 Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали грузовые перевозки в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать. Однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, которые не ограничивают пересечение собственного государственной границы таким лицами из Украины.
Зеркальные меры должны по логике следовать после безрезультатности
всех остальных.
насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
Я обо всех других ,кроме россии.
Машины убитые, водителя сонные, тариф сколько дадите лишь бы не пустым