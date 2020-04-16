 В Италии вторую неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях

Такие данные привел глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. За последние сутки их стало меньше на 107 человек.
Уменьшается также количество новых случаев коронавируса и смертей от него, хотя этот показатель еще остается высоким. Так, за минувшие сутки в Италии умерли от коронавируса 578 человек (ранее их было 602). Общее количество смертей от коронавируса достигло 21 645.
За 15 апреля новых больных зафиксировали 2 667, тогда как вчера было 2 972. В Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных крайне низкий: 827 человек в сутки.
Сейчас в Италии 105 418 человек имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 - госпитализированы.
Напоминаем, по состоянию на утро 15 апреля во мире 2 млн и 65 человек заразились коронавируса SARS-CoV-2. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 - выздоровели.
- 2482 men (15.04.2020). -28 529 (total).
Чyшb. Биофизик - не doctor.
Это радует
А корону - ну, так без нее уже было не обойтись(((
Потому что "выбрали" пустой мешок
АЛИ!!! "Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!"(с)
Это сделало мой вечер ( почти ночь)
СПАСИБО!
или плохая??
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"Адвокат из Гейдельберга Беате Банер (Beate Bahner) заявила, что меры по защите от короновируса неконституционны. Она описала правила карантина как «самый большой юридический скандал, который когда-либо случался в Федеративной Республике Германии». Бахнер подала иск, но Федеральный конституционный суд отклонил ее срочную просьбу. По сообщению "Rhein-Neckar-Zeitung", Бахнер находится в психиатрической больнице с вечера воскресенья. https://www.n-tv.de/der_tag/Klage-gegen-Corona-Regeln-Anwaeltin-in-Psychiatrie-eingewiesen-article21711972.html.
Как стало известно в субботу швейцарский врач и критик антикоронных мер Dr. Биндер арестован полицейским спецназом и отправлен в психиатрическую больницу.
Вот такая она, эпидемия...