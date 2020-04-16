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 Киевские новости, Общество
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 С сегодняшнего дня на въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольно-пропускных пунктов

С 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

"Информация об исключительных условиях для проезда автомобилистов с номерными знаками АА и КА, которую  распространили некоторые СМИ, - не соответствует действительности. Норма по термометрии одинаково применяться ко всем легковым автомобилям с количеством лиц в салоне трое и более", - сказано в сообщении.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

- ул. Богатырская, 32-Е;
- просп. Броварской;
- ул. Бориспольское шоссе;
- просп. Академика Глушкова;
- шоссе Житомирское;
- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
- Днепровское шоссе;
- ул. Вышгородская, 83-А;
- 27 км Столичного шоссе.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. К этому времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги.

"Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии она сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы Киева готовы к приему "второй волны" больных коронавирусом, - КГГА

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и если у человека есть симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного", - сказано в сообщении.

С сегодняшнего дня на въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольно-пропускных пунктов 01

В КГГА также напомнили, что населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

Кроме того, городская власть призывает киевлян не выходить из дома без необходимости, а Пасху встречать дома.

"Не стоит рисковать собственным здоровьем и безопасностью, а также здоровьем и жизнью своих близким. Эффективность противоэпидемических мероприятий и ограничений зависит от сознательного отношения каждого из нас", - сообщили в КГГА.

Напомним, что по состоянию на 15 апреля в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3189390
 
 
 Топ комментарии
 
Спочатку запускають хворих на короновірус, а потім маємо хворих в Лаврі, 6 та 8 лікарні... Тепер коли повно хворих почали вимірювати температуру, яка не є визначенням хвороби?
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Подсказываю Витальке - надо установить блокпосты и между районами Киева, и на всех мостах- на въезде и на выезде. Проверять температуру, документы, багажники и карманы.
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Пускай ВРУ и прочим Кабминам меряют ректально хоть по 100 раз в день...
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
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А у Новинского 36.8°
Но тест позитивный...
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Спочатку запускають хворих на короновірус, а потім маємо хворих в Лаврі, 6 та 8 лікарні... Тепер коли повно хворих почали вимірювати температуру, яка не є визначенням хвороби?
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"У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа.В 2019 році від цих хвороб в Україні у січні померли 908 осіб."(©)
Сухі цихверки статистики, Алі...
Хто кого, куди тоді "запускав"?
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Ваша зевлада з "новими обличчями". Нагадую, що я з тобою не розмовляю.
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В січні 2019-го "зевлада"?
Ідіоти з "зевлади", Алі, винні лиш в нагнітанні істерики через ЗМІ з приводу короновірусу.
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Объясните логику. Зачем проверять на ВЪЕЗД в зону, где уровень заражения повышен? Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів - Цензор.НЕТ 1368Так работают мозги боксёра?
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Повністю підтримую.Була б логіка,коли перевіряли на виїзді або в обох напрямках
А що буде,коли міста-сателіти(Борриспіль,Бровари,Васильків,Вишгород,Вишневе,Обухів)
також введуть контроль [Київській ОДА потрібно задуматись]
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А если двое едут, то вируса по определению быть не может.
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Цель только создать дополнительные неудобства, может кто то лишний раз не поедет. Контролировать въезд и выезд + 1-го человека в машине, движение вообще станет. Ну или пока просёлки не накатают.
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Вы поклонник главного боксера Украины зеленского?
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Короновирусный фейк первым запустил в Украине житель Черновицкой области,который со своей женой через Румынию попал в Италию 19 февраля.Интересно он рассказал как его лечили итальянцы с 21 февраля.Жена не заболела ,а он в первый день температурил 37,1.Потом его на несколько дней поместили в отдельную палату.перечитал его басню раза 3.А с 23 февраля кремлевские пропагандоны начали лепить правду о коронавирусе.
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Жена его должна была заболеть,дедуля.соображалку включи хоть на миг.
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Швейцарские медики утверждают,что нет никакого коронавируса,что есть правда.
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А что по этому поводу говорят британские ученые ?
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Пускай ВРУ и прочим Кабминам меряют ректально хоть по 100 раз в день...
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
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палицай имеет право на проведение медобследования пассажира ?
а он как проходит санобработку после контакта ?
возможно он носитель сам ?
ублюдочные падали, а если у человека другое заболевание,
то его в чумной барак, заразить и бабла слупить ?
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Так отож. Потому и вопрос "до контакта". Со мной конкретно. Или с тобой. Или ещё кем.
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"Ми не будемо працювати за 47 тисяч гривень. Хіба це гроші?": судді в Україні влаштували бунт

Источник: https://informator.press/my-ne-budemo-pratsiuvaty-za-47-tysiach-hryven-khiba-tse-hroshi-suddi-v-ukraini-vlashtuvaly-bunt/?fbclid=IwAR3ERMalR87hOt3h-EYnDeAgqNB0UD_5QPu3U2g1HtF1q2Z3pGFNWhZ6Qi8Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів - Цензор.НЕТ 1723
Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів - Цензор.НЕТ 8713

Знахабніла каста, яка живе в паралельній реальності. Вся країна затягнула паски, хто чим може допомагає медикам, а судді посміли заявити, що обмеження на час карантину зарплати до 47 тисяч грн на місяць є неприпустимим. Бо вони, бачите, "на передньому краї боротьби з інфекцією". Хм, не лікарі, а судді? Оце так відкриття. 🤦‍♀
Ось ще один феєричний аргумент: Обмеження зарплати не узгоджується з гарантіями незалежності суддів. Тому "свавільно встановлювати або змінювати розмір в... Показати більше...
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як для чого.. вдячних киян має стати в рази більше.. Віталік піклується про них аж дим йде а вибори мера вже близько
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І будуть ставити клізму!!! 30 млрд. треба якось відмити!
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З київськими номерами, кажуть, без клізми.
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Подсказываю Витальке - надо установить блокпосты и между районами Киева, и на всех мостах- на въезде и на выезде. Проверять температуру, документы, багажники и карманы.
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Обязательным условием для самоизолированых монахов-отшельников церкви великого Царства ужасного Ковида,решивших покинуть свои кельи-квартиры что бы прикоснуться к святым местам где ступала нога великого пророка Ляшка является непременная остановка и ритуал измерения температуры возле святых мест КПП. Паломникам без маски и без запаха благовоний антисептика,придется отдать подношение святым воинам церкви,полицаям,в виде штрафа.
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