 НАТО сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях пандемии коронавируса, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Пентагона по итогам видеоконференции министров обороны стран НАТО.

"Союзники подтвердили свою приверженность готовности и продолжению текущих операций. (...) Самый сильный альянс в мире остается готовым", - подчеркивается в распространенном сообщении.

Пентагон отметил, что министры "подчеркнули важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют пандемию для распространения ложных и вредных сообщений".

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Участники конференции, в которой приняли участие министр обороны США Марк Эспер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "сосредоточились на поддержании сильной позиции сдерживания и обороны НАТО, чтобы сохранить безопасность альянса" во время пандемии, говорится в сообщении.

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