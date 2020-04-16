 Зеленскому надо собирать голоса для изменений в Регламент ВР, необходимых для принятия "антиКоломойского" законопроекта, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Турборежим на турботормозе. Антиколомойский закон был проголосован в муках в первом чтении ценой больших обещаний различным депутатским группам. Теперь второе чтение. Чтобы его продавить нужен законопроект 1043 - о запрете внесения тысяч пустых правок для блокады законопроектов. И сегодня президенту надо снова собирать голоса", - рассказал он.

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"Коломойский уступать не собирается. Вчера суд принял решение о возврате вкладов Григория Суркиса в "Приватбанке" на 250 миллионов долларов - а это означает, что деньги национализированных банков именем Украины следует возвращать, что бы там ни придумали депутаты. То есть под законом о запрете возврата средств национализированных банков взорвали ядерную бомбу - ведь право собственности, которое закреплено решением суда, антиколомойский закон отменить не в силах. Если получил свое Суркис - значит получат и другие", - отметил Бутусов.

"Да и в других сферах Зеленский не всесилен - например, Фонд госимущества по-прежнему бессилен выполнить постановление Кабмина и поменять директора "Центрэнерго". Даже если президент продавит голосование сегодня, ему придется все чаще и чаще расторговывать любые другие голосования завтра. Мир сотрясается от старых и новых кризисов, а президент Владимир Зеленский осуществляет очередную попытку наладить управление своими не управляемыми "слугами". Сколько еще таких попыток будет впереди?" - резюмировал Бутусов.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.

Ранее, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Отметим, что с начала марта ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".