 Сообщение о разоблачении "украинской разведгруппы" в Крыму - провокационный ответ ФСБ на задержание генерал-майора СБУ Шайтанова, - представитель разведки МОУ Черняк

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, Цензор.НЕТ.

"Главное управление разведки не будет комментировать эту информацию, в то же время считаем, что это провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание Службой безопасности Украины российского шпиона", - заявил Черняк.

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

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Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

15 апреля российские СМИ сообщили о якобы задержании в Крыму сотрудниками ФСБ России гражданина Украины по обвинению в шпионаже и попытке организации теракта.