 С сегодняшнего дня на въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольно-пропускных пунктов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

"Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности. Норма по термометрии одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и более", - сказано в сообщении.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

- ул. Богатырская, 32-Е;

- просп. Броварской;

- ул. Бориспольское шоссе;

- просп. Академика Глушкова;

- шоссе Житомирское;

- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

- Днепровское шоссе;

- ул. Вышгородская, 83-А;

- 27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии она сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

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В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если у человека есть симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - сказано в сообщении.

В КГГА также напомнили, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

Кроме того, городская власть призывает киевлян не выходить из дома без необходимости, а Пасху встречать дома.

"Не стоит рисковать собственным здоровьем и безопасностью, а также здоровьем и жизнью своих близким. Эффективность противоэпидемических мероприятий и ограничений зависит от сознательного отношения каждого из нас", - сообщили в КГГА.

Напомним, что по состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.