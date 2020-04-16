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 Во Львове умер еще один пациент с коронавирусом

Во Львовской области подтвердили седьмую смерть от коронавирусной болезни.

Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что умерла 52-летняя женщина, у которой была двухсторонняя пневмония.

"Печальные новости: 7-я смерть от коронавируса во Львовской области - львовянка, 1968 года. У женщины была двухсторонняя пневмония. Известно, что она была переведена из 1-й городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", - сообщили в штабе.

Также сообщили, что по состоянию на 8 утра 16 апреля во Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавирусом, из них 7 - летальные, 6 пациентов выздоровели. За прошлые сутки выявлено 14 новых заражений COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189406
 
 
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На Буковине священнослужитель гундяевского ***********, у которого подтвердили коронавирус, не согласился с диагнозом и хочет проводить богослужения.
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Все двухсторонние пневмонии в это время года- сто процентов коронавирус. Их можно даже не тестировать. Неужели вирусологи и эпидемиологи вымерли в Украине???? Медики гробят пациентов несвоевременным диагнозом и неправильным лечением! Выздоравливают не от того что их лечили, а те, у кого организм сам поборол вирус.
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Напишу страшную вещь. Ежегодно от ОРВИ, в том числе и вирусных умирает огромное количество людей. Ну такая "селяви". Смертность от корона вируса в несколько раз выше, чем от ежегодных эпидемий гриппа. Да - большая проблема.
Да надо предпринимать меры, но то, что творят наши уродцы переходит всякие границы.
Жесточайший карантин (усугубляет протестные решения народа), с идиотскими, незаконными решениями кабмина о защите ключевого персонала, ключевых отраслей (ведет к результату наоборот!)
Манагерство и зелебобиков в помойку. Надеюсь, даже до самых упоротых дошло, пора восстанавливать страну после управления по приколу!
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