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 Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции

Президент США Дональд Трамп проведет видеоконференцию с лидерами "Группы семи".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, встречу посвятят координации усилий по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что в G7 входят США, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия - все они серьезно пострадали от эпидемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приветствуем закон о запуске рынка земли в Украине и принятие закона о банках, - послы G7

Видеоконференция станет продолжением общения 16 марта, когда лидеры "Группы семи" впервые встретились в таком формате, чтобы обсудить усилия по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Дональд Трамп председательствует в G7 и планировал провести нынешний саммит в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне.

Источник: https://censor.net.ua/n3189384
 
 
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Украине то что до этого?
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией
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Она там явно случайно и несправедливо , но это походу заслуга итальянской мафии и Коза Ностры Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 8053
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Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Obozrevatel із власних джерел.

«У всього персоналу неврології, кардіології та терапії підтвердили наявність коронавірусу після ПЛР-тестів»,- йдеться у повідомленні.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки що невідомі.

Станом на 9 ранку 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили коронавірус у 392 людей, що є антирекордом за весь час пандемії в Україні.

Отже, коронавірус в Україні вже виявлено у 3764 людей. На сьогоднішній день від коронавірусу вже померли 108 українців, 143 пацієнти одужали.

Загалом кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 2 млн, від інфекції померли понад 126 тисяч осіб.
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ну і як оце в лікарні ходити? Хіба щоб заразитись. Медики - головні розносчики вірусу, бо постійно з ним в контакті. А вони тренингу з безпеки ніколи не проходили. Противогаз на ніс не вміють начепити, не те що захиститися від вірусу.
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А у медиків нема протигазів! Тому не треба чіпляти те, чого нема🤗
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Объясни ему что противогаз полезная штука, но не в данном случае и больше подходит для захода в канализацию или в задымлённое помещение иногда" красивым" невестам в первую брачную ночь особенно если выдавали замуж за деньги и нахрен не нужна врачу ,ведь ты же бывший военный и не раз бегал в полной экипировке на плацу Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 2530
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А ще як закрутиш той фільтр протигазу, то голова стає ватною, нема чим дихати і хочеться голосувати за Зе🐸🧟
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Нема за що! У купі з випадками інфікування в Києво-Печерській Лаврі, хворими Олександрівської та 8 лікарні...в Києві жопа!
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Так а главного звать будут на сходку? Ну вы поняли....
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Главные в смысле члены ж-семей на сходках не присутствуют ни когда ,но зато решают и играют миром
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Ясно одне - раз український народ до цих пір не зміг вигнати від себе оте опудало, що називає себе владою - то з епідемією буде справитись тяжко. Хіба, як завжди, пронесе, як від проносу.
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