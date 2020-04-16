 В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, решение будет действовать с 1 мая до конца года.

Отмечается, что предложение о приостановлении "бремени задолженности" открыто для самых бедных и наименее развитых стран мира (по определению Всемирного банка и ООН) до тех пор, пока они погашают долг ВБ и МВФ.

Инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса, которая толкает мир к глубочайшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G20 договорились выделить на поддержку мировой экономики 5 триллионов долларов

Напомним, по прогнозам МВФ, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится из-за последствий пандемии с 2,9% по итогам прошлого года до "минус" 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не обойдет и наиболее развитые экономики мира, в том числе, США, Китай, страны Европейского союза. При этом Украину также ожидает серьезное снижение реального ВВП - до "минус" 7,7% по итогам 2020 года, прогнозируют в МВФ.

Исполнительный совет МВФ также утвердил "облегчение бремени задолженности" для 25 стран.