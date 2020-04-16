 С сегодняшнего дня на въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольно-пропускных пунктов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.
"Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности. Норма по термометрии одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и более", - сказано в сообщении.
Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.
Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.
"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии она сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если у человека есть симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - сказано в сообщении.
В КГГА также напомнили, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.
Кроме того, городская власть призывает киевлян не выходить из дома без необходимости, а Пасху встречать дома.
"Не стоит рисковать собственным здоровьем и безопасностью, а также здоровьем и жизнью своих близким. Эффективность противоэпидемических мероприятий и ограничений зависит от сознательного отношения каждого из нас", - сообщили в КГГА.
Напомним, что по состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Но тест позитивный...
Сухі цихверки статистики, Алі...
Хто кого, куди тоді "запускав"?
Ідіоти з "зевлади", Алі, винні лиш в нагнітанні істерики через ЗМІ з приводу короновірусу.
А що буде,коли міста-сателіти(Борриспіль,Бровари,Васильків,Вишгород,Вишневе,Обухів)
також введуть контроль [Київській ОДА потрібно задуматись]
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
а он как проходит санобработку после контакта ?
возможно он носитель сам ?
ублюдочные падали, а если у человека другое заболевание,
то его в чумной барак, заразить и бабла слупить ?
Источник: https://informator.press/my-ne-budemo-pratsiuvaty-za-47-tysiach-hryven-khiba-tse-hroshi-suddi-v-ukraini-vlashtuvaly-bunt/?fbclid=IwAR3ERMalR87hOt3h-EYnDeAgqNB0UD_5QPu3U2g1HtF1q2Z3pGFNWhZ6Qi8
Знахабніла каста, яка живе в паралельній реальності. Вся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі, а судді? Оце так відкриття. 🤦♀
Ось ще один феєричний аргумент: Обмеження зарплати не узгоджується з гарантіями незалежності суддів. Тому "свавільно встановлювати або змінювати розмір в... Показати більше...