреваемый в убийстве Олега Ушневича", - пишет она.

Закревская приводит текст заявления Подольского суда, в котором говорится о критической нехватке судей для рассмотрения дел, а промежуток в судебных заседаниях может достигать одного года.

Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни 01

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В заявлении подчеркивается, что у руководства ГБР есть право выбора органа досудебного расследования и Подольский суд, где сейчас работает наименьшее количество судей, не является единственным таким органом.

Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни 02  

"7.04.2020 приказом и.о. директора ГБР за Управлением по делам Майдана закреплено основное место расположения в Подольском районе. То есть теперь вместо того чтобы подавать ходатайство в Печерский суд следователям нужно идти в Подольский.

Однако уже 9.04.2020 Подольский суд размещает у себя на сайте такое заявление ко всем органам власти и правоохранительным органам - в т.ч. к и.о. директора ГБР Соколову и к Генеральному прокурору И. Венедиктовой.

Суть заявления - критически малое количество судей, критически большая нагрузка. 8 следственных органов, с местонахождением в Подольском районе. Собственно Подольский суд говорит - мы не сможем рассматривать ваши ходатайства. И возвращает представленные ходатайства следователям.

Аналогично ведет себя Печерский суд - есть приказ - местонахождение в Подольском районе - до свидания.

Что делает руководство ГБР?

Ничего", - говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы.

Источник: https://censor.net.ua/n3189412
 
 
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Докерувались до ручки.Задоволені,біомаса? Бо ви ж зробили це разом. Подольский суд отказывается рассматривать ходатайства в делах Майдана из-за нехватки судей. ГБР не реагирует, - адвокаты семей Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2731
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А пожарники не приедут на вызов, из-за нехватки пожарных...
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Реальність вибивається із рук.
Блукає снів примарних світом сила.
Нема уже на клоунах перук,
і грим з мармиз потворних справи змили.
Немов опара сходить пишно лють.
Думки поволі гаснуть кольорові,
бо упирі з минулого повзуть
на запах недосмоктаної крові.
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Наказом ДБР можна встановити, який суд відповідає за підслідність? А рішенням апеляційного суду м.Києва?
"Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розібралася встановила факт місця знаходження органу досудового розслідування Державного бюро розслідувань у Шевченківському районі міста Києва, а саме за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15" - https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/5e3a7b8fa7a8d/
Як мінімум, три ухвали Київського апеляційного суду зазначають, що ДБР знаходиться в юрисдикції Шевченківського районного суду міста Києва.
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Лукаш, лёгким движением руки, уполовинила Небесную Сотню. Поэтому любые расследования не в интересах родственников Небесной Сотни.
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