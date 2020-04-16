 Оккупанты на Донбассе заблокировали движение между захваченными территориями из-за распространения коронавируса, - Минреинтеграции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции.

"В результате распространения эпидемии оккупационные администрации заблокировали движение между самими оккупированными территориями. Из-за ухудшения положения, по имеющейся информации, на одном из совещаний руководства ОРЛО даже рассматривалась возможность использования доменных печей Алчевского металлургического комбината в качестве крематория. В то же время движение через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы не прекращался", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что до последнего времени осуществлялись организованные перевозки лиц в Ростовскую область РФ для оформления российских паспортов. Эти лица были официально освобождены от необходимости 14 дней находиться в обсервации, в отличие от всех других категорий лиц, въезжающих в ОРДЛО.

"В период с 4 по 10 апреля только с Луганского автовокзала №1 специальными маршрутами к населенным пунктам Новошахтинск, Красный Сулин, Гуково и Донецк (Ростовская область) по паспортам отправлено почти 1500 человек, для чего было задействовано 35 автобусов. Однако, после того как у лиц, которые ездили по паспортам в четырех разных автобусах, обнаружили коронавирус, оккупационные администрации ОРЛО и ОРДО вечером 10 апреля синхронно объявили о прекращении этих поездок, начиная с 13 апреля.

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Таким образом, если в марте представители российских оккупационных администраций в Крыму, Севастополе и в ОРДЛО пытались распространять ложную информацию, что коронавирус якобы "завозят" из Украины, то сейчас они прямо и публично указывают на приезжих из России как на фактор опасности, ведь ситуация стремительно ухудшается и скрывать факты уже невозможно", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что "в то время как гражданское население ВОТ лишено надлежащей медицинской помощи, испытывает недостаток лекарств и средств индивидуальной защиты, в отношении воинских контингентов оккупационные администрации пытаются принимать усиленные профилактические меры. Однако, именно военные контингенты в настоящее время является фактором эпидемиологической угрозы".

Так, на территорию ОРДЛО на ротационной основе в течение марта-начале апреля было привлечено 120 специалистов-вирусологов из частей РХБЗ Южного военного округа Российской Федерации.

"Подконтрольные России военные подразделения в ОРДЛО, в Крыму и Севастополе переводятся на казарменный режим, ограничиваются контакты с членами семей, вводится запрет на получение первичной медицинской помощи в общественных больницах. Части российских военных, которые не задействованы в боевых мероприятиях, решением руководства разрешено на период до мая уехать из ОРДЛО в Российскую Федерацию. В ОРДО женщин, вовлеченных в подконтрольные России военные подразделения, освободили от должностных обязанностей и отправили на карантин домой", - сказано в сообщении.

Впрочем, как отмечается, в последние недели на территорию ОРДЛО массово возвращаются граждане, работавшие в Российской Федерации, в значительной мере - в Москве. Часть из них "трудоустраивается" в оккупационных военных контингентах, потенциально являясь носителями инфекции.