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Все про:Крым (22576) Минобороны (6421) разведка (2289) Россия (75344) ФСБ (1464) Шайтанов (5)

 Сообщение о разоблачении "украинской разведгруппы" в Крыму - провокационный ответ ФСБ на задержание генерал-майора СБУ Шайтанова, - представитель разведки МОУ Черняк

В Главном управлении разведки Минобороны не будут комментировать информацию, распространенную спецслужбами России о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины за шпионаж.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, Цензор.НЕТ.

"Главное управление разведки не будет комментировать эту информацию, в то же время считаем, что это провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание Службой безопасности Украины российского шпиона", - заявил Черняк.

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму в очередной раз незаконно преследует людей, - представитель президента в АРК о задержании "агентурной группы"

Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток.

15 апреля российские СМИ сообщили о якобы задержании в Крыму сотрудниками ФСБ России гражданина Украины по обвинению в шпионаже и попытке организации теракта.

Источник: https://censor.net.ua/n3189379
 
   
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Не шпиона кацапского, а предателя украинского...тварь одним словом.
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Так это во всём мире принято - задержали шпийона здесь - в ответ задержали шпийона там...
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Навіть не уявляю, яка ж буде "відповідь", якщо заарештують Медведчука, Бойка та інших "патріотів"... Напевно весь крим зроблять диверсантами, так, Черняк?
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А зачем это Бубочке надо??? Три года алканафт Юрий с майдана не смог ни Бойка - вышку, ни Мертвечука за жабры взять. А эти на такое и в принципе не пойдут. Ермак мой друг.....
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Ну как то другого ожидать и не приходилось. Теперь кацапы наловят десяток другой украинцев то ли террористов, то ли шпионов и поменяют. Бубочка ведь всех отдаст. Даже за трусов и предателей
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На нем кровь Украинцев, - если его Обменяют , то это будет Значит , что свои отдали своего и в свои руки.
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А також це означає, що у нас ще не всі продалися і надія залишилася.
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