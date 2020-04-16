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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
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 На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 279 случаев;
Волынская область - 109 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 116 случаев;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 401 случай;
Кировоградская область - 198 случаев;
г. Киев - 644 случая;
Киевская область - 234 случая;
Львовская область - 166 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 27 случаев;
Ривненская область - 204 случая;
Сумская область - 80 случаев;
Тернопольская область - 333 случая;
Харьковская область - 40 случаев;
Херсонская область - 44 случая;
Хмельницкая область - 37 случаев;
Черновицкая область - 662 случая;
Черкасская область - 110 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

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На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189409
 
 
 Топ комментарии
 
Люди ведут себя как в Италии - не верят, думают, что почихают и всё.
Дурачьё толпится в церквах. Когда везде пройдёт пик у нас будет пи"да.

Поистине страна инфантильных дураков. И президента выбрали киношного себе и ведут себя под стать...
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Совет форумчанПравила форума
 
меньше умерло вчера 10 сегодня 8 за сутки хотя от этого не легче
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Экспонента с приростом 10% в день? Ну ничего - завтра будет пик и усё. Регент ляшко ведь обещал. Герцогу де Маликорну нельзя не верить... На утро 16 апреля зафиксировано 397 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 4161, умерли 116 человек, 186 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 182
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ми повторюємо статистуку Іспанії.
А отже на нас чекають не дуже радісні часи..
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нет. у нас большинство тех, кто мог бы умереть, уже умерли по другим причинам.
а экспоненты они не похожи, они просто одинаковые. как и параболы.
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Нет не повторюємо. Подивиться- у них подвоювалось з 12 дня
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Ви раптом стали довіряти дєрмаку та шмендель?

Іспанія 12-го березня було 2272 випадками корони. 13-го 5232, 14-го 6389, 15-го 7798, 16-го-9942
як саме Україна повторює Іспанію? сьогодні 16- 4161.
Ну, або вони брешуть та приховують реальну ситуацію. однаково на брехунів та дезінформаторів потрібно відкривати кримінальні справи!
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Ось дані з сайту тиць - в Україні 26.03 було 196 випадків і за 10 днів стало 1,3 тис. В Іспанії 03.03 було 165 випадків і за 10 днів стало 5,2 тисячі.

Для журналістів, які в школі підручник алгебри скурили і вперше побачили два графіки показникової функції з показником більше одиниці, то так, ці графіки на вигляд схожі. Але значення показників цих функції суттєво відрізняеться і темпи їх зростання теж різні.
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Ksenia VB Слава Богу це не так наприклад 10 березня в Іспанїї було зараженних 1231 померло 32 а через дві доби 12 березня було вже 2277 померлих 55 а вже ще через 3 доби почалось різке зростання зараженних 15 березня 7798 померло 289 через 5 днів 20 березня було 18077 померло 833- спеціально моніторив динаміку розвитку робив скриншот з офіційної статистики в телефоні собі у нас поки такого нема вчора 392 10 померлих сьогодні 397- 8 померлих ще раніше трохи меньше за 200 але може зиінитися в будь який момент тут я погоджуюсь
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може бути якщо фсбшну церкву не закриють або не пререриють як в Дніпрі то все може бутиНа ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6991
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Приїхали з закордону трудові мігранти, всі відмовились від обсервації.
Рознесуть заразу Вкраїною, будемо сидіти ще довго на карантині, а про економіку можна вже забути.
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та вони вже давно рознесли все, що було в них...
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Різні люди бувають. У нас в місті сиділи на обсервації. Виявили у двох вірус + їх сім'ї. Всього 6 чоловік. Вже днів 10 тихо. Нових випадків немає. В невеликих містах і селах повний карантин ні до чого. Ну немає тут середовища для поширення.
Великі міста то зовсім інша справа. Ті самі міри в селі виглядають абсурдно. Там достатньо церкви позакривать.
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То і добре. Але ж ніхто не гарантує, що у ваше містечко не приїде коронавірусний гість з великого міста.
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Люди ведут себя как в Италии - не верят, думают, что почихают и всё.
Дурачьё толпится в церквах. Когда везде пройдёт пик у нас будет пи"да.

