 Начался этап обмена пленными, 19 украинцев, находящихся в плену ОРДЛО, возвращаются, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России.
"Следует помнить, что обнародование в СМИ имен тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - отметили в ОП.
А в каких таких странах кроме ********* незаконно удерживают украинцев....обосрались прямо сказать
Вы ж протрубили, что всех на всех обменяете, писюнисты!
А ОП премию за лучшие тормоза в истории Украины!
что это за «всех на всех» ?
Под категорию "кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні" подпадают также те, кого осудили в ДНР за грабежи, мародерство, изнасилования, убийства и кражи. Вот только их осудили не украинским судом, поэтому "для президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен", кто по его мнению незаконно осуужден... Всепрощение и космос любви прямо какой-то, или клоун-жонглер запутался в мячиках - слишком много взял...
А не проще ли обменивать только военнопленных и политических заключенных. И только на военнопленных и политических!
Похоже мы со своим выбором президента войдем в историю как самый дебильный демократический выбор в истории в странах со всеобщей письменностью - племена Африки и Новой Гвинеи не в счет...
Анекдот к размышлениям о смысле украинской жизни:
- Сперматозоиды сосредоточились на старте в ожидании оргазма. Все знают, что только один из тысяч, кто первым достигнет цели, будет победителем и войдет в историю после регистрации в ЗАГСе рожденного от него ребенка. Поэтому все ждут сигнала... И вот старт и все рванулись вперед изо всех сил. Самый сильный быстро опередел всех и скрылся впереди за поворотом. Все! Гонка решена - он сделал остальных. Остальные присели и приуныли - их жизнь прошла зря. Но тут слышится топот бегущего и все увидели возвращающегося фаворита-победителя кричащего: "Нас предали - мы в жопе!"
А по поводу того что тебе нравилась предыдущая власть - покажи мне где я это написал