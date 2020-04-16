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 Происшествия, Общество
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 Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции

Вследствие распространения коронавируса оккупационные администрации на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции.

"В результате распространения эпидемии оккупационные администрации заблокировали движение между самими оккупированными территориями. Из-за ухудшения положения, по имеющейся информации, на одном из совещаний руководства ОРЛО даже рассматривалась возможность использования доменных печей Алчевского металлургического комбината в качестве крематория. В то же время движение через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы не прекращался", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что до последнего времени осуществлялись организованные перевозки лиц в Ростовскую область РФ для оформления российских паспортов. Эти лица были официально освобождены от необходимости 14 дней находиться в обсервации, в отличие от всех других категорий лиц, въезжающих в ОРДЛО.

"В период с 4 по 10 апреля только с Луганского автовокзала №1 специальными маршрутами к населенным пунктам Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково и Донецк (Ростовская область) по паспортам отправлено почти 1500 человек, для чего было задействовано 35 автобусов. Однако, после того как у лиц, которые ездили по паспортам в четырех разных автобусах, обнаружили коронавирус, оккупационные администрации ОРЛО и ОРДО вечером 10 апреля синхронно объявили о прекращении этих поездок, начиная с 13 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО оккупанты скрывают летальные случаи с симптомами коронавируса, - Минреинтеграции

Таким образом, если в марте представители российских оккупационных администраций в Крыму, Севастополе и в ОРДЛО пытались распространять ложную информацию, что коронавирус якобы "завозят" из Украины, то сейчас они прямо и публично указывают на приезжих из России как на фактор опасности, ведь ситуация стремительно ухудшается и скрывать факты уже невозможно", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что "в то время как гражданское население ВОТ лишено надлежащей медицинской помощи, испытывает недостаток лекарств и средств индивидуальной защиты, в отношении воинских контингентов оккупационные администрации пытаются принимать усиленные профилактические меры. Однако, именно военные контингенты в настоящее время является фактором эпидемиологической угрозы".

Так, на территорию ОРДЛО на ротационной основе в течение марта-начале апреля было привлечено 120 специалистов-вирусологов из частей РХБЗ Южного военного округа Российской Федерации.

"Подконтрольные России военные подразделения в ОРДЛО, в Крыму и Севастополе переводятся на казарменный режим, ограничиваются контакты с членами семей, вводится запрет на получение первичной медицинской помощи в общественных больницах. Части российских военных, которые не задействованы в боевых мероприятиях, решением руководства разрешено на период до мая уехать из ОРДЛО в Российскую Федерацию. В ОРДО женщин, вовлеченных в подконтрольные России военные подразделения, освободили от должностных обязанностей и отправили на карантин домой", - сказано в сообщении.

Впрочем, как отмечается, в последние недели на территорию ОРДЛО массово возвращаются граждане, работавшие в Российской Федерации, в значительной мере - в Москве. Часть из них "трудоустраивается" в оккупационных военных контингентах, потенциально являясь носителями инфекции.

Источник: https://censor.net.ua/n3189391
 
 
 Топ комментарии
 
Заблокировали так заблокировали. Главное, что нахлебников из Евросоюза кормить не надо и на этикетках можно по-украински не писать. Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8286
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Где то зарыдал Сивохо, заскулили Дерьмак и Кизяк, през в печали...
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Команда Зеленского ходит в футболках с надписью, имеем право на ошибку.Это 73% ошиблись вместо вас Шариковых,сами стали ими
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Где то зарыдал Сивохо, заскулили Дерьмак и Кизяк, през в печали...
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Заблокировали так заблокировали. Главное, что нахлебников из Евросоюза кормить не надо и на этикетках можно по-украински не писать. Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8286
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Коли вже зєлєну тисячу начнуть давать хто зна ?
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Никогда!))))