Поистине страна инфантильных дураков. И президента выбрали киношного себе и ведут себя под стать...
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Кроме инфантильных уродцев среди народа, есть еще дебильная власть.
Что на много страшнее.
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У нас власть дебильная со времен януковоща,дебилы и шизофреники у власти праутически у всего постсовка кроме прибалтики
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ДА! Илон Маск падла такая завез нам власть с Марса и силой расставил по должностям. Еретик!
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Або пізно звертаються або відмовляють в тестуванні на ранній стадії.
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У нас самое слабое звено -это семейный врач. По сути как раз в их руках жизни многих.
А они,как следует из тех же СМИ ,диагностируют и лечат по телефону.
А надо бы давно вводить массовое тестирование
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Тесты делаются по чуть ли не по факту смерти!
Просто замечательно!
Окуенная статистика!
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Вот в этом и суть. Упускается самый важный начальный период болезни.
Кроме сплошного тестирования и своевременной изоляции и лечения заболевших
в зависимости от состояния здоровья,другого не дано.
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с конца октября , как началось . Не шумели бы ни кто и не понял бы .что есть такое - КВ .
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Надо дополнять обязательную отчётность по количеству протестированных
по областям ,а также по количеству отказавшихся и по мерам к ним принятым.
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Это не информация это пропоганда. Логика тут не работает тождества нет сравнивать не с чем . Голые факты ноль аналитики и информации.Еще бы музыку похоронную включали. Пройдесвити.
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Чтобы можно было анализировать требуется много отсутствующих данных.
Это и количество протестированных по областям и количество отказников ,
и сведения по тяжёлым случаям ,на каком этапе болезни больные уже с
воспалением лёгких попали в больницу и по чьей вине пациента или врача,
если поздно и т.д.
А так эта информация чисто на уровне -сегодня больше или меньше,чем вчера.
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Походу Зеленский установил лимит в 400 больных в день. Больше низзя.
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янеЛох42, очень педантичный человек, у него и на самолеты с бак-защитой из Китая тоже установлен лимит - не более трёх штук в день! На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7960
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Ну, врачи ему помогают достичь этой цифры своей безалаберностью.
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Это от Зеленского слабо зависит. У наших лабораторий потолок около 2500 тестов в сутки.
Примерно 15-20% положительные дагнозы.
Отсюда и выходит, что у нас максимум выявленных около 500 в сутки.
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После непродолжительного лидирования 15 апреля в марафоне короновируса г. Киева, 16 апреля снова вперед вырывается Черновицкая область, третье место по прежнему занимает Ивано Франковская область,остальные учасники интереснейшей гонки начинают безнадёжно отставать...
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Может прозвучать немного цинично в такой ситуации, но для такой большой страны как Украина [а Украина на минутку больше Франции] с населением 40 миллионов человек, нынешние показатели спустя месяц ещё хорошие. Понятно, что данные неточные из-за небольшого количества проведённых тестов и всё же это пока далеко не Италия, Великобритания и Франция. Там количество умерших в сутки под 1000 и более.
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Европейцы пострадали и-за футбола, а нас еще ждет Пасха.
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Ну в Италии звучала такая версия, что в Милане заражение резко возросло из-за матча ЛЧ между Интером и кем-то там. Кто-то говорит, что футбол не причём и распространение уже на тот момент входило в решающую стадию из-за отсутствия на тот момент карантина в их регионе и городе.
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они играли с испанцами, что дало толчок эпидемии. В других станах меньше.
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Да вот Великобритания уже переняла эстафету у Италии.
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Еще нет. После Италии идут футбольные Франция и Германия, только потом англичане.
.
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Насколько я знаю в Германии количество заражённых и смертей значительно меньше, чем в UK. В UK сейчас умирает больше, чем в Италии.
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Ну вот учитывая разницу в количестве проведённых тестов (в Германии провели в 4,33 раза больше тестов) и количество выявленных случаев (разница между Германией и UK только в 1,3 раза), в UK количество смертей значительно выше в процентном соотношении даже с поправкой на количество проведённых тестов относительно друг друга.
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Слухайте всі! Хто перехворів - мають антітела і імунітет. Переливання крові, навіть 5 мл дозволить хворим вилікуватись і мати власний імунітет. Хто перехворів - топ топ у лікарні і здаємо кров. Ми так за тиждень поборимо цю заразу!
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Не свисти.
Уже установлено, что это абсолютно ничего не дает.
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На днях ВОЗ и несколько министерств здравоохранения ЕС + какие-то лаборатории сообщали, что человек переболевший Covid-19 не имеет иммунитета в будущем от условной второй волны эпидемии.
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Потому, что вирус постоянно мутирует.
А организм должен сам научиться вырабатывать антитела, переливание крови, ну, может облегчить страдания тяжелых больных, но для профилактики совершенно бесполезно.
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Иди скажи это Трампу - миллиардером станешь На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6181
Хотя нет, я скорей скажу - яхту куплю, остров, виллу и чебурек.
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То змова всесавітня . Їм треба так говорити. 5 мл крові людини , яка перехворіла на Корону - вилікують хворого.
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ВОЗ так говорить, бо рептілоїди так говорять. Йдуть всі - лісом! Має людина фмцнітет!
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Не то что бы я вас критикую за подобные утверждения, но на чём вы основываетесь в том, что человек переболевший Covid-19 впоследствии имеет к нему иммунитет ? На неком сходстве Covid-19 и гриппа ?
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На тому, що 2+2=4. Все просто. Людина, яка перехворіла = має імунітет. І в цьому випадку 5 мл її крові = вилікують хвору людину. Але тут нема прибутку корпорації , яка розробляє вакцини. Тому я = 100 вілсотків не вірю жодному висновку ВОЗ! Ви зрозуміли мене?
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Всі висновки ВОЗ=трильйони прибутків корпорацій. Там взагалі нема жодного слова правди. Вибачте, це не я придумала, це Світ такий
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https://ua-times.com/news-uk/pid-chas-epidemiyi-v-aptechci-potribni-zharoznyzhuyuchi-i-antybiotyky-likar.html
Тільки через міцяців шість , бо після хвороби у них низький рівень антітіл .
Але у використанні даної методики потрібно враховувати два аспекти. «Перший - донором може бути здорова людина. Тобто, потрібен час, щоб людина перехворіла, вийшла на оптимальний рівень здоров'я. Другий момент - за нашим законодавством, є таке поняття як карантин плазми. Це 180 днів. Тому якщо сплюсовать хвороба людини, пару місяців на відновлення і 180 днів на карантин плазми, то знадобиться тривалий період для можливості лікувати людей таким методом»,
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То у как цапії не дає, а в Україні все буде ОК!
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Помните как в США очень долго было мало больных. И как потом резко начался полный пи**ец.
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В Украине публикуют очень малое число заражений. Фактически, распространение заболевания происходит по линейному закону. Хотя это противоречит всякой логике. Число заболевших в Украине и в Беларуси практически одинаково, хотя Беларусь в 4,5 раза меньше Украины по населению. Так почему же в Украине публикуют так мало заболевших?

