 В G20 договорились до конца года заморозить долги беднейших стран мира

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, решение будет действовать с 1 мая до конца года.
Отмечается, что предложение о приостановлении "бремени задолженности" открыто для самых бедных и наименее развитых стран мира (по определению Всемирного банка и ООН) до тех пор, пока они погашают долг ВБ и МВФ.
Инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса, которая толкает мир к глубочайшей рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов.
Напомним, по прогнозам МВФ, показатель роста глобальной экономики в целом резко снизится из-за последствий пандемии с 2,9% по итогам прошлого года до "минус" 3,0% в конце нынешнего. Ожидается, что экономическое падение не обойдет и наиболее развитые экономики мира, в том числе, США, Китай, страны Европейского союза. При этом Украину также ожидает серьезное снижение реального ВВП - до "минус" 7,7% по итогам 2020 года, прогнозируют в МВФ.
Исполнительный совет МВФ также утвердил "облегчение бремени задолженности" для 25 стран.
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"Эти деньги могут быть конфискованы и переданы Украине лишь после того, как в украинских судах будет доказано нелегальное происхождение средств. До сих пор, однако, ни одно из дел не было расследовано до конца и передано в суд. Во многих случаях, как показывает проведенный DW анализ судебных решений, украинские следователи обращались в суд за разрешением на доступ к банковским документам за границей лишь спустя два-три года после блокировки счетов людей из санкционного списка.
Однако из-за затягивания расследования в Украине санкционный список ЕС за пять лет сократился на треть."