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 Экономика, За рубежом
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 В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира

Финансовые представители "Группы 20" приняли решение о приостановлении выплат по обслуживанию долгов для беднейших стран мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, решение будет действовать с 1 мая до конца года.

Отмечается, что предложение о приостановлении "бремени задолженности" открыто для самых бедных и наименее развитых стран мира (по определению Всемирного банка и ООН) до тех пор, пока они погашают долг ВБ и МВФ.

Инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса, которая толкает мир к глубочайшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики 5 триллионов долларов

Напомним, по прогнозам МВФ, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится из-за последствий пандемии с 2,9% по итогам прошлого года до "минус" 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не обойдет и наиболее развитые экономики мира, в том числе, США, Китай, страны Европейского союза. При этом Украину также ожидает серьезное снижение реального ВВП - до "минус" 7,7% по итогам 2020 года, прогнозируют в МВФ.

Исполнительный совет МВФ также утвердил "облегчение бремени задолженности" для 25 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3189386
 
 
 Топ комментарии
 
Огласите весь список, пожалуйста...... В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 9500
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Выше огласил хотя не редактор и автор статьи В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 6402
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ps Да чё там мелочиться, всей БАНДЫ G20 В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 857
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Пока на дворе апрель, можно предположить, что это касается в первую очередь США , а также других членов G7В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 105
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Огласите весь список, пожалуйста...... В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 9500
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Выше огласил хотя не редактор и автор статьи В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 6402
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свои упоротые фантазии можешь не оглашать, свинорус
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Маску хоть умеешь носить ушлёпок или ты её редко надеваешь потому что табло и так не фотогеничное и похож в ней на клоуна, а ты вообще и есть по ходу грустный апрельский клоун с маской надетой на табло, по которому надо однажды хорошо настучать и исправить носик за дистанционную лихую диванную смелость, незаслуженно и криво оскорблять форумчан
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мОЛДОНЕСКУ ты огуццы солёные с банки не ешь бо голова дурная в банку не помещается или рассол глаза щиплет В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 403 В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 6830 а вообще ты идиот причём редкий бообабовый
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у него по ходу 0,73% мозга развито от общей массы у волка и то куда больше, а до молдонеску ему как пешком до марса В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 1939
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Ты не далёкий с полным отсутствием чувства юмора и у тебя в апреле происходит обострение в той части мозга которая отвечает за эту важную функцию , советую записаться и походить на занятия к кинологу В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 5665 ,что бы избавиться от волчих повадок и так сказать как можно более очеловечеться В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира - Цензор.НЕТ 5665
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А яйцепадучий овоч говорив, що вовки є благородними тваринами🧐
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Если вспомнить, что 26 марта лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики более $5 трлн., то они возглавлять должны этот список по-любому.
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М'ясокомбінат зебілам заявок не надсилав
https://m.youtube.com/watch?v=DObcv8cWxuc
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Ну Украина то страна богатая, потому ее в списке нет.
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зеленой сопле сможет прийти в голову войти в этот список.
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Всі це знають, тому нас там і нема. Й не з'явимось, бо ми -- дурнІ, а не бідні: 5 лет санкций ЕС: тающие миллионы Януковича
"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."
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Ну некому у нас расследовать финансовые преступления. И не потому что не хотят, просто НЕ УМЕЮТ.
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Зате брати кредити "умеют"... Якщо повернути вкрадені овочем гроші, то самі почнемо взичати гроші іншим країнам... Дуже жаль, що Кузьма помер, так і згадується його пісня про "країну-руїну"...
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Еще при Ющенко пришлось как-то столкнуться с так называемыми следователями налоговой милиции. От впечатлений отходила долго. Слушал меня с тоской в глазах и больше не объявлялся.
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Йой.. Ірадо, я собі бачу, що Ви така собі тендітна жіночка, а Ви таке розповідаєте...
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Круто! А мене вони позичили принтер та роздрукували мені весь лазерний картридж, а потім нічого не знайшли і я заправляв його власним коштом 🙄
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Мне повезло больше - про нас забыли и больше не показывались. Может просто решили сберечь свою нервную систему.
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Украина в этот список не входит - взыщут долги по полной. Не может страна относиться к бедным, в которой чиновники, депутаты, судьи, прокуроры, и пр. ******** приобретают авто за пол-миллиона или дом в Испании, устраивают днюхи своим ****** в европе по лимону $$. Нищее, обворованное население не в счет, раз всё это позволяет.
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Ну вот надо было этому Зебилу ляпать языком что эпоха бедности в Украине закончилась еще 21 апреля прошлого года?
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"Талоньі на галоші не самі галоші". Заморозять країни, а не борги!
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