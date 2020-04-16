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 Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные злоупотребления директора государственного предприятия из Черкасс, входящего в структуру Национальной академии аграрных наук и являющегося объектом критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил продажу зерновых культур вне товарной биржи. Он реализовывал коммерсантам сельскохозяйственную продукцию сразу после сбора урожая с полей по заниженной стоимости.

Правоохранители задокументировали, что в течение 2017-2018 годов директор госпредприятия заключил ряд незаконных договоров на реализацию более 5000 тонн зерновых культур четырем частным предприятиям. Из-за действий должностного лица экономическим интересам государства нанесен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Разоблачение правонарушителя проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3189382
 
 
 Топ комментарии
 
Таке було при Завгарові, коли він став прем"єром. Зерно вивезли ще до Нового року, а потім закупляли в Канадії.
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какому крестьянину? какой-то безмозглый академик с купленным дипломом - типа тупого клоуна зеленского, но в академии наук.
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У СН, бо у них всі крадії у законі. Ви знали відповідь.
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А потім не буде в Україні вистачати хліба, тому такі дії не є простим економічним злочином.
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Таке було при Завгарові, коли він став прем"єром. Зерно вивезли ще до Нового року, а потім закупляли в Канадії.
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Зараз його люди при владі, які враховують помилки яйцепадного завгара і крадуть по новому з новими мордами в намордниках.
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Что, разве Академии наук занимаются продажами? Трындец, а не государство.
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У вас церковь занимается продажей сигарет, а МИД кокаина.
Так шо?
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У нас, в Украине, церковь таким не занимается. А у вас, в дебилистане, хер со лба растет.
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Подходит на должность Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ...
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Продать зерно по заниженной цене - тюрьма, по завышенной - еще хуже! Куда податься бедному крестьянину? Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2802
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какому крестьянину? какой-то безмозглый академик с купленным дипломом - типа тупого клоуна зеленского, но в академии наук.
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У СН, бо у них всі крадії у законі. Ви знали відповідь.
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))) зверніть увагу - "куда податься бедному крестьянину" Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5866

(кудой крестьянину-та податься? А лапти обуть, щей похлебать, попрощаться с избою - да из родной деревни податься в партию СН...)
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