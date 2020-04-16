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 Политика Украины
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 Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий

На новом ресурсе, среди прочего, размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах в этом году, ВНО и вступительной кампании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО-2020 состоится по одному из двух подготовленных сценариев, - и.о. министра образования Мандзий

На сайте также есть полезная информация для педагогов - по режиму работы, зарплате, отпуске, аттестации, заполнении классных журналов, инструментах для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. С тех пор введен карантин в учебных заведениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля, - и.о. министра образования Мандзий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3189381
 
 
 Топ комментарии
 
Чтоб таскать не на горбу
Я купил себе арбу.
Всех катаю не грублю
Одно место по рублю.
Ехал раз издалека
Купил в помощь ишака
Но немного просчитался.
Ишак хилым оказался.(с)
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Я впевнений, що Міносвіти не володіє повною інформацією щодо дистанційного навчання та роботи закладів освіти у таких умовах карантину.
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Виконавчий орган Європейського cоюзу пропонує стратегію виходу країн-членів із режиму пов'язаних із коронавірусною інфекцією обмежень та відновлення нормальної діяльності.

План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов'язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.

На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.

Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів - уже із завтрашнього дня.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-coronavirus-es-plan-vyhodu-z-rezhymu-obmezhen/30557789.html
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То може для початку дітей почнете вчити, як треба, га?
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Я впевнений, що Міносвіти не володіє повною інформацією щодо дистанційного навчання та роботи закладів освіти у таких умовах карантину.
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А Міносвіти є до того справа, Хасане? Навіть до, чи після карантину?
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Звичайно, що вони повинні керувати цим процесом. Навіть я чув про їхні розпорядження з цього приводу, але система освіти виявилася до дистанційної роботи не готовою! У таких випадках знімають міністрів.
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А чому вона мала бути до цього готовою? Якщо налагодити навчання (тим більш онлайн) належним чином, то в "рєпєтіторах" не буде потреби.
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Тому, що частково ця система працювала до початку карантину і був час для відпрацювання в цілому системи дистанційного навчання. Це цілий комплекс проблем, які починають вирішувати викладачі, професори, вчителя... Як бачимо, що онлайн уроки йдуть з помилками, програми дистанційного навчання студентів мають ряд недоліків, викладачі не вміють користуватися цими програмами, а частина не має своїх комп'ютерів...
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До того как они влезли, передачи для школьников были грамотнее. Хоть бы посмотрели как это делать надо. Или нормальных педагогов пригласили. А не блатных.
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Для того, щоб запросити нормальних педагогів треба їм самим бути нормальними. Усі викладачі та педагоги є розумними людьми та психологами (інші там не виживають) тому вони не хочуть працювати поруч з тими, хто їх підставляє та зіпсує репутацію.
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Живем в дурдоме, в который страна превратилась всего за год. Полно было недочетов и до этого, но сейчас это просто край.
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Виконавчий орган Європейського cоюзу пропонує стратегію виходу країн-членів із режиму пов'язаних із коронавірусною інфекцією обмежень та відновлення нормальної діяльності.

План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов'язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.

На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.

Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів - уже із завтрашнього дня.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-coronavirus-es-plan-vyhodu-z-rezhymu-obmezhen/30557789.html
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Ну да, нужна реформа. Перзиденту пора учиться. Первый раз в первый класс. А ишаки вообще обучаемые?
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Чтоб таскать не на горбу
Я купил себе арбу.
Всех катаю не грублю
Одно место по рублю.
Ехал раз издалека
Купил в помощь ишака
Но немного просчитался.
Ишак хилым оказался.(с)
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Є таке туркменське прислів'я.
У перекладі на мокшаноболгарську звучить так:
"Когда верблюдьі не идут и дело худо,
Как правило, сначала бьют переднего аерблюда".
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Кони уже ржут с ваших обучающих роликов по ТВ. Сидели бы лучше, не отсвечивали.......
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