EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  189  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (3193) МИД (5439) COVID-19 (3896) коронавирус (2607)

 За границей 26 украинцев выздоровели от коронавируса, 174 все еще проходят лечение, - МИД

По состоянию на 15 апреля за рубежом 174 украинских граждан лечатся от коронавирусной инфекции, 26 уже излечились.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

По данным ведомства, 26 украинцев уже выздоровели: в Польше - 6, Доминиканской Республике и Японии - по 4, в Италии и Нигерии - по 2 и по одному в Бельгии, Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

В то же время 174 уккраинца еще проходят лечение за границей: в Австрии, Греции, Испании, Италии (121 человек), на Мальте, в Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв коронавируса в мире превысило 137 тыс., инфицированных уже более 2 млн. ИНФОГРАФИКА

Также в МИД сообщили, что 15 984 украинца обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".

За границей 26 украинцев выздоровели от коронавируса, 174 все еще проходят лечение, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189400
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Страховки не отменили? Форс-мажор же. Кто знает, за чей счёт их лечат?
 показать весь комментарий
 
А шо їм давали на сніданок? А чи немає у них проблем зі стулом?
Чому так скупо висвітлюються суспільно-значущі події?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх