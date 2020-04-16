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 За рубежом, Здоровье
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 В Италии вторую неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях

В Италии количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, рекордно снизилось и составляет 3 079 человек.

Такие данные привел глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. За последние сутки их стало меньше на 107 человек.

Уменьшается также количество новых случаев коронавируса и смертей от него, хотя этот показатель еще остается высоким. Так, за минувшие сутки в Италии умерли от коронавируса 578 человек (ранее их было 602). Общее количество смертей от коронавируса достигло 21 645.

За 15 апреля новых больных зафиксировали 2 667, тогда как вчера было 2 972. В Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных крайне низкий: 827 человек в сутки.

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Сейчас в Италии 105 418 человек имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 - госпитализированы.

Напоминаем, по состоянию на утро 15 апреля во мире 2 млн и 65 человек заразились коронавируса SARS-CoV-2. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 - выздоровели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189380
 
 
 Топ комментарии
 
Не такий страшний короновірус,як кіт в мішку. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4274
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Дай Бог нам цю короновану паскуду з мінімальними втратами пройти.
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Мабуть, таким чином від нас Земля так якось чиститься, бідна, бо найстрашніший вірус на планеті це ми й є...
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можливо один з найнебезпечніших хижаків за усю історію..+ розповсюджує інвазивні види..але якщо не жити за правилами ******** маркетингової філософії (жери більше, міняй частіше..), то шанс у планети таки є..
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Так не буває, щоб так швидко все почало скорочуватися!
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Биофизик Феликс Шолькманн продемонстрировал, что в США (как и в остальном мире) экспоненциально растет не количество «зараженных» людей, а количество тестов. Число «инфицированных» людей по отношению к количеству тестов остается в основном постоянным (колеблется от 10 до 20%), что опровергает наличие вирусной эпидемии
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*что опровергает наличие вирусной эпидемии*

- 2482 men (15.04.2020). -28 529 (total).
Чyшb. Биофизик - не doctor.
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Леночка, хорош фейкать, в Милане 60 км от Бергамо, не понимают, почему к ним столько мирового внимания, все живы здоровы, никто не болеет, транспорт как обычно, карантин для красоты
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Вы низовой пожар в лесу наблюдали? Вот он недавно пылал, но догорела хвоя и уже еле тлеет...
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Дай Бог нам цю короновану паскуду з мінімальними втратами пройти.
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Минемо, куди ми подінемося, але в нас є своя, курва, "національна"...
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Но изо всех сил старается напялить на себя корону.
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Не такий страшний короновірус,як кіт в мішку. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4274
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А ти прикинь ми отримали і короновірус і кота в мішку !
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Сначала кота ..., вернее мешок ( кота там и не было - только блохи)
А корону - ну, так без нее уже было не обойтись(((
Потому что "выбрали" пустой мешок
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Коти теж заражаються короновірусом. Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!
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В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4716
АЛИ!!! "Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!"(с)
Это сделало мой вечер ( почти ночь)
СПАСИБО!
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Сдохнем в объятиях Карантина и Самоизоляции В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 7598Почему Швеция не в карантине? Потому что не было решения Медицинской коллегии Швеции о Пандемии.Правительство и Король Швеции не имею права лбъявлять карантин или Самоизоляцию.Следовательно,никакого КоронвиРУСа нет в природе. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4104
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В Швеции уже умерло от короны 1000 человек... О так то... ******** они с карантином и получили по самые помидоры...
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Зато в италии смотрю карантин существенно уменьшил количество жертв 😎
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И с этих тысячи 80% это люди Овер 70лет. Ещё загадка какая там основная причина смерти!
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И тебя нет, ты просто голимый бот срущий за гывныки с утра до вечера не вынимая языка из промежности Пытра Парашенко
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Давай еще батьку в пример или скрепы не позволяют?
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это для нас хорошая новость?
или плохая??
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для реанімацій - новина хороша, а в моргах не вистарчає полок для бувших клієнтів реанімацій В Італії другий тиждень знижується кількість хворих на коронавірус у реанімаціях - Цензор.НЕТ 4001
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На еду

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.Главное Верить в тиливизирВ Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 6082 Через месяц буде ржать сами с себя и Карантина виРУСного В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 7207
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Ты, по всей видимости, за Порошенко голосовал...?)
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Оно не отвечает на столь сложные вопросы 😄
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А ты, судя по вопросу, видимо, за клоуна ?
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Ты тоже обеими руками за правильный шведский путь...? )
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Их нравы или чем Украина отличается от стран с устоявшейся демократией. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 250
"Адвокат из Гейдельберга Беате Банер (Beate Bahner) заявила, что меры по защите от короновируса неконституционны. Она описала правила карантина как «самый большой юридический скандал, который когда-либо случался в Федеративной Республике Германии». Бахнер подала иск, но Федеральный конституционный суд отклонил ее срочную просьбу. По сообщению "Rhein-Neckar-Zeitung", Бахнер находится в психиатрической больнице с вечера воскресенья. https://www.n-tv.de/der_tag/Klage-gegen-Corona-Regeln-Anwaeltin-in-Psychiatrie-eingewiesen-article21711972.html. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 250

Как стало известно в субботу швейцарский врач и критик антикоронных мер Dr. Биндер арестован полицейским спецназом и отправлен в психиатрическую больницу. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 250
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Никита,не валяй микитку. А лучше сдрысни за поребрик
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В Черновицкой области 15 апреля коронавирус обнаружили у четырех священников. Один из них заявил, что уже завтра будет проводить службу в храме, потому что не доверяет результатам лабораторного исследования.
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Та не,лапоть мокшанский-твой,исконно срюцкий.
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Ці макарони там і досі всі цілуються та сплять під однією ковдрою? Де хоч одна італійська перехворівша та одужавша? Щось ці італійці мутять з самого початку епідемії. Не вірю я циганам ще з дитинства.
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Где эта делась? " Я сама - итальянка..." В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 2526
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Насколько мне известно, в Италии от коронавируса умерло только 3 украинца. 3! Это из многих тысяч там живущих! В Испании не слышал ни об одном. А здесь их не меньше, чем в Италии.
Вот такая она, эпидемия...
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Цензор, что значит "снижается количество больных"? Куда их увозят и где закапывают ?
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Почему сразу 'закапывают'? Больные выздоравливают
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