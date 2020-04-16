 Минобразования запускает ресурс для обнародования ключевых изменений, внедренных из-за карантина, - Мандзий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.
На сайте также есть полезная информация для педагогов - по режиму работы, зарплате, отпуске, аттестации, заполнении классных журналов, инструментах для дистанционного обучения и тому подобное. Кроме этого, собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.
В случае изменения режима карантина или принятия новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.
Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. С тех пор введен карантин в учебных заведениях.
План, оприлюднений Єврокомісією 15 квітня, пропонує спільні критерії для всієї Європи, але вони не є обов'язковими для країн-членів. Кожна країна ЄС може самостійно вирішити, як і коли виходити з режиму обмежень.
На думку комісії, 27 держав ЄС повинні відповідати трьом вимогам, серед яких зменшення поширення вірусу впродовж тривалого періоду та достатня кількість лікарняних ліжок та місць у палатах інтенсивної терапії. Комісія зазначила, що ефективне виявлення хвороби через масове проведення теств також є визначальним.
Деякі країни-члени, зокрема, Австрія та сильно вражена COVID-19 Іспанія, вже почали скасовувати деякі обмеження. Німечина 15 квітня оголосила про відновлення роботи шкіл із травня, в частини непродовольчих магазинів - уже із завтрашнього дня.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-coronavirus-es-plan-vyhodu-z-rezhymu-obmezhen/30557789.html
Я купил себе арбу.
Всех катаю не грублю
Одно место по рублю.
Ехал раз издалека
Купил в помощь ишака
Но немного просчитался.
Ишак хилым оказался.(с)
У перекладі на мокшаноболгарську звучить так:
"Когда верблюдьі не идут и дело худо,
Как правило, сначала бьют переднего аерблюда".