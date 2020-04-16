 Количество жертв коронавируса в мире превысило 137 тыс., инфицированных уже более 2 млн. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным, во всем мире зарегистрировали 137 020 (вчера - 126 681) летальных случаев.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 30 925, заболевших - 639 055, протестировано - 3 242 755.
В Италии за все время заболели 165 155 человек. В то же время умерли 21 645.
Испания сообщает о 180 659 инфицированных. Из них 18 812 человек умерли.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Италии, Испании и Франции.
Так, во Франции умерли 17 188 человек, в Великобритании – 12 894, в Иране – 4 777, Бельгии - 4 440, в Германии - 3 804, в Нидерландах – 3 145, в Турции - 1 518, в Швейцарии - 1 239.
В РФ число зараженных достигло 24 490 человек, умерли - 198; в Беларуси - 3 728, умерли - 36; в Польше - 7 582, умерли - 286; в Молдове - 2 049, умерли - 46; в Венгрии - 1 579, умерли - 134; в Румынии - 7 216, умерли - 372; в Словакии - 863, умерли - 6.
Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 3764, умерли 108 человек, 143 - выздоровели.
Руководитель украинской таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям космические надбавки в размере 600% оклада. Значительное увеличение объемов оплаты труда чиновник мотивировал "интенсивностью" своей деятельности и "выполнением особо важной работы".
Копиями соответствующих документов поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей"И это когда большинство украинцем не имеют за что жить. Пир во время чумы.
А він сам скільки отримує в конвертику від Бені ?
чиновникам ,наблюдательным советам и т.д . ,конечно,надо знать ,что именно
надо ограничивать.
Поэтому запрос Стефанчука правомерный и актуальный.
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Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
12000 заразилось в Швеции и умерло 1200... Карантина нет.
В Австрии заразилось 14,5 тысяч. Умерло 400. Постепенно отменяют карантин. Уже разрешили работу многих непродовольственных магазинов, итд.
В Германии Меркель уже говорит о послаблении карантина, хотя там 133 тыс. заразилось и 3,5 тыс. умерло.
Уже даже в Испании начали послаблять карантин и людей возвращают на работу, хотя там по нашим понятиям - конец света, умерло 18,5 тысяч.
А у нас за месяц карантина умерло 100 человек, то это уже конец света.
Зелёный в страхе и истерике боится заразится, хочет только ужесточать карантин, боясь лично заразится.
и вот из за одного трусливого параноика, должна страдать вся страна.
Скоро уже в Европе нигде не будет карантина, и лишь только в Украине будет и будет только ужесточаться.
А это значит, что экономика будет угроблена полностью.
Н
Х
недоумок
типо уже ж писали - 78 лет 4-я степень рака - умер от коронавируса...
******* зебилы...
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6