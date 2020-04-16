 Количество жертв коронавируса в мире превысило 137 тыс., инфицированных уже более 2 млн. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 137 020 (вчера - 126 681) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 30 925, заболевших - 639 055, протестировано - 3 242 755.

В Италии за все время заболели 165 155 человек. В то же время умерли 21 645.

Испания сообщает о 180 659 инфицированных. Из них 18 812 человек умерли.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Италии, Испании и Франции.

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Так, во Франции умерли 17 188 человек, в Великобритании – 12 894, в Иране – 4 777, Бельгии - 4 440, в Германии - 3 804, в Нидерландах – 3 145, в Турции - 1 518, в Швейцарии - 1 239.

В РФ число зараженных достигло 24 490 человек, умерли - 198; в Беларуси - 3 728, умерли - 36; в Польше - 7 582, умерли - 286; в Молдове - 2 049, умерли - 46; в Венгрии - 1 579, умерли - 134; в Румынии - 7 216, умерли - 372; в Словакии - 863, умерли - 6.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.