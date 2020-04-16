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 Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП. ФОТОрепортаж

Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.

"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - отметили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренность нормандской четверки не означает обмена всех на всех в один момент, - Резников

Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП 01
Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3189403
 
 
 Топ комментарии
 
Канцелярія оманського Віслюка вже пропіарила кловуна. А нахвалявся обміняти всіх на всіх, Брехло оманське.
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Интересно будет потом их послушать на тему: Где комфортней: на подвале или на обсерации. Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП - Цензор.НЕТ 3431
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кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране

А в каких таких странах кроме ********* незаконно удерживают украинцев....обосрались прямо сказать
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Канцелярія оманського Віслюка вже пропіарила кловуна. А нахвалявся обміняти всіх на всіх, Брехло оманське.
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Ну теперь раструбят как победу Бубочки Оманской ,но теперь это не сыграет на фоне провалов в экономике
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Этап?! Какой такой этап?
Вы ж протрубили, что всех на всех обменяете, писюнисты!
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Сепаров на сепоров поменяют ,как до этого ....а скажут что наших
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Я бы не возвращался, на Украине кормить не обещали.
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А они через две недели вернутся назад в свои Енакиевы, Горловки, Снежные - еще и премию получать за выполнение спецзадания по освобождению героев Лугандона!
А ОП премию за лучшие тормоза в истории Украины!
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Квартиры таксистам уже приготовили? Ато могут и отказатся возвращаться...
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Тепер я так розумію інформації про те, скільки ткшок віддали кацапам, кого отримали взамін нюі що насправді це кош уватиме Україні мы отримувати не будемо. Піар, один піар. Якзлітаками, що возять з Китаю гуманітарну. Зєля рахує літаки, а не тонни. Тому замість однієї "Мрії", як це роблять економі поляки, опоачують 5-6 Боїнгів, з салону яких навіть не прибирають крісел.
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Среди обмененных есть ли хоть один наш военнопленный?
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ЗеГнида прокидал Лохов,
что это за «всех на всех» ?
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Власть как всегда запуталась в собственных подгузниках, декларациях и обещаниях.
Под категорию "кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні" подпадают также те, кого осудили в ДНР за грабежи, мародерство, изнасилования, убийства и кражи. Вот только их осудили не украинским судом, поэтому "для президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен", кто по его мнению незаконно осуужден... Всепрощение и космос любви прямо какой-то, или клоун-жонглер запутался в мячиках - слишком много взял...
А не проще ли обменивать только военнопленных и политических заключенных. И только на военнопленных и политических!
Похоже мы со своим выбором президента войдем в историю как самый дебильный демократический выбор в истории в странах со всеобщей письменностью - племена Африки и Новой Гвинеи не в счет...
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А ты не думал почему столько людей голосовали за зелю? Наверное им предыдущая власть ооочень сильно понравилась?
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А с чего ты взял, что мне нравится предыдущая власть?
Анекдот к размышлениям о смысле украинской жизни:
- Сперматозоиды сосредоточились на старте в ожидании оргазма. Все знают, что только один из тысяч, кто первым достигнет цели, будет победителем и войдет в историю после регистрации в ЗАГСе рожденного от него ребенка. Поэтому все ждут сигнала... И вот старт и все рванулись вперед изо всех сил. Самый сильный быстро опередел всех и скрылся впереди за поворотом. Все! Гонка решена - он сделал остальных. Остальные присели и приуныли - их жизнь прошла зря. Но тут слышится топот бегущего и все увидели возвращающегося фаворита-победителя кричащего: "Нас предали - мы в жопе!"
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анекдот смешной но старый и с бородой
А по поводу того что тебе нравилась предыдущая власть - покажи мне где я это написал
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Самая тупая, но молодая и интересная и прикольная часть населения выбрала такую же самую прикольную, интересную, хайповую, но тупую власть в Украине! Которая собрала лайки и поменяла их у олигархов на доллары!
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Озвучення прізвищ ускладнює обмін. Мабуть тому що одних сепарів міняють на других.
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Кого-то удивляет тот факт, что Россия и верные ей ОРДЛ-овцы выменяли беркут, наемных убийц, диверсантов, поджигателей Дома Профсоюзов, пропагандонов, но почему-то не заявили на обмен ни Антоненко, ни Дугарь, которые, по версии "наших" следаков и прокуроров, убили оппозиционного Путлеру и Лукашенко журналиста и хотели "дестабилизировать обстановку" в Украине?
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Хоть один военный наш будет? Или как всегда собрали даунбасских мудаков и выдают их за пленных.
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Понятно - для чего задержали шайтанова. Для обмена.
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