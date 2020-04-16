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 Общество, Здоровье
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 ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19

Употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19", - пишет ВОЗ.

В сборнике рекомендаций ВОЗ "Алкоголь и COVID-19: что вам нужно знать" говорится, что алкоголь подрывает иммунную систему и негативно влияет на способность организма противостоять болезням. Также отмечается, что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.

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В ВОЗ добавляют, что в условиях, когда бары закрыты, люди для употребления алкоголя могут устраивать домашние вечеринки. Это повышает риск распространения коронавируса.

В Организации также предупреждают, что алкоголь усугубляет негативное влияние на психику, которая и так подвержена стрессу в условиях карантина. Это может привести, в частности, к росту домашнего насилия, об "ужасающей вспышке" которого в начале месяца говорил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Источник: https://censor.net.ua/n3189397
 
   
 Топ комментарии
 
штаб квартира ВОЗ теперь будет в Ухани....
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Зато он не даёт свихнуться при "домашнем аресте". ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 2367
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Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных заболеваний "
Это - 5!
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Зато он не даёт свихнуться при "домашнем аресте". ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 2367
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Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных заболеваний "
Это - 5!
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Это когда одним шприцем употребляют. Известный жы факт
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Да и зппп под алкоголем гораздо быстрее распространяются. Т.ч. Связь есть.
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уже начали. пока неявно. походы за едой частично запретили плюс сделали весьма неприятными. Вы читали, здесь одна дама из Австралии рассказывала как там собирались секс регулировать?
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штаб квартира ВОЗ теперь будет в Ухани....
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в Лагосе украинсое министерство здраво....плятььь...хранения...выговорить трудно даже що воно естьь
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Понабрали негров в ВОЗ ( голова там эфиоп) - вот и получили обезьянник и лоббистов фарм компаний
Гнать всех в шею
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извените но вы не правы про цвет кожи человека...есть белая есть черная есть ....разная...
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А запорожці для профілактики та при лікуванні дизентерії та холери вживали горілку з перцем.
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_Ты туго соображаешь, что ли? Алкоголь = удар по твоему иммунитету. Что здесь несяного? Хватит тормозить в конце концов.
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Посмотрите на картинку, это жалкие 50 грамм напитка желтого цвета удар по иммунитету?
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«Розумнику», враховуючи, що Ви звертаєтеся до незнайомі людини на «ти» та не знаєте історії України, Ви кацап. Окрім того, Ваші «глибокі» знання в галузі медицини дорівнюють нулю. Наприклад, екстракт елеутеракоку, який використовується для зміцнення імунітету, теж на спиртовій основі, як і багато інших ліків. І я,зокрема, писав не про пияцтво, яке притаманне Вам, кацапам, а саме про профілактику та лікування.
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все беды от бескультурья. алкоголь, канабис и кокс при правильном употреблении тока на радость и пользу человеку ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 8879
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ШО, теперь лоббироруем мировые бренды алкоголя?

БО НАРОД ПЕРЕХОДИТ НА ДОМАШНИЙ САМОГОН И ЧАЧУ?
ВОЗ предупреждает: алкоголь подрывает иммунную систему и может привести к осложнениям течения болезни COVID-19 - Цензор.НЕТ 5824
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ВОЗ все мозги уже пропили и пронаркоманили.
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Употребление инфекций связано с целым рядом алкогольных заболеваний.
Инфицирование алкоголя во время пандемии повышает риски.
Алкогольная пандемия повышает риски употребления инфекций

мы вас правильно поняли, сэр?
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ВОЗ предупреждает: - кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт.
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ВОЗ идёт лесом. бесполезная организация.
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в ВОЗ уже на алкоголь смотреть не могут))) карантин никого не щадит))
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Медики не называют трех моментов
Первое. Большинство мед. работников сами любят пропустить чарку-другую
Второе. Что пить. Сивуху или натуральный спирт, паленую водку или благородный коньяк
Третье и главное. Это физиология организма. Черчилль и пил и курил и прожил 90 лет
ВООЗ попереджає: алкоголь підриває імунну систему і може призвести до ускладнень перебігу хвороби COVID-19 - Цензор.НЕТ 2480
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Это не тот ВОЗ который молчал про коронавирус в январе, феврале?
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50гр - коньяк , боренди .виски . водка . 100 гр - вино .Все это не во вред .
Канабис ,кому заходит по чуть чуть . как и кокс . Тоже норм . МОЗ на этом и сидит .
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Значит алкоголь опять подорожает,ведь ВОЗ же говорит
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