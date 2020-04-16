EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Здоровье
  214  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (3106) беременность (40) ЦОЗ (97) COVID-19 (3896) коронавирус (2607)

 Самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом: в ЦОЗ рассказали, как действовать беременным с симптомами COVID-19

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"Беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онкозаболеванием, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное", - сказано в сообщении.

Сообщается, что сейчас зафиксировано только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам

Женщине с симптомами, свидетельствующими о COVID-19, следует самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом. Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.

Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь:

- экспрес-тесты на новый коронавирус и грипп;
- пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой;
- контейнеры для их транспортировки.

Отмечается, что выбирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, которая требует немедленного родоразрешения.

Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегать общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению.

Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом: в ЦОЗ рассказали, как действовать беременным с симптомами COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189388
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так правильно по мнению регента ляшка. а как с точки зрения здравого смысла?
 показать весь комментарий
 
 
Це саме з тим сімейним лікарем, який був створений реформою Супрун?
 показать весь комментарий
 
Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты (СИЗ).
-------------------------------------------------------------------------------------
Це в ті засоби захисту, які передали нам із СА як благодійність, бо купити їх не могли?
 показать весь комментарий
 
это те, которые в джипы (?) грузили и увозили в неизвестном направлении Самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом: в ЦОЗ рассказали, как действовать беременным с симптомами COVID-19 - Цензор.НЕТ 6525
 показать весь комментарий
 
Це я не знаю. Нехай цим займеться ДБР замість розслідування справи Захарченка.
 показать весь комментарий
 
Заканчивался второй месяц эпидемии короновируса в стране, а зеленые мрази только сейчас раздуплились, что и беременные тоже могут подхватить эту болезнь
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх