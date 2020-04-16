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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Пожары в зоне ЧАЭС Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом, Здоровье
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 В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях

В Италии количество пациентов с коронавирусом, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, рекордно снизилось и составляет 3 079 человек.

Такие данные привел глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. За последние сутки их стало меньше на 107 человек.

Уменьшается также количество новых случаев коронавируса и смертей от него, хотя этот показатель еще остается высоким. Так, за минувшие сутки в Италии умерли от коронавируса 578 человек (ранее их было 602). Общее количество смертей от коронавируса достигло 21 645.

За 15 апреля новых больных зафиксировали 2 667, тогда как вчера было 2 972. В Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных крайне низкий: 827 человек в сутки.

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Сейчас в Италии 105 418 человек имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 - госпитализированы.

Напоминаем, по состоянию на утро 15 апреля во мире 2 млн и 65 человек заразились коронавируса SARS-CoV-2. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 - выздоровели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189380
 
 
 Топ комментарии
 
Дай Бог нам цю короновану паскуду з мінімальними втратами пройти.
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Так не буває, щоб так швидко все почало скорочуватися!
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Мабуть, таким чином від нас Земля так якось чиститься, бідна, бо найстрашніший вірус на планеті це ми й є...
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можливо один з найнебезпечніших хижаків за усю історію..+ розповсюджує інвазивні види..але якщо не жити за правилами ******** маркетингової філософії (жери більше, міняй частіше..), то шанс у планети таки є..
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Так не буває, щоб так швидко все почало скорочуватися!
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Вы низовой пожар в лесу наблюдали? Вот он недавно пылал, но догорела хвоя и уже еле тлеет...
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Дай Бог нам цю короновану паскуду з мінімальними втратами пройти.
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Минемо, куди ми подінемося, але в нас є своя, курва, "національна"...
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Не такий страшний короновірус,як кіт в мішку. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4274
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А ти прикинь ми отримали і короновірус і кота в мішку !
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Сначала кота ..., вернее мешок ( кота там и не было - только блохи)
А корону - ну, так без нее уже было не обойтись(((
Потому что "выбрали" пустой мешок
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Коти теж заражаються короновірусом. Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!
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В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4716
АЛИ!!! "Я вчора годував кота в Солом'янському районі, який тримав зі мною дистанцію більше двох метрів!"(с)
Это сделало мой вечер ( почти ночь)
СПАСИБО!
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Сдохнем в объятиях Карантина и Самоизоляции В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 7598Почему Швеция не в карантине? Потому что не было решения Медицинской коллегии Швеции о Пандемии.Правительство и Король Швеции не имею права лбъявлять карантин или Самоизоляцию.Следовательно,никакого КоронвиРУСа нет в природе. В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 4104
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В Швеции уже умерло от короны 1000 человек... О так то... ******** они с карантином и получили по самые помидоры...
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И тебя нет, ты просто голимый бот срущий за гывныки с утра до вечера не вынимая языка из промежности Пытра Парашенко
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это для нас хорошая новость?
или плохая??
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На еду

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.Главное Верить в тиливизирВ Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 6082 Через месяц буде ржать сами с себя и Карантина виРУСного В Италии второю неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях - Цензор.НЕТ 7207
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Ты, по всей видимости, за Порошенко голосовал...?)
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Оно не отвечает на столь сложные вопросы 😄
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А ты, судя по вопросу, видимо, за клоуна ?
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Ты тоже обеими руками за правильный шведский путь...? )
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В Черновицкой области 15 апреля коронавирус обнаружили у четырех священников. Один из них заявил, что уже завтра будет проводить службу в храме, потому что не доверяет результатам лабораторного исследования.
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Ці макарони там і досі всі цілуються та сплять під однією ковдрою? Де хоч одна італійська перехворівша та одужавша? Щось ці італійці мутять з самого початку епідемії. Не вірю я циганам ще з дитинства.
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Цензор, что значит "снижается количество больных"? Куда их увозят и где закапывают ?
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