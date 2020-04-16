 За границей 26 украинцев выздоровели от коронавируса, 174 все еще проходят лечение, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

По данным ведомства, 26 украинцев уже выздоровели: в Польше - 6, Доминиканской Республике и Японии - по 4, в Италии и Нигерии - по 2 и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

В то же время 174 уккраинца еще проходят лечение за границей: в Австрии, Греции, Испании, Италии (121 человек), на Мальте, в Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

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Также в МИД сообщили, что 15 984 украинца обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".