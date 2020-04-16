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 Общество, Здоровье
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 Количество жертв коронавируса в мире превысило 137 тыс., инфицированных уже более 2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 16 апреля во всем мире зарегистрировали 2 064 115 (вчера - 1 981 239) случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений по прежнему США - там число заболевших достигло 639 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 137 020 (вчера - 126 681) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 30 925, заболевших - 639 055, протестировано - 3 242 755.

В Италии за все время заболели 165 155 человек. В то же время умерли 21 645.

Испания сообщает о 180 659 инфицированных. Из них 18 812 человек умерли.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Италии, Испании и Франции.

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Так, во Франции умерли 17 188 человек, в Великобритании – 12 894, в Иране – 4 777, Бельгии - 4 440, в Германии - 3 804, в Нидерландах – 3 145, в Турции - 1 518, в Швейцарии - 1 239.

В РФ число зараженных достигло 24 490 человек, умерли - 198; в Беларуси - 3 728, умерли - 36; в Польше - 7 582, умерли - 286; в Молдове - 2 049, умерли - 46; в Венгрии - 1 579, умерли - 134; в Румынии - 7 216, умерли - 372; в Словакии - 863, умерли - 6.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 137 тыс., инфицированных уже более 2 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189393
 
 
 Топ комментарии
 
От вируса 1 толк - попы обосрались зверски. Может в мире станет больше грамотных, не верящих в визги "бохфсемагущ" "нафсеволябошья" "наказаниезагрехи"(и сразу вопли "спасиисахраниатвируса"). Мало ли - сам "наместник" св. Уха на земле и воде - бесновался в одиночестве, а паства, трясясь от ненависти к вирусу, смотрела соло-шабаш онлайн Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1769
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук направил депутатский запрос председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с просьбой предоставить информацию о размере зарплат руководства компании. Однако последний отказался называть зарплаты.
Руководитель украинской таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям космические надбавки в размере 600% оклада. Значительное увеличение объемов оплаты труда чиновник мотивировал "интенсивностью" своей деятельности и "выполнением особо важной работы".
Копиями соответствующих документов поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей"И это когда большинство украинцем не имеют за что жить. Пир во время чумы.
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Стефанчуку заздрістно ?
А він сам скільки отримує в конвертику від Бені ?
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук направил депутатский запрос председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву с просьбой предоставить информацию о размере зарплат руководства компании. Однако последний отказался называть зарплаты.
Руководитель украинской таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям космические надбавки в размере 600% оклада. Значительное увеличение объемов оплаты труда чиновник мотивировал "интенсивностью" своей деятельности и "выполнением особо важной работы".
Копиями соответствующих документов поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей"И это когда большинство украинцем не имеют за что жить. Пир во время чумы.
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Стефанчуку заздрістно ?
А він сам скільки отримує в конвертику від Бені ?
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так може согласно закона стефанчуку не должно быть никакого дела до зарплат сотрудников нафтогаза?потому и был отослан к первоисточникам... Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1392
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Чтобы принимать компетентно законы по ограничению выплат высокопоставленным
чиновникам ,наблюдательным советам и т.д . ,конечно,надо знать ,что именно
надо ограничивать.
Поэтому запрос Стефанчука правомерный и актуальный.
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В январе это года от воспаления легких умерло 600 человек.12 месяцев умножаем на 600,получаем реальную картину
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умножать нужно на 12-летний лунный цикл 144 месяца....
*********...
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в январе 600 чел., а в июле от воспаления лёгких 6 чел.
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Затрахали вы своим нагнетанием паники. Два миллиона с хвостиком заболевших на 7,7 миллиардов - это ничто, по умершим тем более. До порога эпидемии (5%) пока ни одна страна не приблизилась и близко. Самые умные оказались шведы. Их правительство войдёт в историю, как самое мудрое во время "корноновируса".
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
12000 заразилось в Швеции и умерло 1200... Карантина нет.
В Австрии заразилось 14,5 тысяч. Умерло 400. Постепенно отменяют карантин. Уже разрешили работу многих непродовольственных магазинов, итд.
В Германии Меркель уже говорит о послаблении карантина, хотя там 133 тыс. заразилось и 3,5 тыс. умерло.
Уже даже в Испании начали послаблять карантин и людей возвращают на работу, хотя там по нашим понятиям - конец света, умерло 18,5 тысяч.
А у нас за месяц карантина умерло 100 человек, то это уже конец света.
Зелёный в страхе и истерике боится заразится, хочет только ужесточать карантин, боясь лично заразится.
и вот из за одного трусливого параноика, должна страдать вся страна.
Скоро уже в Европе нигде не будет карантина, и лишь только в Украине будет и будет только ужесточаться.
А это значит, что экономика будет угроблена полностью.
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Жто ты так рассказываешь пока еио не каснулось тебя и твоих близких
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Боты и попы кремля содействуют как можно большему заражению украинцев.
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"...умерло 100 человек..." - вопрос - от чего умерло?
типо уже ж писали - 78 лет 4-я степень рака - умер от коронавируса...

******* зебилы...
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Правильно сделали недоумок, учи матчасть. Сходи на Пасху в церковь МПЦ и попричащайся с ложечки Онуфрий, может полегчает.
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В церковь не ходил и не пойду. Ну а желающие подкинуть бабосов чертям в рясах - пусть топают. Без лоха и жизнь плоха - подайте батюшке на новый мерседес...
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Россия приняла закон,что если ты нарушил карантин и самоизоляцию, срок от 3 до 5 лет тюрьмы.Штраф 700 000 рулей на первый раз.На второй, сумма уже в миллионах.
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ехай туда - там ты будешь в безопасности в самой прогрессивной паРаше...
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От вируса 1 толк - попы обосрались зверски. Может в мире станет больше грамотных, не верящих в визги "бохфсемагущ" "нафсеволябошья" "наказаниезагрехи"(и сразу вопли "спасиисахраниатвируса"). Мало ли - сам "наместник" св. Уха на земле и воде - бесновался в одиночестве, а паства, трясясь от ненависти к вирусу, смотрела соло-шабаш онлайн Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 137 тис., інфікованих уже понад 2 млн - Цензор.НЕТ 1769
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Не абасрались. Попы в коронавирус не верят. И я с детьми иду Пасху святить.
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А почему уже не пишут кол-во выздоровевших? Для большего нагнетания ситуации?
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В день умирает 150 000 человек. За всю коронавирусную эпопею умерло меньше.
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А по расам слабо статистику показать? Там много интересного.
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