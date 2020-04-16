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 Политика Украины
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Все про:ГБР (1151) Бабиков (34) Соколов Александр (7)

 Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов

Первый замдиректора Госбюро расследований Александр Бабиков, представлявший в суде интересы беглого экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.

Об этом исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Рада назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора, полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто отзовет, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. И.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого", - заявил Соколов.

В то же время, по истечении 60-дневного срока Бабиков станет и.о. директора ГБР также на два месяца, если не выберут других заместителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семьи Героев Небесной Сотни требуют уволить первого замглаву ГБР Бабикова

Соколов отметил, что намерен принять участие в открытом конкурсе на должность руководителя ГБР, когда его объявят.

Напомним, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков 20 января стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.

Также читайте: НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3189385
 
 
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Всё это имеет шансы окончиться большой кровью, увы.
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Навіть можна говорити, що вони все для того роблять. Не буває співпадінь у такому, якщо зевлада провокує народ там, де можна було не провокувати.
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Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов



будет готовить посадочную площадку для верталета ростовскаго беглого шефа
там, гиде она и была назначена - в ПАРКОВОМ!!

от соевое дерьмо натворило дел за 5 лет в кресле президента,

что и через 100 лет вспомнят

ахахаха


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Януковичу Ермак уже шьёт красный ковёр ?
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Вот почему Зеленский так старательно избегает давать интервью украинским журналистам. Не считая идиотского марафона,суть которого можно было уложить в 30 минут. Вот выходит верхоглавком и его спрашивают-а почему назначили адвоката Януковича, а почему подписываете с боевиками соглашения,а почему Центрэнерго в 19 было прибыльным,а когда его отдали Коломойскому стало глубоко убыточно?
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А потім зебіли на кожній гілці усіх переконують, що між Порошенко і Зе нема різниці та винний лише Порох!
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Таких анекдотов еще не было - сам на себя написал приказ о назначении! Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 637
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Если это произойдет, то останется только выслать приглашение Овощу и Азирову. Экс-адвокат Януковича Бабиков может стать исполняющим обязанности директора ГБР, - и.о. главы Бюро Соколов - Цензор.НЕТ 1088
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