То он с телика снова вам побринчял своей флейтой по вашим ушам!))))
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Так Суркисы готовятся поспекулировать украинской землей , бо футболистов они уже распродали
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Уточню - "шкіряною флейтою"... А то у "зелебобіків" одна звивина - сарказму не зрозуміють...
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Кто посмел разделить брацгие народы Домбаса?
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Пресування людей першими повинні були заборонити українські військові.
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Как бы у нас приказы идут уже с другой стороны
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Так украинские военные мгновенно и заборонили. Более тысячи людей зависло в ОРДЛО или на территории Украины. Из Индии везут, а на тех похер.
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Команда Зеленского ходит в футболках с надписью, имеем право на ошибку.Это 73% ошиблись вместо вас Шариковых,сами стали ими
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Ну усе, готуйте рогаті крематорії, смерть до вас йде!!
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В интернете есть песня советская, Холера называется.Точная сказка про сегодняшний коронавирус
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Команда Зеленского сократила расходы на субсидии на 7 миллиардов в новом бюджете.Зато полиции добавили 195 миллионов.Эпоха бедности на лицо.
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Отопительный сезон закончился по этому субсидии будут меньше, естественно. У меня больше претензий к увеличению финансирования судей, силовиков, строительству корта или ещё там чего в Яремче. Плюс 7 млн на офис Президента ....?!?!!!!!!
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рассматривалась возможность использования доменных печей Алчевского металлургического комбината в качестве крематория. Источник: https://censor.net.ua/n3189391
Мне интересна сама технология процесса. Мартеновскую печь можно использовать. Видела как КГБ документы и стрелковое оружие уничтожал. В мульды загружается и направляется в печь. А вот насчёт доменной печи сильно сомневаюсь, если только в ковш при выпуске бросать? Так сперва загрузить трупы, потом чугун лить. Потом шлак в мартене выгорит.
Надо подсказать Пасечнику, в мартене всё таки удобней. Правда свидетелей уйма будет. Слухов разнесут, на 10 умножив. Но можно и их потом в мульду покидать. Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 27
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Очень просто использовать... Шихту, при засыпке домны, трупаками перекладывать...
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Не пойдёт. Это или процесс загрузки в ручную делать надо. Механически, а если тела сдвинутся и раскидает куски по конструкциям. Их что на части резать. Если настаиваете на домне, то только в ковш при выпуске, но тогда кремний и фосфор попрёт, в мартене выравнивать придётся.
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Старий анекдот пам"ятаєте про єврейського папугу? "Хоть тушкой, хоть чучелом, а отсюда ехать надо...". Дайте їм можливість "попрацювать мізками"... Може, якщо не натягне хтось на дисертацію, то хоч "рацуху" оформить зможуть...
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Закопать, потом могут откапывать для идентификации, а так можно кого хош туда запихнуть и неугодных тоже, всё будет шито крыто.
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Илларионов: - чем больше Зеленский будет находится у власти , тем больше он нанесет ущерба Украине , он работает против Украины
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Илларионов - советник Путина.. А бывших советников у Путина не бывает Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7613
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Интресно, а «голубь мира»Сивохо до мамы в Донецк доехал ? Или в Киеве отсиживается 😀😀😀
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теперь представители Великого народа Лугандяо не смогут ездить за семками в Великую страну Донбасяо. Печалька.
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Мені використання доменних печей, в якості крематоріїв, сподобалось... Видно, хтось там читав корейську легенду: "В древні часи вороги захопили Корею. Всі повстання захлиналися в крові. І вирішили люди відлить такий дзвін, голос якого-б підняв весь народ. Зібрали бронзу, і майстер взявся за роботу. Одна відливка - дзвін тріснув. Друга - дзвін звучав глухо. Третя - ще щось не так. І сказав провидець: "Двін потребує живої крові відданої Кореї людини...". І кинулась розплавлений метал дочка майстра, і в дзвоні застиг її передсмертний крик... А дзвін підняв на бій народ, і вороги були подолані...".
От тільки одного "новороси-донбасіти" не допетрали - там у вогонь жива людина кинулася, а не смердячий труп... Тому у них, крім "бзда", нічого не вийде...
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Режим охлаждения при отливке был нарушен, вот трещины и шли.
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