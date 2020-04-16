 Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали грузовые перевозки в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать. Однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, которые не ограничивают пересечение собственного государственной границы таким лицами из Украины.

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