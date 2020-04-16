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 Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков

Кабинет Министров ввел зеркальные меры по отношению к странам, которые установили ограничения по отношению к украинским перевозчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали грузовые перевозки в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать. Однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, которые не ограничивают пересечение собственного государственной границы таким лицами из Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189407
 
 
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А договариваться с этими странами не пробовали ?
Зеркальные меры должны по логике следовать после безрезультатности
всех остальных.
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Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856вы новости давно смотрели...

насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
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Относительно россии ,конечно,зеркальные ,тут однозначно .
Я обо всех других ,кроме россии.
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Так вводят ограничения для наших перевозчиков из-за того что они ездят за тарелку супа)
Машины убитые, водителя сонные, тариф сколько дадите лишь бы не пустым
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