 В Польше из-за коронавируса хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды еще на 2 года

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечают авторы законопроекта из коалиционной партии "Согласие", эта инициатива связана с эпидемией коронавируса и сложностью проведения президентских выборов в мае.

"Усиление стабильности по выполнению функций президента во время каденции (главы государства. - Ред.) вызвано невиданной опасностью для правовой и общественной безопасности граждан Речи Посполитой, что связано с угрозой COVID-19. Следовательно, проект меняет время нынешней каденции президента", - говорится в обосновании к законопроекту.

Документом предусматривается внесение изменений в 127-ю статью Конституции страны, которая в предложенном виде будет предусматривать, что президент Польши избираться на "одну семилетнюю каденцию".

Это положение будет касаться и действующего президента Анджея Дуды, каденция которого завершается 6 августа этого года. Тем самым, в законопроекте предусматривается отмена майских президентских выборов в Польше.

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Для внесения изменений в Конституцию Польши нужно, чтобы их поддержали 2/3 состава Сейма (307 депутатов из 460 депутатов нижней палаты парламента), а также Сенат страны. Для этого правящая "Объединенная правица" должна заручиться поддержкой оппозиционных сил как в Сейме так и Сенате страны.

На сегодня крупнейшие оппозиционные партии в парламенте выступают против продления каденции президента Дуды путем внесения изменений в Конституцию. Как альтернативный вариант они предлагают ввести в стране состояние стихийного бедствия, которое автоматически будет означать отсрочку выборов на как минимум 90 дней от его завершения. В это время автоматически продлевается и каденция президента.

Как известно, на рассмотрении Сената страны сейчас находится еще один законопроект правящей коалиции: о введении корреспондентского (почтового. - Ред.) голосования во время майских президентских выборов. Оппозиция и ряд экспертов убеждены, что проведение корреспондентского голосования в ситуации пандемии коронавируса опасно для жизни и здоровья людей. Кроме того, они считают незаконным внесении изменений в избирательный кодекс в ходе избирательной кампании.

Согласно предварительным планам, президентские выборы в Польше должны состояться 10 и 24 мая.

Напомним, согласно данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, на утро 16 апреля в количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 7 582 человека, умерли - 286.