 Дело Чорновол передали в Киевское управление ГБР как несвязанное с превышением полномочий правоохранителями, - Соколов

Об этом заявил в интервью Украинской правде и.о. директора ГБР Александр Соколов, информирует Цензор.НЕТ.

"Было принято решение процессуальным руководителем выделить именно этот эпизод по поджогу в Киевское теруправление ГБР. В постановлении было написано, что этот эпизод "не связан с превышением полномочий правоохранительными органами", - сказал Соколов.

Он отметил, что все дела Майдана связаны с превышением правоохранителями своих полномочий и убийствами активистов.

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"В данном эпизоде ​​нет правоохранителей, нет подавления активистов, а есть наоборот ситуация, когда погиб человек, который не принимал участия в протестах", - пояснил Соколов.

По его словам, именно он ведет всю работу в ГБР с управлением по делам Майдана, подчеркнув: первый заместитель директора Александр Бабиков не имеет к этому отношения.

"Бабиков не общается со следователями, не видит дел - это принципиально. И я объясню почему. Если он это сделает - об этом сразу все узнают. Там ребята в управлении Майдана неплохие, но они специфичны. Они шесть лет занимались одними и теми же делами, они знают всех журналистов, всех активистов, всех-всех. То есть я, если честно, не понимаю, как Бабиков - чтобы об этом никто не узнал - может вызвать кого-то и сказать: "Ты смотри туда, а туда не смотри", - уточнил Соколов.

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

15 апреля Чорновол сообщила, что по итогам суда об избрании меры пресечения осталась "полностью свободной". В то же время, ей отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.

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