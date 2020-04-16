 На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 279 случаев;
Волынская область - 109 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 116 случаев;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 401 случай;
Кировоградская область - 198 случаев;
г. Киев - 644 случая;
Киевская область - 234 случая;
Львовская область - 166 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 204 случая;
Сумская область - 80 случаев;
Тернопольская область - 333 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черновицкая область - 662 случая;
Черкасская область - 110 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.
А отже на нас чекають не дуже радісні часи..
а экспоненты они не похожи, они просто одинаковые. как и параболы.
Іспанія 12-го березня було 2272 випадками корони. 13-го 5232, 14-го 6389, 15-го 7798, 16-го-9942
як саме Україна повторює Іспанію? сьогодні 16- 4161.
Ну, або вони брешуть та приховують реальну ситуацію. однаково на брехунів та дезінформаторів потрібно відкривати кримінальні справи!
Для журналістів, які в школі підручник алгебри скурили і вперше побачили два графіки показникової функції з показником більше одиниці, то так, ці графіки на вигляд схожі. Але значення показників цих функції суттєво відрізняеться і темпи їх зростання теж різні.
Рознесуть заразу Вкраїною, будемо сидіти ще довго на карантині, а про економіку можна вже забути.
Великі міста то зовсім інша справа. Ті самі міри в селі виглядають абсурдно. Там достатньо церкви позакривать.
Дурачьё толпится в церквах. Когда везде пройдёт пик у нас будет пи"да.
Поистине страна инфантильных дураков. И президента выбрали киношного себе и ведут себя под стать...
Что на много страшнее.
А они,как следует из тех же СМИ ,диагностируют и лечат по телефону.
А надо бы давно вводить массовое тестирование
Просто замечательно!
Окуенная статистика!
Кроме сплошного тестирования и своевременной изоляции и лечения заболевших
в зависимости от состояния здоровья,другого не дано.
по областям ,а также по количеству отказавшихся и по мерам к ним принятым.
https://ncov2019.live/
Это и количество протестированных по областям и количество отказников ,
и сведения по тяжёлым случаям ,на каком этапе болезни больные уже с
воспалением лёгких попали в больницу и по чьей вине пациента или врача,
если поздно и т.д.
А так эта информация чисто на уровне -сегодня больше или меньше,чем вчера.
Примерно 15-20% положительные дагнозы.
Отсюда и выходит, что у нас максимум выявленных около 500 в сутки.
.
https://ncov2019.live/
Уже установлено, что это абсолютно ничего не дает.
А организм должен сам научиться вырабатывать антитела, переливание крови, ну, может облегчить страдания тяжелых больных, но для профилактики совершенно бесполезно.
Хотя нет, я скорей скажу - яхту куплю, остров, виллу и чебурек.
Тільки через міцяців шість , бо після хвороби у них низький рівень антітіл .
Але у використанні даної методики потрібно враховувати два аспекти. «Перший - донором може бути здорова людина. Тобто, потрібен час, щоб людина перехворіла, вийшла на оптимальний рівень здоров'я. Другий момент - за нашим законодавством, є таке поняття як карантин плазми. Це 180 днів. Тому якщо сплюсовать хвороба людини, пару місяців на відновлення і 180 днів на карантин плазми, то знадобиться тривалий період для можливості лікувати людей таким методом»,
Потому что тесты делают в очень малых количествах. Тесты продаются в частные платные клиники. Хотите сделать себе тест на коронавирус? Идете в частную клинику и вам за очень большие деньги делают тест. Богачи могут себе такое позволить, а судьба обычных простых людей никого не интересует. Вокруг бродит огромное количество зараженных людей и никого это не интересует.
Поэтому кто хочет выжить, бегите из Киева и других мегаполисов. Бегите в село или на дачи. Крупные города очень скоро превратятся в огромные братские могилы.
1. Не забезпечили масками своїх громадян.
2. Не надали засоби захисту для медпрацівників (з 4 тис. хворих більше 700 медики).
3. Не попередили завезення з-за кордону десятки тисяч гастарбайтерів, які були потенційними носіями вірусу.
4. Не організували обов'язкову обсервацію для усіх, хто прибув в Україну.
5. Не припинили роботу філіалу РПЦ - головного розповсюджувача зарази серед населення.
6. Не забезпечили ефективними засобами захисту наших воїнів в зоні ООС.
7. Не закрили ломбарди, які обдирали найбільш нужденних людей.
8. Не конролювали рівень цін на продукти першої необхідності.
Ще багато таких НЕ стануть відомі згодом.