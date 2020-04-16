 Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, встречу посвятят координации усилий по борьбе с коронавирусом.
Отмечается, что в G7 входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия - все они серьезно пострадали от эпидемии.
Видеоконференция станет продолжением общения 16 марта, когда лидеры "Группы семи" впервые встретились в таком формате, чтобы обсудить усилия по борьбе с коронавирусом.
Напомним, Дональд Трамп председательствует в G7 и планировал провести нынешний саммит в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне.
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией
Про це повідомляє Obozrevatel із власних джерел.
«У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів»,- йдеться у повідомленні.
Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі.
Станом на 9 ранку 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 392 людей, що є антирекордом за весь час пандемії в Україні.
Отже, коронавірус в Україні вже виявлено у 3764 людей. На сьогоднішній день від коронавірусу вже померли 108 українців, 143 пацієнти одужали.
Загалом кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 млн, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб.