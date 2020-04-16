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 Политика Украины
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Все про:Портнов (531) ГБР (1151) Соколов Александр (7)

 И.о. глава ГБР Соколов об утечке информации из Бюро: "Главная проблема Киева, что "течет"

Исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал, откуда єкс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов узнает о состоянии дел ГБР.

Об этом Соколов заявил в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Это больной вопрос для меня как для правоохранителя. С чем мы столкнулись, когда сюда попали: довольно много людей, скажем так, "поощрялись" различными группами влияния, не знаю, финансово или нет. Это делали для информирования в том числе о ситуации, которая здесь, внутри ГБР. И особенно талантливые могли докладывать и тем, и тем - сразу нескольким сторонам. Поэтому медийно и началось, что мы плохие, потому что мы некоторых кадров отодвинули. Плюс, дела заходят в суды, а там же еще прокуроры ... И эти люди работают годами, это люди с определенной "кредитной историей", с определенными знакомствами, которыми и пользуются. Главная проблема как раз Киева, что "течет" (происходят утечки информации. - Ред)", - пояснил Соколов, откуда у Портнова такая осведомленность обо всех делах.

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Александр Соколов отметил, что разные группы влияния держали на зарплате сотрудников Госбюро расследований.

"Сейчас эти сотрудники не без основания "не перешли" в новую структуру и будут с нами судиться. Это такая внутренняя кухня, потому что многие люди работают на результат и с идеей. Им достаточно трудно в такой системе. Потому что когда "текут" даже технические ходы по принятым решениям по делу, то о какой перспективе можно говорить? Все уже все знают, все доказательства уничтожены, лицо ждет, 15 адвокатов... Но это же никого не волнует, это наши проблемы внутренние. Мы их решим. Однако нужно время", - добавил Соколов.

Источник: https://censor.net.ua/n3189396
 
 
 Топ комментарии
 
розформувати к зєлєніной матері цю богадєльню И.о. глава ГБР Соколов об утечке информации из Бюро: "Главная проблема Киева, что "течет" - Цензор.НЕТ 1762
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Группы влияния держали сотрудников гбр на зарплате?
Вы ж проводили аж целый конкурсный отбор, типа лучшие из лучших. Ага.
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розформувати к зєлєніной матері цю богадєльню И.о. глава ГБР Соколов об утечке информации из Бюро: "Главная проблема Киева, что "течет" - Цензор.НЕТ 1762
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Не исключено, что сам орел Соколов и есть этот дятел.
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Му@аки у власти - вот в чем проблема.
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Группы влияния держали сотрудников гбр на зарплате?
Вы ж проводили аж целый конкурсный отбор, типа лучшие из лучших. Ага.
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За виток інформації в першу чергу відповідає керівник. Тому проводьте службове розслідування, подавайте в суд на Портнова чи йдіть у відставку.
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Заткните, пожалуйста, моей соседке с верху половую щель, а то когда у нее течет, у меня капает.
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Є дуже добрий приклад , що робити, коли якісь правоохоронні органи не виконують свої функції. Потрібно діяти так, як грузин Саакашвілі - розігнати ВСІХ у тій структурі , ВСІХ до одного , бо як залишити хоч одного дармоїда -нічого не вийде ! І набрати 100% нових ! А то в країні 5 оргАнів порядку, а корупція зашкалює, генерали зраджують, мільярди міністри крадуть! Вже 4 роки сидять ДАРМОЇДИ у НАБУ і САП, а результат ? НУЛЬ ! А ситники та холодницькі зі своїми співробітниками нажерли вже такі пики, що можна на виставку досягнень тваринництва посилати ...
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Є дуже добрий приклад коли певну інформацію викоивляють і доводять її до тих, у кого не вистачає можливостей її первірити. Реформа Саакашвіллі полягала в тому, що, дійсно, звільнили всіх, а потім зі звільнених 85% прийняли назад. І почали інформаційну кампанію з підняття іміджу поліції. А також серйозно посилили антикорупційне законодавство, значно посиливши повноваження силовиків. Наприклад, дозволили провокацію хабара (в Україні це - злочин), застосування поліцейськими зброї в разі невиконання їх вимог водієм (наприклад, копи вбили хлопця, що не зупинився на їх вимогу і були визнані правими) тощо. Ну а кадри "перевиховання" злочинців у тюрмі Глданська бачив весь світ. Ти дійсно бажаєш в Україні реформи на кшталт грузинської?
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Ви ще дітки в порівнянні с СБУ де агентами ФСБ являються "низькооплачувані" генерали.
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Если у хорошего хозяина в доме имеет место протечка, он сразу её устраняет. А если он чего то ждёт, а протечка продолжается, то одно из двух - или он чистокровный дурак, или настоящий вредитель, т.к. ждёт тяжёлых последствий от протечки. Вот и думай теперь, что оно, этот недолугий и.о.
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И кто всему этому текучему безобразию доктор ?
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