Потому что тесты делают в очень малых количествах. Тесты продаются в частные платные клиники. Хотите сделать себе тест на коронавирус? Идете в частную клинику и вам за очень большие деньги делают тест. Богачи могут себе такое позволить, а судьба обычных простых людей никого не интересует. Вокруг бродит огромное количество зараженных людей и никого это не интересует.

Поэтому кто хочет выжить, бегите из Киева и других мегаполисов. Бегите в село или на дачи. Крупные города очень скоро превратятся в огромные братские могилы.
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Вскрытие установило-больной умер в результате вскрытия .Ежедневно в Украине уходит в мир иной более 1000 человек .Слушал выступление выступление вирусолога -доктора наук.Итог его выступления-всё это действо-фикция -фейк ,если корона есть-переболеет всё население .Под этот обман, обычный грипп ,легко прокатывает под колированный .Родственник мой в Испании переболел короной с женой -6 дней кашель температура ,головная боль ,пили парацетамол и всё !Точно такие же симптомы как у обычного гриппа.
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Сподіваюсь, що з часом мине вірус та усі нелохи з ляшками відповідатимуть перед законом за те, що в період карантину:

1. Не забезпечили масками своїх громадян.

2. Не надали засоби захисту для медпрацівників (з 4 тис. хворих більше 700 медики).

3. Не попередили завезення з-за кордону десятки тисяч гастарбайтерів, які були потенційними носіями вірусу.
4. Не організували обов'язкову обсервацію для усіх, хто прибув в Україну.
5. Не припинили роботу філіалу РПЦ - головного розповсюджувача зарази серед населення.
6. Не забезпечили ефективними засобами захисту наших воїнів в зоні ООС.
7. Не закрили ломбарди, які обдирали найбільш нужденних людей.
8. Не конролювали рівень цін на продукти першої необхідності.
Ще багато таких НЕ стануть відомі згодом.
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9. Суд над Порошенко что развалил медицину.
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А хто тпродав під час пандемії резерв захистних костюмів і масок медичних--теж Порошенко ? Чи зелена влада ? Як же вас чортів ковбасить від Порошенка , як від осинового кілка !
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Я вам ничего не должен! - вже рік як оманський неймовірними зусиллями підіймає медицину після бариги.
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КОРОНОВИРУС - он .как ******* ,вроде бы он есть . Но среди родных .друзей и знакомых его нет ! На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4908
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